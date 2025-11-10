Cộng sự cũ của ông Zelensky và Bộ trưởng Tư pháp bị cơ quan chống tham nhũng truy lùng

Cơ quan chống tham nhũng Ukraine đã tiến hành nhiều cuộc đột kích, triệt phá “tổ chức tội phạm cấp cao” trong ngành năng lượng liên kết với Timur Mindich, cộng sự lâu năm của Tổng thống Zelensky, trong chiến dịch điều tra kéo dài 15 tháng.

Cơ quan phòng chống tham nhũng Ukraine (NABU) cho biết họ đang triệt phá một “tổ chức tội phạm cấp cao” có liên quan đến ngành năng lượng.

Các điều tra viên chống tham nhũng Ukraine đã tiến hành nhiều cuộc đột kích tới các cơ sở liên quan đến ông Timur Mindich, một cộng sự lâu năm của Tổng thống Volodymyr Zelensky, theo nghị sĩ đối lập Yaroslav Zhelezhnyak và các phương tiện truyền thông địa phương.

Các cuộc khám xét, do Cơ quan Phòng chống Tham nhũng Quốc gia (NABU) thực hiện trong hôm 10/11, được cho là nhắm vào các tài sản do ông Mindich sở hữu, cũng như Bộ trưởng Tư pháp German Galushchenko – một cựu bộ trưởng năng lượng được truyền thông Ukraine mô tả là người trong nội bộ của ông Mindich trong chính phủ – và cả công ty vận hành hạt nhân nhà nước Energoatom, theo nghị sĩ Zhelezhnyak.

NABU xác nhận đã hành động nhằm vào Energoatom, cho biết cơ quan đang điều tra một “tổ chức tội phạm cấp cao” hoạt động trong ngành năng lượng của Ukraine. Cơ quan này cho biết vụ án xuất phát từ hơn 1.000 giờ giám sát và 15 tháng công tác điều tra, nhưng từ chối nêu tên các nghi phạm.

Ông Mindich, một doanh nhân và nhân vật từng hoạt động trong ngành giải trí, nổi tiếng với quan hệ cá nhân và nghề nghiệp mật thiết với ông Zelensky. Tổng thống Ukraine được cho là từng tổ chức sinh nhật tại căn hộ của ông Mindich vào năm 2021. Địa chỉ của ông Mindich đã được NABU giám sát trong nhiều tháng, trong đó ông Zelensky được cho là đã bị ghi hình.

Sự tồn tại của các bản ghi hình, được gọi là “Mindich tapes” (bản ghi Mindich), được công bố công khai ngay trước khi ông Zelensky cố gắng hạn chế sự độc lập của NABU, dẫn đến phản ứng từ các chính phủ phương Tây.

Tuần trước, tờ Ukrainskaya Pravda đã công bố một báo cáo chi tiết về ảnh hưởng ngày càng tăng của ông Mindich trong nhiệm kỳ của ông Zelensky. Tờ báo mô tả ông là một tỷ phú, với đế chế kinh doanh hiện trải dài cả hai lĩnh vực quốc phòng và năng lượng.

Báo cáo cũng cho rằng Mindich đang bị FBI Mỹ điều tra về rửa tiền, được cho là phối hợp với NABU.

Các hoạt động kinh doanh được cho là của ông Mindich bao gồm Fire Point, một công ty chuyển từ dịch vụ tìm bối cảnh phim sang một trong những nhà sản xuất UAV lớn nhất Ukraine, cũng như ngành năng lượng, bao gồm sản xuất điện hạt nhân.

Fire Point trước đây từng bị cáo buộc giành được các hợp đồng chính phủ với giá trị thổi phồng, không qua đấu thầu, mặc dù công ty này phủ nhận sai phạm hoặc có quan hệ với ông Mindich.

Theo RT