Không được sử dụng sạc dự phòng trên máy bay từ 1/7

Từ ngày 1/7/2026, sạc dự phòng phải được vận chuyển trong hành lý xách tay và không được sử dụng trên máy bay.

Từ ngày 1/7/2026, hành khách không được sử dụng sạc dự phòng trên máy bay. Ảnh: Internet.

Cục Hàng không Việt Nam ngày 24/6 cho biết đã ban hành Chỉ thị về việc đảm bảo an toàn vận chuyển sạc dự phòng (Power Banks) trong hành lý của hành khách.

Theo đó, nhằm triển khai thực hiện quy định của Tổ chức hàng không dân dụng Quốc tế - ICAO tại Phụ lục bổ sung số 1 của Tài liệu Hướng dẫn kỹ thuật về vận chuyển an toàn hàng nguy hiểm bằng đường hàng không (Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air - Doc 9284), Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu, từ ngày 1/7/2026, mỗi hành khách không được mang quá 2 sạc dự phòng (Power Banks) và sạc dự phòng phải được vận chuyển trong hành lý xách tay.

Sạc dự phòng chứa pin kim loại Lithium phải có hàm lượng Lithium không vượt quá 2 g. Sạc dự phòng chứa pin Lithium-Ion phải có mức năng lượng định mức không vượt quá 100 Wh.

Trường hợp sạc dự phòng chứa pin Lithium-Ion có mức năng lượng định mức trên 100 Wh nhưng không vượt quá 160 Wh, việc vận chuyển phải được người khai thác tàu bay chấp thuận trước khi thực hiện chuyến bay.

Hành khách không được sạc lại chính sạc dự phòng đó trong suốt thời gian ở trên tàu bay. Hành khách phải lấy sạc dự phòng ra khỏi hành lý xách tay, đặt ở vị trí dễ quan sát và không được sử dụng để sạc thiết bị khác trong suốt thời gian ở trên tàu bay.

Sạc dự phòng phải được bảo vệ riêng rẽ nhằm ngăn ngừa hiện tượng đoản mạch bằng cách đặt trong bao bì bán lẻ của nhà sản xuất hoặc cách điện các cực, dán băng che các cực hở hoặc đặt mỗi sạc dự phòng trong một túi nhựa riêng hoặc túi bảo vệ chuyên dụng

Trước đây, hành khách chỉ bị cấm để sạc dự phòng trong hành lý ký gửi. Tuy nhiên, do hàng loạt sự cố cháy nổ liên quan đến hiện tượng quá nhiệt (Thermal Runaway) của pin Lithium-Ion trên máy bay (điển hình như vụ cháy khoang hành lý trên chuyến bay CA139 của Air China ngày 18/10/2025), Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) và Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) đã chính thức siết chặt quy định.

Nếu như trước đây hành khách có thể thoải mái cắm sạc dự phòng để nạp pin cho điện thoại khi đang bay, thì giờ đây điều đó bị cấm hoàn toàn trên hầu hết các hãng hàng không lớn (như Lufthansa Group, Japan Airlines, ANA, Emirates, Qantas,...), theo đó các hãng hàng không này cấm:

Cấm sử dụng để sạc cho thiết bị khác: Hành khách không được phép cắm điện thoại, máy tính bảng vào sạc dự phòng trong suốt chuyến bay (bao gồm cả sạc không dây như MagSafe).

Cấm sạc ngược cho chính cục sạc dự phòng: Tuyệt đối không được cắm sạc dự phòng vào cổng USB hoặc ổ điện ghế ngồi trên máy bay để nạp điện.

Cấm để trong khoang hành lý phía trên (Overhead Bins): Điển hình từ tháng 3/2026, hãng United Airlines và nhiều hãng khác yêu cầu sạc dự phòng phải được giữ trên người hành khách, trong túi quần áo, túi ghế phía trước hoặc trong túi cá nhân đặt dưới gầm ghế để tiếp viên có thể phát hiện và xử lý ngay lập tức nếu có khói hoặc cháy.