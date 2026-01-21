Tin nóng công nghệ 21/1: Sony bắt tay với TCL, Tesla tái khởi động dự án siêu máy tính

1. Tesla tái khởi động dự án siêu máy tính Dojo3 cho mục tiêu trí tuệ nhân tạo vũ trụ

Siêu máy tính Dojo của Tesla.

Tỷ phú Elon Musk vừa thông báo Tesla đã bắt đầu khôi phục dự án siêu máy tính Dojo3 sau một thời gian tạm dừng để tập trung hoàn thiện thiết kế chip AI5. Theo nội dung đăng tải trên mạng xã hội X, đội ngũ phát triển Dojo từng bị giải tán vào năm ngoái nhằm dồn lực cho các kiến trúc chip thế hệ mới.

Hiện tại khi chip AI5 đã đi vào ổn định, Tesla quyết định quay lại đầu tư cho Dojo3 để huấn luyện các mô hình học máy phục vụ phần mềm tự lái. Elon Musk nhận định chip AI5 sẽ giúp xe hơi đạt độ hoàn hảo gần như tuyệt đối, trong khi chip AI6 sẽ dành cho robot Optimus và các trung tâm dữ liệu. Đặc biệt tầm nhìn xa hơn của Dojo3 là hướng tới tính toán trí tuệ nhân tạo trên không gian để tận dụng năng lượng mặt trời và làm mát tự nhiên. Động thái này khẳng định tham vọng dẫn đầu của Tesla trong cuộc đua hạ tầng tính toán quy mô lớn.

2. Các kỹ sư Úc lập kỷ lục thế giới khi pin mặt trời mới đạt hiệu suất 10,7%

Công việc này bao gồm việc đưa một lượng nhỏ natri sunfua vào trong quá trình chế tạo.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học New South Wales vừa đạt được bước tiến đột phá trong công nghệ quang điện với vật liệu antimony chalcogenide thế hệ mới. Theo trang tin Interesting Engineering, nhóm nghiên cứu đã thiết lập kỷ lục hiệu suất thế giới mới đạt mức 10,7%. Thành tựu này giúp vượt qua ngưỡng 10% vốn đã tồn tại suốt nhiều năm qua nhờ việc xác định chính xác cơ chế phân bổ nguyên tố hóa học.

Bằng cách bổ sung một lượng nhỏ natri sulfide trong quá trình sản xuất, các nhà khoa học đã loại bỏ được rào cản năng lượng nội bộ và cho phép dòng điện di chuyển tự do hơn. Loại vật liệu mới không chỉ có chi phí thấp và độ bền cao mà còn rất mỏng và bán trong suốt. Đây là tiền đề quan trọng để phát triển các loại cửa sổ năng lượng mặt trời hoặc thiết bị điện tử tiêu thụ ít điện năng trong tương lai gần.

3. Sony bắt tay TCL thành lập liên doanh mới nhằm tái cấu trúc mảng kinh doanh TV

Sony và TCL của Trung Quốc dự định thành lập một liên doanh

Tập đoàn Sony vừa công bố kế hoạch tách riêng mảng kinh doanh TV để thành lập liên doanh cùng TCL Electronics của Trung Quốc. Trong thỏa thuận này TCL sẽ nắm giữ 51% cổ phần và Sony Corp nắm 49% nhằm điều hành toàn bộ hoạt động thiết kế và sản xuất thiết bị nghe nhìn toàn cầu.

Công ty mới dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 4 năm 2027 và vẫn tiếp tục sử dụng các thương hiệu danh tiếng như Sony hay Bravia. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các hãng điện tử Nhật Bản gặp khó khăn trước sự cạnh tranh khốc liệt về giá từ những đối thủ Trung Quốc. Việc bắt tay với TCL giúp Sony tận dụng lợi thế quy mô và hiệu quả chi phí để duy trì vị thế trên thị trường màn hình độ phân giải cao. Đây là bước đi chiến lược giúp tập đoàn Nhật Bản tập trung nguồn lực vào lĩnh vực giải trí và nội dung vốn mang lại lợi nhuận cao hơn.

4. Toyota chính thức gia nhập thị trường xe điện Ấn Độ

Các lãnh đạo của chi nhánh Toyota tại Ấn Độ đứng cạnh mẫu Urban Cruiser Ebella. Ảnh: Nikkei Asia.

Hãng xe Toyota vừa ra mắt mẫu xe điện đầu tiên tại Ấn Độ mang tên Urban Cruiser Ebella. Mẫu SUV này đánh dấu sự hợp tác chiến lược giữa Toyota và Suzuki khi chia sẻ chung nền tảng công nghệ với dòng e Vitara. Với phạm vi hoạt động tối đa 543 km sau mỗi lần sạc đầy, Ebella được kỳ vọng sẽ giúp Toyota chiếm lĩnh phân khúc xe xanh tại thị trường ô tô lớn thứ ba thế giới.

Để tạo lợi thế cạnh tranh, hãng cung cấp chế độ bảo hành tám năm cùng mạng lưới hơn 500 trung tâm dịch vụ chuyên biệt trên toàn quốc. Hiện tại mẫu xe này đang được sản xuất tại bang Gujarat và bắt đầu xuất khẩu sang thị trường Châu Âu. Quyết định gia nhập muộn nhưng bài bản của Toyota cho thấy tham vọng biến Ấn Độ thành trung tâm sản xuất và xuất khẩu xe điện chủ lực nhằm giảm sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng từ Trung Quốc.

5. OpenAI triển khai hệ thống dự đoán tuổi nhằm chuẩn bị cho chế độ nội dung người lớn

OpenAI triển khai hệ thống dự đoán tuổi. Ảnh: Reuters.

OpenAI vừa thông báo chính thức triển khai tính năng dự đoán độ tuổi trên ChatGPT trên phạm vi toàn cầu. Động thái này nhằm xác định các tài khoản có khả năng thuộc sở hữu của trẻ vị thành niên trước khi công ty ra mắt chế độ nội dung người lớn. Khi hệ thống nhận diện người dùng dưới 18 tuổi, ChatGPT sẽ tự động kích hoạt các lớp bảo vệ bổ sung để hạn chế tiếp cận thông tin nhạy cảm.

Những người dùng bị nhầm lẫn có thể khôi phục quyền truy cập đầy đủ bằng cách gửi ảnh tự chụp qua dịch vụ xác thực danh tính Persona. Giám đốc ứng dụng Fidji Simo dự kiến tính năng dành cho người trưởng thành sẽ xuất hiện ngay trong quý đầu năm nay. Việc phân loại đối tượng sử dụng diễn ra trong bối cảnh OpenAI đang nỗ lực đa dạng hóa nguồn thu từ quảng cáo sau khi ghi nhận mức doanh thu kỷ lục hơn 20 tỷ USD vào năm ngoái.

