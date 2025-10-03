Belarus vô tình để lộ Oreshnik – Tên lửa tầm trung mới của Nga khiến phương Tây "toát mồ hôi lạnh"

Belarus vô tình tiết lộ tên lửa Oreshnik mới của Nga. Vũ khí tầm trung hiện đại này được dự báo sẽ thay đổi cán cân sức mạnh và khiến phương Tây lo sợ.

Một đoạn video do truyền thông nhà nước Belarus công bố đã hé lộ hình ảnh mô hình của tên lửa đạn đạo tầm trung Nga Oreshnik, loại vũ khí mà trước đó thế giới chưa từng biết đến hình dáng. Xuất hiện trên bàn làm việc của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, bệ phóng cỡ lớn dường như được gắn trên khung gầm MZKT-79291 do Belarus sản xuất, với cấu hình 12 bánh.

Oreshnik là dòng tên lửa đạn đạo tầm trung đầu tiên mà Nga phát triển kể từ thời Liên Xô. Tên lửa này lần đầu được sử dụng trong chiến đấu vào ngày 21/11/2024, nhằm vào các mục tiêu ở Ukraine – cũng là thời điểm chương trình vũ khí này lần đầu tiên được công bố với thế giới.

Ngày 23/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận rằng việc sản xuất hàng loạt đã bắt đầu, đồng thời cho biết loại tên lửa này đã chứng minh hiệu quả trong thử nghiệm chiến đấu.

Trước khi Oreshnik được đưa vào biên chế, khả năng của Nga trong việc tiến hành các cuộc tấn công mặt đất chiến thuật ở tầm trung và tầm xa còn rất hạn chế, khiến các mục tiêu ở Tây Âu, Alaska và Guam đều nằm ngoài tầm với.

Mô hình tên lửa Oreshnik trên bàn làm việc của Tổng thống Belarus Lukashenko. Ảnh: MW.

Sau khi dòng tên lửa này chính thức được triển khai, Belarus – đồng minh duy nhất của Nga tại châu Âu – dự kiến sẽ được ưu tiên bố trí. Thư ký Hội đồng An ninh Nga Alexander Volfovich đã xác nhận vào ngày 29/5 rằng việc triển khai tại Belarus sẽ bắt đầu trước khi năm nay kết thúc.

Các biến thể được trang bị đầu đạn thông thường có thể được xuất khẩu để trang bị cho lực lượng vũ trang Belarus, trong khi các biến thể mang đầu đạn hạt nhân được kỳ vọng sẽ thuộc quyền kiểm soát của Belarus trong thời chiến, theo thỏa thuận chia sẻ hạt nhân mà hai nước ký kết năm 2023.

Sự kết hợp giữa tầm bắn, độ chính xác và khả năng xuyên phá tiên tiến của Oreshnik đã làm dấy lên mối lo ngại đáng kể ở nhiều nước phương Tây.

Đại sứ Nga tại Anh Andrey Kelin từng tuyên bố ngay sau lần phóng chiến đấu đầu tiên rằng loại tên lửa này đã có “tác động lớn” đến chính sách của London đối với Moscow, buộc Anh phải thận trọng hơn trong việc ủng hộ các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine nhằm vào mục tiêu Nga.

Tầm quan trọng của các tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm xa trong việc quyết định kết quả xung đột từng được chứng minh hồi tháng 6 trong cuộc đối đầu Iran – Israel. Diễn biến này có thể càng củng cố thêm vai trò then chốt của chương trình Oreshnik trong chiến lược quân sự của Nga.

Theo Military Watch