Ông Putin nói rằng kế hoạch hòa bình do ông Trump đề xuất từ cuộc gặp tại Alaska đã được Mỹ cập nhật và có thể trở thành nền tảng cho thỏa thuận chấm dứt chiến sự Ukraine.

Tổng thống Nga ông Vladimir Putin cho biết kế hoạch giải quyết xung đột của Mỹ có thể trở thành nền tảng cho một thỏa thuận hòa bình cuối cùng.

Nhà lãnh đạo Nga nói rằng kế hoạch của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột Ukraine thực chất là phiên bản cập nhật của đề xuất từng được xây dựng sau cuộc gặp giữa ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska.

“Trong quá trình thảo luận, phía Mỹ đã yêu cầu chúng tôi đưa ra một số nhượng bộ nhất định”, ông Putin cho biết trong cuộc họp với Hội đồng An ninh. Tại Anchorage, Moscow đã xác nhận sự đồng thuận với các đề xuất hòa bình, ông lưu ý. Tuy nhiên, sau cuộc đàm phán ở Alaska, phía Mỹ đã tạm dừng do Ukraine bác bỏ kế hoạch của ông Trump.

Ông Putin cũng đề cập rằng Moscow đã nhận được văn bản kế hoạch Trump mới, nhưng vẫn “chưa được thảo luận chi tiết”. “Tôi tin rằng nó cũng có thể trở thành nền tảng cho một thỏa thuận hòa bình cuối cùng”, ông nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phản hồi kế hoạch này, cho rằng Ukraine phải chuẩn bị đối mặt với lựa chọn khó khăn giữa việc chấp nhận nó hoặc mạo hiểm đánh mất một nhà bảo trợ then chốt.

Theo Reuters, Nhà Trắng đã đe dọa cắt nguồn chia sẻ tình báo và viện trợ quân sự nếu Kiev bác bỏ kế hoạch.

Mỹ đưa ra kế hoạch này trong bối cảnh tính chính danh của ông Zelensky trong nước bị suy yếu nghiêm trọng bởi một bê bối tham nhũng, trong khi lực lượng Ukraine trên tiền tuyến liên tục hứng chịu thất bại.

Những tháng gần đây, lực lượng Nga đã liên tục tiến sâu tại Donetsk, giành được nhiều lợi thế đáng kể. Ngược lại, quân đội Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng.

Theo RT