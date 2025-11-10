Chiến lược gọng kìm của Nga bị Ukraine ngăn chặn tại vị trí then chốt ở Dnipro

Lực lượng Nga đã thực hiện một chiến dịch tấn công gọng kìm mạo hiểm nhằm vượt sườn các tuyến phòng thủ của Ukraine gần làng Velykomykhailivka thuộc vùng Dnipro. Tuy nhiên, nỗ lực này đã bị chặn bởi các đơn vị điều khiển UAV và kíp lái xe tăng Ukraine, buộc chiến dịch phải tạm dừng.

Điểm nóng lớn nhất trong hôm 9/11 là vùng Dnipro. Tại đây, quân Nga đang cố thiết lập vị trí ổn định hơn dọc biên giới giữa hai vùng Donetsk và Dnipro, song họ vấp phải sức kháng cự dữ dội của Ukraine và địa hình bất lợi.

Để vượt qua khu vực khó khăn này, phía Nga đã mở một đợt tấn công gọng kìm liều lĩnh ở sườn, với hy vọng đánh úp các đơn vị phòng thủ Ukraine.

Tầm quan trọng chiến lược của Velykomykhailivka

Trong vài tháng qua, Nga đã tiến được khoảng 3 km, khiến họ tin rằng có thể tiếp tục mở rộng. Mục tiêu tác chiến của Nga là chiếm Pokrovsk – một trung tâm hậu cần trọng yếu có thể mở đường tiến về Zaporizhzhia và giúp họ né tránh tuyến phòng thủ kiên cố của Ukraine ở phía tây nam.

Tuy nhiên, để làm được điều đó, trước hết họ cần kiểm soát Velykomykhailivka, bởi chiếm được khu vực này sẽ đặt tuyến đường N15 – huyết mạch hậu cần của Ukraine – vào tầm nguy hiểm thường trực.

Giữ được vị trí này còn giúp quân Nga giành chỗ đứng vững chắc bên kia sông Vovcha – một rào cản tự nhiên quan trọng, cho phép họ tập trung quân và vật tư cho một đợt tấn công quy mô lớn. Ngoài ra, nếu đột phá thành công, Nga sẽ tạo thêm một điểm áp lực mới lên bộ chỉ huy Ukraine, khiến họ càng bị căng mỏng lực lượng vốn đã hạn chế.

Địa hình mang lợi thế cho Ukraine

Địa hình quanh Velykomykhailivka lại nghiêng về phía Ukraine, với khu rừng che chắn từ hướng đông và sông Vovcha uốn khúc ở phía nam và phía đông, khiến việc vượt sông trở nên khó khăn và gần như không thể thực hiện tấn công cơ giới trực diện.

Phía bắc thị trấn có địa hình cao hơn, cho phép lực lượng Ukraine kiểm soát hỏa lực và quan sát rộng.

Velykomykhailivka cùng các cao điểm phía sau đóng vai trò như một tấm khiên phòng thủ. Nếu Nga xuyên thủng khu vực này, họ sẽ tiến ra vùng đồng bằng trống trải – nơi có thể chuyển lợi thế sang cho phía Nga.

Do địa hình bất lợi, bộ chỉ huy Nga đã lập kế hoạch đánh vòng qua sườn thay vì tấn công trực diện, nhằm “bao vây một phần” Velykomykhailivka bằng cách di chuyển qua Oleksiivka hướng tới Kolomiitsi, đồng thời cắt đứt đường tiếp tế đến Pokrovsk và pháo kích thị trấn này.

Chiến thuật Nga dựa vào bộ binh và xe buggy

Nga có lợi thế chiến thuật nhỏ khi đã chiếm được dãy đồi phía nam Velykomykhailivka, cho phép họ quan sát và triển khai UAV.

Tuy nhiên, cho đến nay họ vẫn chưa điều thêm lực lượng đáng kể, chủ yếu dựa vào bộ binh và các xe buggy – vốn phù hợp hơn với địa hình hạn chế cho xe bọc thép.

Xe tăng Ukraine tiêu diệt đợt xâm nhập đầu tiên

Tư liệu định vị cho thấy một nhóm lính Nga đã di chuyển qua cánh đồng và lọt vào khu vực nhà kho nông trại ở phía đông Oleksiivka.

Phía Ukraine phát hiện và phản ứng nhanh, điều hai xe tăng T-80BV để tấn công nhóm này. Xe tăng khai hỏa trực tiếp vào khu nhà kho, phá hủy hoàn toàn mục tiêu rồi rút an toàn.

UAV Ukraine truy diệt đợt xâm nhập thứ hai

Trong một đoạn video khác, các điều khiển viên UAV Ukraine đã truy quét có hệ thống nhóm xâm nhập tiếp theo ở phía nam nhà kho, khi họ cố vượt qua từ một hướng khác.

Dù phía Nga cố bắn hạ UAV, nỗ lực này thất bại; một số binh sĩ bị tiêu diệt, số khác bị bắt làm tù binh.

Phá hủy xe buggy và xe tiếp tế trong đòn tấn công phối hợp

Sau thất bại này, phía Nga thay đổi chiến thuật, chuyển sang dùng xe buggy cùng xe tải quân sự chở tiếp tế, với ý định áp sát làng nhanh chóng, đổ quân chiếm vị trí trước khi UAV Ukraine phát hiện.

Tuy nhiên, các binh sĩ điều khiển UAV đã phát hiện kịp thời và tung đòn tấn công FPV vào xe tải tiếp tế đầu tiên, sau đó chuyển mục tiêu sang các xe buggy.

Khi xe bị vô hiệu hóa, UAV thả lựu đạn tiêu diệt hoàn toàn; số binh sĩ sống sót bị xe tăng Ukraine tiêu diệt trong một đợt truy kích khác trước khi họ kịp đào hào.

Kết quả, các nỗ lực vòng sườn của Nga bị chặn đứng. Ukraine đã gây thiệt hại ít nhất hàng chục binh sĩ, theo hình ảnh ghi lại từ vùng ngoại ô làng – nơi rải rác thi thể lính Nga.

Nga có thể tiếp tục thử lại

Nhìn chung, địa hình bất lợi cùng khả năng giám sát chặt chẽ của Ukraine quanh Velykomykhailivka đã buộc Nga phải liều lĩnh dùng chiến thuật gọng kìm, nhưng kế hoạch này bị phá vỡ nhờ hỏa lực chính xác của UAV và xe tăng Ukraine.

Dù thất bại bước đầu, Nga có thể vẫn tiếp tục tấn công, bởi đây là khu vực họ đạt được một số tiến bộ nhỏ với cái giá thấp nhất. Tuy nhiên, ngay cả khi dồn thêm quân, việc vượt sông và đối đầu với phòng tuyến Ukraine trên cao sẽ là thách thức lớn hơn nhiều so với các cánh đồng trống trải ở phía trước.

