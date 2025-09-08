Phát động Giải báo chí toàn quốc về HIV/AIDS: Đồng hành cùng mục tiêu chấm dứt dịch bệnh

Sáng 8/9, Bộ Y tế phát động Giải báo chí toàn quốc về HIV/AIDS 2025, nhằm tôn vinh tác phẩm báo chí xuất sắc, góp phần xóa bỏ kỳ thị và đồng hành cùng mục tiêu chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030.

“Cán bộ y tế dự phòng đặc biệt”

Phát biểu tại lễ phát động, ông Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế nhấn mạnh phòng, chống HIV/AIDS không chỉ là cuộc chiến chống lại một loại virus, mà còn là cuộc chiến chống kỳ thị, sợ hãi và sự lãng quên. Do đó, “truyền thông phải được coi là một giải pháp chiến lược, và các nhà báo chính là những ‘cán bộ y tế dự phòng’ đặc biệt, có khả năng thay đổi nhận thức xã hội”.

Theo ông Đức, bên cạnh thuốc men và can thiệp y tế, yếu tố quan trọng để đạt mục tiêu chấm dứt dịch bệnh vào năm 2030 chính là niềm tin, sự đồng cảm và sẻ chia từ cộng đồng, mà báo chí giữ vai trò đặc biệt. Báo chí không chỉ phản ánh chính sách hay phổ biến kiến thức y tế, mà còn cần kể những câu chuyện nhân văn, giúp xóa bỏ định kiến và tiếp thêm nghị lực cho người sống chung với HIV. “Ngòi bút của nhà báo có sức mạnh hơn bất kỳ văn bản hành chính nào trong việc phá bỏ rào cản vô hình đó”, ông Đức nói.

PGS.TS Phan Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo cuộc thi cho biết năm 2025 đánh dấu 35 năm Việt Nam ứng phó với HIV/AIDS. Báo chí trong suốt chặng đường ấy đã góp phần quan trọng tạo sự chuyển biến về nhận thức xã hội, đồng hành cùng ngành y tế trong công cuộc phòng, chống dịch bệnh.

“Chúng tôi mong đợi qua cuộc thi sẽ xuất hiện nhiều tác phẩm khắc họa chân thực những câu chuyện về tập thể, cá nhân tiêu biểu, những mô hình sáng tạo và hiệu quả trong công tác phòng, chống HIV/AIDS”, bà Hương chia sẻ.

Ba tiêu chí quan trọng khi chấm giải

Theo PGS.TS Thu Hương, ba tiêu chí quan trọng khi chấm giải là: tác động xã hội, tính chuyên môn sáng tạo và giá trị nhân văn.

Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, trong và ngoài nước. Các tác phẩm dự thi đăng tải, phát sóng trên cơ quan báo chí từ 10/7/2024 đến 20/11/2025.

Những tác phẩm chưa đăng phát, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn để đăng tải trên Báo Sức khỏe và Đời sống và hệ sinh thái báo chí liên quan.

Các loại hình báo chí được chấp nhận khá đa dạng, từ báo điện tử (tin, phản ánh, phóng sự, điều tra, ký sự, multimedia, longform), truyền hình (phóng sự, phỏng vấn, tọa đàm, phim tài liệu báo chí), đến ảnh báo chí (ảnh đơn, phóng sự ảnh, bộ ảnh).

Tác giả có thể gửi hồ sơ dự thi trực tuyến qua website "https://giaibaochi2025.skds.vn", từ nay đến hết ngày 20/11/2025.

Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào Ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS (1/12/2025), với cơ cấu giải thưởng gồm tiền mặt, giấy chứng nhận và biểu trưng của cuộc thi.

Giải Báo chí toàn quốc về HIV/AIDS 2025 là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc, vừa khẳng định vai trò của báo chí trong cuộc chiến chống dịch bệnh, vừa góp phần lan tỏa tinh thần nhân văn, trách nhiệm cộng đồng. Đây cũng là bước đi thiết thực để Việt Nam tiến gần hơn đến mục tiêu chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030.

Lễ phát động cuộc thi được tổ chức sáng nay.