Người dân xem bắn pháo hoa ở đâu dịp kỷ niệm 50 năm TP.HCM mang tên Bác?

TP.HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tại 16 điểm, trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chương trình bắn pháo hoa diễn ra từ 21h đến 21h15 ngày 2/7. Thành phố bố trí 5 điểm bắn tầm cao kết hợp tầm thấp và 11 điểm bắn tầm thấp. Đây là một trong những hoạt động thu hút sự quan tâm lớn của người dân trong dịp kỷ niệm.

Các điểm bắn tầm cao kết hợp tầm thấp gồm:

1. Khu vực đầu hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh

2. Trung tâm Thành phố mới, phường Bình Dương

3. Quảng trường Tam Thắng, phường Vũng Tàu

4. Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, xã An Nhơn Tây

5. Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ

Các điểm bắn tầm thấp gồm:

1. Khu vực Ban Chỉ huy quân sự huyện Bình Chánh (cũ), xã Tân Nhựt

2. Đền tưởng niệm Bến Nọc, phường Tăng Nhơn Phú

3. Quảng trường Trung tâm Hành chính phường Tân Mỹ

4. Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Đất Đỏ

5. Khu di tích Cầu tàu 914, đặc khu Côn Đảo

6. Công viên khu tái định cư xã Ngãi Giao

7. Sân bóng Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh xã Dầu Tiếng

8. Sân bóng Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng xã Minh Thạnh

9. Khu dân cư Vườn Cau, phường Lái Thiêu

10. Khu vực tòa tháp Saigon Marina IFC, phường Sài Gòn

11. Đường Hùng Vương, khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ

TP.HCM sẽ bắn pháo hoa tại 16 điểm vào tối 2/7 trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Red Apple.

Ngoài ra, trong dịp này, tại TP.HCM cũng diễn ra chuỗi sự kiện được tổ chức theo nhiều nhóm hoạt động, bắt đầu từ cuối tháng 6.

Từ 29/6 đến 5/7, thành phố tổ chức triển lãm hình ảnh, tuyên truyền, cổ động tại nhiều khu vực. Các điểm triển lãm cấp thành phố gồm đường Đồng Khởi, Công viên đường Nguyễn Du tại phường Thủ Dầu Một và Nhà truyền thống cách mạng tại phường Vũng Tàu.

Sáng 1/7, TP.HCM tổ chức lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn. Cùng ngày, thành phố tổ chức lễ khởi công các công trình, dự án trọng điểm tại khu vực Bến Nhà Rồng - Khánh Hội.

Các dự án được khởi công thuộc nhiều lĩnh vực như giao thông, hạ tầng đô thị, môi trường, nhà ở và giáo dục. Riêng lĩnh vực giáo dục, thành phố phấn đấu hoàn thành 70 dự án với 1.251 phòng học mới và khởi công 100 dự án, dự kiến tăng thêm 1.514 phòng học.

Sáng 2/7, lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra tại Hội trường Thống Nhất. Đây là hoạt động trung tâm của chuỗi sự kiện, gắn với dấu mốc ngày 2/7/1976.

Tối 2/7, chương trình cầu truyền hình đặc biệt diễn ra từ 19h đến 21h. Điểm cầu chính đặt tại Hội trường Thống Nhất. Các điểm cầu phụ được tổ chức tại Khu Trung tâm Thành phố mới, phường Bình Dương và Quảng trường tháp Tam Thắng, phường Vũng Tàu.

Trong tối 1 và 2/7, TP.HCM cũng tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật và giao lưu 3D Mapping tại khu vực trước trụ sở UBND Thành phố. Thành phố đồng thời phát động đợt thi đua đặc biệt Tự hào 50 năm - Đổi mới và phát triển, kéo dài đến hết năm 2026.