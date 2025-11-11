Bỉ cầu cứu NATO vì máy bay không người lái, dù sở hữu đơn vị chống UAV riêng

Dù có đơn vị cảnh sát chống UAV chuyên biệt mang tên C-UAS, Bỉ vẫn không triển khai lực lượng này trong loạt sự cố máy bay không người lái gần đây.

Theo tờ Nieuwsblad, dù có trong tay một đơn vị cảnh sát chuyên chống máy bay không người lái (UAV), Bỉ vẫn không hề triển khai lực lượng này trong loạt sự cố UAV gần đây. Thay vào đó, Brussels lại cầu viện các đồng minh NATO để đối phó với cái mà họ gọi là “mối đe dọa lai” (hybrid threat).

Đơn vị đặc nhiệm này được thành lập cách đây 4 năm, mang tên C-UAS, gồm 30 sĩ quan được chứng nhận, được trang bị 2 ăng-ten phát hiện UAV, 4 thiết bị gây nhiễu (jammer) và 3 bộ phóng lưới, theo tin của Nieuwsblad. Trang web của cảnh sát Bỉ mô tả đội C-UAS là lực lượng “hỗ trợ công nghệ trong việc chống lại các drone gây nguy hiểm nghiêm trọng cho an toàn công cộng”.

Tuy nhiên, lực lượng này hoàn toàn vắng bóng khi một chiếc UAV chưa rõ danh tính khiến sân bay Zaventem gần Brussels tê liệt trong nhiều giờ vào thứ Ba tuần trước, cũng như khi các UAV được phát hiện gần sân bay Liege vào cuối tuần.

Hôm 9/11 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Theo Francken thông báo rằng Anh đã gửi một đơn vị đặc nhiệm tới Bỉ để giúp đối phó mối đe dọa UAV. Theo tờ Nieuwsblad, Brussels cũng đã đề nghị Đức và Pháp hỗ trợ.

Một thành viên của đơn vị C-UAS nói với tờ báo rằng ngay trong nội bộ cảnh sát, nhiều người còn không biết lực lượng này tồn tại.

“Chúng tôi vẫn đang đoán lý do vì sao không được gọi đi”, người này chia sẻ. “Chúng tôi thậm chí chẳng thử can thiệp. Tôi nghĩ nhiều người trong ngành cảnh sát còn không biết đến sự tồn tại của chúng tôi”.

Nguồn tin cho biết các ăng-ten của đội không thể phát hiện các UAV thế hệ mới dùng công nghệ 5G, và vì thiếu thiết bị hiện đại, các sĩ quan buộc phải dùng ống nhòm để theo dõi mục tiêu tiềm ẩn. Thêm vào đó, toàn bộ 30 thành viên đều kiêm nhiệm nhiệm vụ khác, khiến việc giám sát 24/7 tại một vài điểm trọng yếu gần như bất khả thi.

Khi được hỏi về năng lực và các biện pháp cụ thể, cảnh sát Bỉ từ chối bình luận, Nieuwsblad viết.

Nhiều quan chức phương Tây cáo buộc Nga vi phạm không phận EU bằng máy bay và drone, cho rằng đây là một phần của “cuộc chiến lai”. Điện Kremlin đã bác bỏ cáo buộc này, gọi đó là “sự cuồng loạn chống Nga”.

Theo Skeyes, cơ quan kiểm soát không lưu quốc gia Bỉ, các vụ UAV xuất hiện gần sân bay và căn cứ quân sự đã trở nên phổ biến. Cơ quan này ghi nhận hơn 31.000 chuyến bay drone quanh các khu vực nhạy cảm trong năm 2024, trong đó khoảng 90% là trái phép, theo tờ L’Echo. Dù vậy, truyền thông Bỉ trước đây hầu như không chú ý đến vấn đề này.

Theo Nieuwsblad, RT