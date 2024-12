Cứu sống người phụ nữ nguy kịch vì khối u buồng trứng 25 cm, bị xoắn, nhiễm trùng

Các bác sĩ phẩu thuật cấp cứu, cứu sống bệnh nhân bị khối u buồng trứng lớn

Chủ quan để khối u quá lớn

Chị N.T.S. (44 tuổi, sống tại Gia Lâm, Hà Nội) được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) trong tình trạng nguy kịch, sốt cao, đau bụng dữ dội do khối u buồng trứng lớn, bị xoắn và nhiễm trùng nghiêm trọng.

Theo chị S., ba ngày trước, chị S. bị đau bụng và sốt cao, nhưng mãi đến khi không chịu nổi cơn đau, chị mới chịu đến bệnh viện.

BSNT. Nguyễn Văn Tiến - Phụ trách khoa Phụ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang - cho hay bệnh nhân nhập viện trong tình bụng cứng và sờ thấy khối u chắc. Xét nghiệm máu cho thấy bệnh nhân bị nhiễm trùng nặng.

Từ kết quả siêu âm, các bác sĩ đã phát hiện khối u buồng trứng lớn bằng quả bưởi, gây chèn ép các cơ quan xung quanh. Chị S. cho biết chị đã được phát hiện khối u từ 2 năm trước, nhưng do khối u ban đầu nhỏ và không đau, nên chị chủ quan không điều trị dù bác sĩ khuyến cáo nên phẫu thuật. Vài tháng trở lại đây, khối u bắt đầu tăng kích thước nhanh chóng.

Do bị nhiễm trùng nặng, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật khẩn cấp. Nếu không can thiệp kịp thời, độc tố của vi khuẩn có thể qua khối u đi vào máu gây nhiễm trùng/nhiễm độc dẫn đến tử vong.

Theo BS Tiến, trong quá trình phẫu thuật, thách thức lớn nhất là việc khối u quá to đã dính chặt vào quai ruột non, phúc mạc và đại tràng, nhiều cơ quan xung quanh. Vì thế, quá trình bóc tách, cắt buồng trứng đã được các bác sĩ tiến hành cẩn thận, để hạn chế tối đa việc mất máu hoặc làm tổn thương các cơ quan khác.

“Sau khi bóc tách, chúng tôi đã cắt toàn bộ buồng trứng bên phải. Khối u được lấy ra có đường kính lên đến 25cm. Cùng với phẫu thuật, quá trình hồi sức cho bệnh nhân cũng đòi hỏi phải đặc biệt quan tâm chu đáo”. - BS Tiến thông tin.

Chăm sóc bệnh nhân sau mổ

Dấu hiệu nhận biết khối u buồng trứng

Khối u buồng trứng thường gặp ở phụ nữ từ 30-50 tuổi, đặc biệt ở những người gia đình có người đã mắc bệnh. Để bảo vệ sức khỏe, BS Tiến khuyến nghị chị em phụ nữ nên khám phụ khoa định kỳ.

BS Tiến cũng chỉ ra những dấu hiệu cảnh báo u buồng trứng để chị em lưu ý: Đau bụng kéo dài, đặc biệt ở vùng bụng dưới; sốt nhẹ kéo dài không rõ nguyên nhân; bụng to lên bất thường, sờ thấy khối chắc.

“Nhiều chị em thường lầm tưởng bụng to là do béo lên, nhưng đó có thể là dấu hiệu của khối u buồng trứng. Do đó, khi thấy những triệu chứng này, chị em cần đi khám ngay”. - BS Tiến khuyến cáo.

Điều trị u buồng trứng ở giai đoạn sớm sẽ dễ dàng hơn, đồng thời, còn bảo vệ được khả năng sinh sản và nội tiết. Các bác sĩ có thể bóc tách khối u, bảo tồn buồng trứng và tránh nguy cơ phải cắt bỏ hoàn toàn. Vì việc cắt bỏ buồng trứng không chỉ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của bệnh nhân mà còn gây ra các vấn đề nội tiết, dẫn đến các triệu chứng như loãng xương, mất ngủ, bốc hỏa – đặc trưng của mãn kinh sớm.