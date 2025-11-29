Bầu Đức dự kiến IPO công ty tại Lào, chia cổ tức tiền mặt khủng

Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG) vừa công bố lộ trình đại chúng hóa Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế HAGL (tiền thân là Công ty Hưng Thắng Lợi ) - doanh nghiệp quản lý quỹ đất nông nghiệp lớn tại Lào.

Tại hội nghị gặp gỡ nhà đầu tư, ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch tập đoàn - tiết lộ trong quý II năm 2026, công ty sẽ IPO Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế HAGL lên sàn Hose.

Căn cứ trên kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2026 là 2.085 tỷ đồng, mức chia 50% tương ứng hơn 1.000 tỷ đồng. Với vốn điều lệ hiện tại là 1.685 tỷ đồng, tỷ suất cổ tức tiền mặt có thể lên tới mức rất cao so với mệnh giá.

Doanh nghiệp xây dựng kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2025-2027 với doanh thu năm 2026 dự kiến đạt 8.951 tỷ đồng và tăng lên 11.636 tỷ đồng vào năm 2027.

Mới đây, Ngân hàng thương mại Cổ phần Phương Đông, Công ty chứng khoán OCBS và Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai đã tổ chức buổi lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược hướng tới mục tiêu thúc đẩy phát triển tài chính xanh và phát triển bền vững.

Tại buổi lễ, ông Phạm Hồng Hải - Tổng giám đốc Ngân hàng OCB - chia sẻ: “Với mục tiêu trở thành ngân hàng xanh tiên phong tại Việt Nam, OCB đã và đang tiến hành hợp tác với các định chế tài chính IFC, DEG… cũng như tham gia liên minh Ngân hàng Xanh. Không chỉ đơn thuần với vai trò cấp vốn, OCB còn là 'Grow Partner' - đối tác phát triển đáng tin cậy của nhiều doanh nghiệp lớn tại Việt Nam.

"Việc lựa chọn Hoàng Anh Gia Lai là bước đi nhất quán với chiến lược của OCB. Chúng tôi kỳ vọng sự hợp tác này sẽ tạo ra các giá trị bền vững cho nền kinh tế, cộng đồng và môi trường tại Việt Nam", CEO OCB cho hay.