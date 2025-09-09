Bé 4 tuổi suy gan thận, hoại tử chân vì gia đình đắp thuốc nam chữa mèo cắn

Một bé trai 4 tuổi ở Tuyên Quang nhập viện trong tình trạng nguy kịch do gia đình tự ý đắp thuốc nam lên vết mèo cắn thay vì đưa đi cấp cứu, dẫn đến nhiễm khuẩn huyết nặng, suy gan, suy thận và hoại tử bàn chân.

Cấp cứu cháu bé bị nhiễm khuẩn sau khi đắp thuốc nam lên vết mèo cắn.

Sai lầm từ thói quen dân gian

Ba ngày trước khi nhập viện, bé Giàng V.Đ (4 tuổi, trú tại Tuyên Quang) trong lúc chơi đùa đã dẫm phải đuôi mèo. Con mèo quay lại cắn vào mu bàn chân trái, khiến bé bị 4 vết thương và chảy máu. Thay vì đưa đến cơ sở y tế, bà nội đã dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc đắp lên vết thương để cầm máu, cũng không sát khuẩn.

Hai ngày sau, bé sốt cao, mu bàn chân sưng nề, nóng đỏ, đau nhiều, xuất hiện vùng thâm đen hoại tử. Gia đình đưa cháu đến bệnh viện tuyến huyện, nhưng do tình trạng nhanh chóng xấu đi, bé được chuyển gấp đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Tại Khoa Nhi, bệnh nhân được tiếp nhận trong tình trạng suy hô hấp, bàn chân sưng đỏ, nhiều vùng hoại tử kèm lá cây còn dính. Vùng tổn thương đã lan lên cẳng chân, nổi nhiều bọng nước lớn, kèm rối loạn đông máu, suy gan, suy thận.

Bác sĩ Bùi Đình Dũng, Khoa Nhi cho biết bé được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết nặng, viêm mô bào, suy đa cơ quan. Các bác sĩ phải dùng kháng sinh liều cao bao phủ vi khuẩn, kết hợp tiêm phòng uốn ván và huyết thanh dại. Khi kiểm soát được nhiễm trùng và tình trạng đông máu, bé sẽ được chuyển sang khoa Chấn thương chỉnh hình để cắt lọc và làm sạch vùng hoại tử.

Sau 5 ngày điều trị, tình trạng cháu Đ có tiến triển: sốt giảm, chỉ số sinh tồn cải thiện. Tuy nhiên, đây là ca bệnh nguy hiểm, bắt nguồn từ việc xử trí sai cách ngay từ đầu.

Cảnh báo từ chuyên gia

TS Đặng Thị Thúy, Trưởng khoa Nhi, cảnh báo: “Đắp lá cây hay thuốc nam lên vết thương hở rất nguy hiểm, dễ gây nhiễm trùng lan rộng, hoại tử, thậm chí nhiễm khuẩn huyết dẫn đến suy đa tạng và tử vong. Với những ca tổn thương nặng như cháu Đ, nguy cơ tử vong luôn hiện hữu nếu không cấp cứu kịp thời”.

Theo bà, nhiều người dân tin vào kinh nghiệm dân gian, nhưng các loại lá cây, thuốc nam thường không đảm bảo vô khuẩn, dễ đưa thêm vi khuẩn vào cơ thể. Việc đắp lá còn có thể làm bít kín vết thương, khiến mủ không thoát ra, nhiễm trùng lan nhanh vào máu.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi bị động vật cắn hoặc có vết thương hở, người dân cần rửa sạch bằng xà phòng dưới vòi nước chảy, sát khuẩn đúng cách và nhanh chóng đến cơ sở y tế chuyên khoa. Tại đây, bệnh nhân sẽ được xử trí theo phác đồ, đồng thời tiêm phòng uốn ván, dại nếu cần thiết, giúp ngăn ngừa biến chứng nặng.