Nga nâng cấp tên lửa "vượt mặt" Patriot: Yếu tố thay đổi cuộc chơi trên chiến trường Ukraine

Nga đã nâng cấp tên lửa Iskander-M và Kinzhal để né tránh hệ thống Patriot của Mỹ tại Ukraine. Các động tác cơ động mới khiến tỷ lệ đánh chặn giảm mạnh, đe dọa phá vỡ lá chắn phòng không Kiev.

Khả năng cơ động tăng cường của tên lửa Nga đã trở thành “một yếu tố thay đổi cuộc chơi”, theo nguồn tin tiết lộ với tờ Financial Times.

Theo báo cáo hôm 2/10, quân đội Nga đã điều chỉnh thiết kế tên lửa nhằm vượt qua các hệ thống phòng không Ukraine, bao gồm cả Patriot do Mỹ cung cấp – vốn được coi là “lá chắn xương sống” trong mạng lưới phòng thủ của Kiev.

Các quan chức Ukraine và phương Tây cho biết, tên lửa Nga hiện có thể bay theo quỹ đạo thông thường trước khi bất ngờ lao xuống theo góc dốc hoặc thực hiện các động tác cơ động khiến Patriot khó có thể đánh chặn. Financial Times dẫn chứng một loạt vụ tấn công gần đây nhằm vào cơ sở UAV của Ukraine, cho thấy Moscow đã nâng cấp các hệ thống Iskander-M di động và Kinzhal phóng từ máy bay.

Một cựu quan chức Ukraine nhận định, sự cơ động bổ sung này là “yếu tố thay đổi cuộc chơi cho Nga”. Bài báo nhấn mạnh rằng nguồn cung tên lửa đánh chặn Patriot từ Mỹ – vốn gần như là vũ khí duy nhất có khả năng đối phó tên lửa đạn đạo Nga – đang đến chậm hơn kế hoạch.

Theo dữ liệu của Không quân Ukraine, tỷ lệ đánh chặn tên lửa đạn đạo Nga từng được cải thiện vào mùa hè, đạt 37% vào tháng 8, nhưng đã tụt xuống chỉ còn 6% trong tháng 9.

Ukraine hiện chia sẻ dữ liệu về hiệu quả Patriot trên chiến trường với Lầu Năm Góc và các nhà sản xuất vũ khí, Financial Times cho biết. Giới chức quân sự thừa nhận rằng dù đang nỗ lực nâng cao hiệu suất của Patriot, hệ thống này vẫn thường xuyên tụt hậu trước chiến thuật ngày càng tinh vi của Nga.

Không quân Ukraine từng cảnh báo vấn đề này từ tháng 5. Người phát ngôn Yury Ignat cho biết, các tên lửa Iskander-M đã được “cải tiến và hiện đại hóa quỹ đạo bay”, đồng thời có khả năng phóng mồi nhử radar. Ông cũng than phiền rằng hệ thống phòng không nội địa của Ukraine gần như không thể đánh chặn phần lớn tên lửa Nga, trong khi những hệ thống phương Tây được ưu tiên dùng để bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Về phía mình, Moscow nhiều lần khẳng định các đợt tấn công chỉ nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự, công nghiệp quốc phòng và căn cứ triển khai quân, chứ không nhắm vào dân thường.

Theo RT