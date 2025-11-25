Vietravel muốn rút khỏi “cuộc chơi” mang tên hàng không

Vietravel muốn rút lui khỏi Vietravel Airlines. Ông Đỗ Vinh Quang, con trai của bầu Hiển hiện là Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines.

HĐQT CTCP Du lịch Vietravel (Mã: VTR) vừa thống nhất chủ trương thoái toàn bộ phần vốn góp tại CTCP Hàng không Lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines) trước ngày 31/12.

Vietravel Airlines hiện có vốn điều lệ 1.300 tỷ đồng (tương đương 130 triệu cổ phần phổ thông). Du lịch Vietravel đang sở hữu 18,4 triệu cổ phần phổ thông tương đương 14,1%.

Giá trị giao dịch được xác định ở mức nhỏ hơn 10% tổng tài sản của Vietravel dựa trên báo cáo tài chính quý III/2025. Tính đến cuối quý III/2025, công ty sở hữu tổng tài sản hơn 3.130 tỷ đồng.

Sau khi Vietravel rút vốn, cơ cấu cổ đông của Vietravel Airlines sẽ còn lại các nhà đầu tư gồm T&T Airlines, T&T SuperPort, Quỹ BVIM và các cổ đông cá nhân khác.

Hiện tại, chưa có thông tin về bên nhận chuyển nhượng số cổ phần trên. Tuy nhiên, hồi tháng 10, Bloomberg đưa tin AirAsia đang đàm phán mua cổ phần Vietravel. Động thái này nằm trong chiến lược của tập đoàn hàng không Malaysia nhằm mở rộng sự hiện diện tại Việt Nam – một trong những thị trường hàng không phát triển nhanh nhất Đông Nam Á.

Đáng chú ý, vào tháng 4/2025, Vietravel Airlines tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường, bầu ông Đỗ Vinh Quang – Phó Chủ tịch T&T vào HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030, làm Chủ tịch HĐQT. Ông Quang là con trai thứ 2 của ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiền), nhà sáng lập Tập đoàn T&T.

Về tình hình kinh doanh quý III, doanh thu thuần Vietravel đạt 2.114 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ. Song, chi phí hoạt động tăng cao khiến lợi nhuận sau thuế của công ty giảm 71% xuống 4 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty ghi nhận 5.438 tỷ đồng doanh thu, tăng 3% so với cùng kỳ. Trong khi đó, lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 16 tỷ và 11 tỷ đồng, giảm 60% và 64% so với cùng kỳ.

Năm 2025, Vietravel đặt mục tiêu doanh thu 9.549 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 50 tỷ đồng. Sau 3 quý, công ty mới thực hiện được 57% kế hoạch doanh thu và 32% chỉ tiêu lợi nhuận.

Chốt phiên 25/11, cổ phiếu VTR dừng tại mốc 15.300 đồng/cp, tương đương với mức vốn hoá 888 tỷ đồng.