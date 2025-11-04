Bão Kalmaegi mạnh cấp 14 tiến vào Biển Đông, miền Trung đối mặt mưa lớn

Rạng sáng 5/11 bão Kalmaegi vượt qua phía Bắc của đảo Palawan Philippines và đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 13.

Chiều 4/11, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết rạng sáng 5/11 bão Kalmaegi vượt qua phía Bắc của đảo Palawan Philippines và đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 13. Cường độ bão có thể đạt cường độ trên cấp 14 khi ở đặc khu Trường Sa và trên vùng biển Đà Nẵng-Khánh Hòa.

Dự báo chiều 6/11, bão sẽ di chuyển vào vùng biển miền Trung, đến đêm bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa, gây gió mạnh vùng ven biển, gió bão mạnh từ cấp 10-12, giật cấp 15, sâu trong đất liền có khả năng có gió bão mạnh cấp 7-9, giật cấp 13-14 và mưa lớn. Từ đêm 6/11 - 9/11, khu vực mưa to tập trung ở các tỉnh từ Quảng Trị - Đắk Lắk.

Dự báo hướng di chuyển của bão Kalmaegi. Ảnh: Hệ thống giám sát Việt Nam.

Theo ông Khiêm, đây là một cơn bão có cường độ rất mạnh, hoàn lưu bão rộng, gió mạnh ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh/thành phố ven biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk (đường đi và tác động tương tự với cơn bão số số 12 - Damrey năm 2017 và cơn bão số 9 (Molave) năm 2018. Cần tiếp tục theo dõi do các kịch bản về cường độ và hướng di chuyển, vùng tâm mưa và lượng mưa có khả năng còn biến động trong những ngày tới.

Ông Mai Văn Khiêm cho biết do không khí lạnh đang suy yếu, gió đông không mạnh nên đợt mưa sắp tới chủ yếu do hoàn lưu của bão số 13. Do đó, hướng đi của bão sẽ quyết định khu vực mưa lớn.

Hiện cơ quan khí tượng nhận định ngày 6-7/11, khu vực từ TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk mưa 200-400 mm, cục bộ trên 600 mm. Nam Quảng Trị - Huế, Khánh Hòa, Lâm Đồng mưa 150-300 mm, cục bộ trên 450 mm. Từ ngày 8/11 mưa lớn ở các khu vực nói trên khả năng có xu thế giảm.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia thông tin về cơn bão Kalmaegi. Ảnh: Q.A.

Từ ngày 7-8/11 khu vực Bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-150 mm/đợt, cục bộ có nơi trên 200 mm/đợt. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 200 mm/3h.

So với đợt mưa lũ cuối tháng 10 đầu tháng 11, đợt lũ sắp tới ở Huế - Đà Nẵng có thể không bằng. Tại Quảng Trị, lũ sông Gianh, Thạch Hãn trên báo động một, Kiến Giang trên báo động hai. Tại Huế, lũ sông Bồ, Hương lên báo động ba, trên báo động ba. Tại Đà Nẵng, lũ sông Vu Gia - Thu Bồn lên báo động ba, trên báo động ba.

Lũ sông Trà Khúc, sông Vệ ở Quảng Ngãi lên báo động ba, trên báo động ba; sông An Lão, Lại Giang, Sê San tại Gia Lai trên báo động hai; sông Ba tại Đăk Lăk lên báo động hai, ba; sông Kỳ Lộ trên báo động ba; sông Dinh Ninh Hòa tại Khánh Hòa trên báo động hai.