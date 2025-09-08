Người có trái tim bên phải bị sỏi mật, phủ tạng đảo ngược dị thường... như nhìn qua gương

Bệnh viện E vừa phẫu thuật thành công lấy sỏi mật cho bệnh nhân 63 tuổi mắc dị tật hiếm - đảo ngược phủ tạng. Toàn bộ cơ quan trong ổ bụng và lồng ngực đảo vị trí, khiến việc chẩn đoán và phẫu thuật trở nên vô cùng khó khăn.

Điều trị bệnh nhân ở Khoa Phẫu thuật tiêu hóa

Dị tật hiếm gặp thách thức chẩn đoán và điều trị

Chia sẻ với VietTimes về những khó khăn khi chẩn đoán và điều trị ở người có trái tim bên phải, ThS.BS Nguyễn Khắc Điệp, Khoa Phẫu thuật tiêu hóa Bệnh viện E cho biết - đảo ngược phủ tạng là dị tật bẩm sinh hiếm gặp với tỉ lệ chỉ từ 1/5.000 đến 1/20.000 người tùy khu vực.

Các cơ quan trong cơ thể bị “phản chiếu qua gương” so với bình thường, gây nhiều khó khăn cho chẩn đoán và điều trị. Vì thế, khi bị bệnh, việc xử trí trở nên phức tạp hơn rất nhiều.

Bệnh nhân vừa được cứu chữa ở Bệnh viện E là một ví dụ. Ba ngày trước nhập viện, ông bị đau bụng vùng thượng vị lệch sang trái, sốt cao liên tục tới 39 độ, kèm vàng da và vàng mắt tiến triển nhanh. Khi triệu chứng ngày càng nghiêm trọng, gia đình đã đưa ông đến Bệnh viện E để thăm khám.

Các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh cho thấy ông bị nhiễm trùng đường mật – tắc mật, viêm tụy cấp do sỏi ống mật chủ, trên nền dị tật đảo ngược phủ tạng hoàn toàn.

Trước tính chất phức tạp, ê-kíp bác sĩ liên chuyên khoa: Phẫu thuật Tiêu hóa, Cấp cứu, Hồi sức tích cực - đã nhanh chóng hội chẩn.

Quyết định táo bạo bác bác sĩ

Ban đầu, bệnh nhân được chỉ định thực hiện nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP) để lấy sỏi – phương pháp xâm lấn tối thiểu giúp rút ngắn thời gian hồi phục. Tuy nhiên, do đặc điểm giải phẫu phức tạp và kích thước sỏi lớn, thủ thuật này khó thực hiện thành công.

TS.BS Hữu Hoài Anh, Trưởng khoa Phẫu thuật tiêu hóa cho biết ê-kíp quyết định điều trị nội khoa tích cực trước để kiểm soát nhiễm trùng và viêm gan cấp, sau đó tiến hành phẫu thuật mở lấy sỏi ống mật chủ.

“Do bệnh nhân mắc đảo ngược phủ tạng, toàn bộ dạ dày, tá tràng, gan, đường mật và túi mật đều đảo vị trí, buộc chúng tôi phải thao tác ngược lại so với các ca phẫu thuật thông thường. Đây là thách thức lớn, đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối và kinh nghiệm dày dặn của phẫu thuật viên” – TS.BS Hữu Hoài Anh chia sẻ.

Trong ca mổ, các bác sĩ đã cẩn trọng phẫu tích, định vị chính xác từng cấu trúc giải phẫu, sau đó lấy sỏi ống mật chủ và nội soi đường mật toàn bộ để kiểm tra. Mỗi thao tác đều phải tính toán kỹ lưỡng, bởi chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể gây biến chứng nguy hiểm.

Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, ca phẫu thuật đã diễn ra thuận lợi, bệnh nhân an toàn, thoát khỏi nguy cơ biến chứng nặng nề. Sau mổ, ông tiếp tục được theo dõi tại khoa Hồi sức tích cực và hiện đã ổn định sức khỏe.

Thành công của ca mổ một lần nữa khẳng định trình độ chuyên môn và khả năng làm chủ kỹ thuật ngoại khoa phức tạp của Bệnh viện E, đồng thời cho thấy sự sẵn sàng ứng phó trước những tình huống hiếm gặp, bằng sự phối hợp chặt chẽ liên chuyên khoa, kết hợp giữa chẩn đoán nhanh, điều trị nội khoa hiệu quả và quyết định phẫu thuật đúng thời điểm.