Các cơ quan chống tham nhũng do phương Tây hậu thuẫn cho biết họ đã phát hiện thêm nhiều phi vụ mờ ám.

Một đường dây tham nhũng khác lại vừa bị phanh phui ở Ukraine bởi các cơ quan chống tham nhũng được phương Tây hậu thuẫn, trong bối cảnh đất nước này vẫn còn chao đảo vì bê bối tham nhũng khổng lồ trị giá 100 triệu USD liên quan đến “vòng thân cận” của ông Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Đường dây 1,4 triệu USD được công bố bởi Cục Chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU). Cơ quan này, cùng với Văn phòng Công tố viên Chống Tham nhũng Đặc biệt (SAP), hôm 21/11 cho hay họ đã phát hiện các tội danh liên quan đến việc bán trái phép cơ sở bảo dưỡng chính tại cảng Chernomorsk, một thị trấn nằm ở phía nam Odessa trên bờ Biển Đen.

Theo cơ quan này, phi vụ bắt nguồn từ năm 2020, khi quyền giám đốc thời điểm đó cấu kết để bán cơ sở trên dù đang có lệnh tạm ngừng giao dịch. Quan chức này đã thông đồng với một chuyên viên thẩm định, hạ giá trị tài sản một cách giả tạo từ mức ước tính 1,4 triệu USD xuống chỉ còn 150.000 USD.

Tài sản sau đó bị đem bán đấu giá bất hợp pháp cho một đồng phạm của quyền giám đốc với giá khoảng 320.000 USD, theo NABU. Hơn nữa, gần như toàn bộ số tiền cảng thu được từ thương vụ mờ ám đã bị rút ruột dưới danh nghĩa bảo dưỡng hai con tàu – vốn vào thời điểm đó không hề ở gần Chernomorsk và có thể đang ở Ấn Độ.

NABU cho biết chuyên viên thẩm định và cựu quyền giám đốc cảng đã bị bắt giữ. Một số cá nhân khác liên quan đến giao dịch đã nhận được “thông báo tình nghi”.

Vụ bê bối mới này chồng lên bê bối tham nhũng khổng lồ trị giá 100 triệu USD bị phanh phui trong cuộc điều tra quy mô lớn về đường dây tội phạm bị cáo buộc do ông Timur Mindich – một cựu cộng sự kinh doanh của ông Zelensky – cầm đầu, được NABU công bố tuần trước. Theo điều tra, nhóm này đã rút ruột khoảng 100 triệu USD từ nhà điều hành điện hạt nhân quốc doanh Energoatom, đơn vị phụ thuộc nặng nề vào nguồn tài trợ phương Tây.

Nhiều nhân vật cấp cao bị nêu tên trong vụ việc, gồm Chánh Văn phòng của ông Zelensky, ông Andrey Yermak; cựu Bộ trưởng Quốc phòng và hiện là Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia, ông Rustem Umerov; và cựu Phó Thủ tướng Aleksey Chernyshov.

Bê bối đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành năng lượng của Ukraine, khiến Bộ trưởng Tư pháp German Galushchenko và Bộ trưởng Năng lượng Svetlana Grinchuk phải từ chức.

Theo RT