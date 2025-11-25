Vingroup cho Pomina vay không lãi trong 2 năm

Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) vừa công bố hợp tác và hỗ trợ Công ty Cổ phần Thép Pomina (UPCoM: POM) bằng gói tài chính đặc biệt và quan hệ đối tác ưu tiên.

Theo đó, Vingroup - thông qua Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal - sẽ cung cấp cho Pomina khoản vay vốn lưu động không lãi suất trong vòng tối đa 2 năm.

Nguồn vốn ưu đãi này sẽ giúp Pomina cải thiện dòng tiền, khôi phục chuỗi cung ứng và đảm bảo hoạt động sản xuất diễn ra ổn định, từ đó từng bước phục hồi các chỉ số tài chính kinh doanh.

Bên cạnh việc cấp vốn, Vingroup cũng ưu tiên chọn Pomina là nhà cung cấp thép cho các công ty thành viên trong hệ sinh thái như VinFast, Vinhomes, VinSpeed... Động thái này không chỉ giúp đảm bảo đầu ra bền vững cho Pomina mà còn là một phần trong kế hoạch gia tăng tỷ lệ nội địa hóa vật liệu trong các dự án lớn của Vingroup tại Việt Nam.

Ngoài ra, Vingroup cũng hỗ trợ Pomina tăng tốc quá trình tái cấu trúc, củng cố đội ngũ quản trị. Ông Đỗ Tiến Sĩ, người có nhiều kinh nghiệm trong ngành luyện kim và am hiểu hoạt động của Thép Pomina, sẽ trở lại điều hành doanh nghiệp, nhằm dẫn dắt chiến lược phục hồi và phát triển trong giai đoạn mới.

Cách đây chưa đầy một tháng, ông Đỗ Tiến Sĩ mới được bổ nhiệm vào vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của VinMetal thay cho ông Nguyễn Việt Quang. Với sự thay đổi này, vị trí Tổng giám đốc tại VinMetal sẽ được chuyển giao lại cho ông Phạm Nhật Quân Anh - con trai cả ông Phạm Nhật Vượng.

Trước đó, ông Phạm Nhật Quân Anh được bầu làm Thành viên Hội đồng Quản trị VinFast, sau thời gian đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại công ty này như: Phó chủ tịch, Phó tổng giám đốc phụ trách hậu mãi, Giám đốc khối...

VinMetal được thành lập vào ngày 10/10/2025 với vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng, do Vingroup sở hữu 98% vốn. Các cổ đông sáng lập còn lại là 2 người con trai của ông Phạm Nhật Vượng: ông Phạm Nhật Quân Anh và ông Phạm Nhật Minh Hoàng, mỗi người góp 1% vốn.

Ngày 13/11, VinMetal tăng vốn điều lệ lên 15.000 tỷ đồng. Mới thành lập nhưng vốn doanh nghiệp sản xuất thép của Vingroup đã vượt xa nhiều doanh nghiệp có tên tuổi trên thị trường như Tập đoàn Hoa Sen, Thép Nam Kim, VNSteel, song vẫn thấp hơn Tập đoàn Hoà Phát và Formusa Hà Tĩnh.

Pomina thua lỗ 3 năm liên tiếp

Về Pomina, đây từng là một doanh nghiệp thép lớn, song đã rơi vào vòng xoáy thua lỗ trong 3 năm gần đây (2022-2024) với mức lỗ sau thuế lần lượt là: -1.080 tỷ đồng, -958 tỷ đồng và -991 tỷ đồng.

Trong 9 tháng năm 2025, Pomina đạt doanh thu thuần 1.693 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do chi phí tài chính quá lớn (hơn 500 tỷ đồng), công ty lỗ sau thuế 512 tỷ đồng.

Nguyên nhân chính dẫn đến khoản lỗ lớn là nhà máy Pomina 3 vẫn đang tạm ngừng hoạt động, các nhà máy khác chưa phục hồi hoàn toàn công suất, trong khi chi phí lãi vay ngắn hạn vẫn ở mức cao. Tình hình tài chính của Pomina rất xấu khi âm vốn chủ sở hữu 187 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả là 9.219 tỷ đồng. 63% tài sản của công ty nằm ở chi phí xây dựng cơ bản dở dang.

Trong báo cáo phân tích mới đây, Công ty Chứng khoán HSC đã đề cập đến câu chuyện giữa Vingroup và Pomina. HSC nhìn nhận đây là bước đi có tính chiến thuật nhằm giúp VinMetal có chỗ đứng nhanh hơn trong ngành thép bằng cách sử dụng công suất thép xây dựng sẵn có của Pomina để cung cấp nội bộ cho Vinhomes.

HSC cho rằng các cơ sở sản xuất của Pomina có thể sử dụng được bao gồm một nhà máy cán thép xây dựng (công suất thiết kế 1,5 triệu tấn/năm) và một lò cao (1 triệu tấn/năm) dự định làm nguyên liệu đầu vào.

Nếu các cơ sở sản xuất thép xây dựng này được khôi phục, 1,5 triệu tấn/năm có thể được đưa vào thị trường. Sản lượng này tương đương với khoảng 10-11% tổng nhu cầu dự kiến hằng năm của thị trường (trên 13 triệu tấn).

Tuy nhiên, cũng theo HSC, các cơ sở sản xuất và công nghệ hiện tại của Pomina đã lỗi thời và không phù hợp với các mục tiêu này. Do đó, nếu việc tiếp quản Pomina được thực hiện, Vingroup sẽ cần tái cơ cấu công ty này một cách toàn diện.

Điều này có nghĩa là Vingroup sẽ phải đầu tư một khoản vốn lớn để nâng cấp các cơ sở sản xuất lỗi thời và đầu tư chuyên biệt hơn vào năng lực sản xuất thép dẹt và thép hình, đáp ứng mục tiêu về thép dùng để sản xuất ô tô và thép làm đường ray.

HSC cho rằng nếu vị thế của Pomina cải thiện mạnh sau khi được VinMetal tiếp quản, áp lực cạnh tranh sẽ gia tăng và có tiềm năng lấy đi thị phần của các công ty dẫn đầu hiện tại.