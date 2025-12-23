Shark Thủy phải chịu trách nhiệm chính về số tiền lừa đảo hơn 7.600 tỷ đồng

Ông Nguyễn Ngọc Thủy cùng đồng phạm bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng của hơn 10.000 người bị hại.

Tóm tắt bài viết Ẩn / Hiện Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố 29 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn giáo dục Egroup, trong đó Ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Đưa hối lộ". Theo cáo trạng, Ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Egroup, cùng Ông Nguyễn Mạnh Phú bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 người bị hại từ năm 2015 đến 2023. Ông Thủy đã chỉ đạo nâng khống vốn điều lệ của Công ty Egroup từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng và sử dụng Công ty Egame để huy động vốn bằng hình thức chuyển nhượng cổ phần khống. Ông Thủy và Ông Đặng Văn Hiền đã chỉ đạo 23 quản lý và nhân viên kinh doanh của Egame đưa thông tin gian dối về lợi nhuận cao để lôi kéo khách hàng mua cổ phần với giá 38.000 đồng/cổ phần. Cáo trạng xác định Ông Nguyễn Ngọc Thủy là chủ mưu, chịu trách nhiệm chính về số tiền chiếm đoạt, còn các Ông Đặng Văn Hiền, Nguyễn Mạnh Phú, Bà Phạm Thị Thanh Thọ là đồng phạm giúp sức. Cung cấp bởi

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 29 bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị liên quan.

Theo cáo trạng, Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Egroup và Egame) cùng Nguyễn Mạnh Phú (Kế toán trưởng Công ty Egame) bị truy tố về 2 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.

Bị can Tống Thị Kim Liên (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần) bị truy tố về tội Nhận hối lộ. 26 bị can còn lại bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (bên trái) và Đặng Văn Hiển. Ảnh: Bộ Công an.

Cáo trạng xác định Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup do ông Thủy làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, hoạt động theo mô hình hệ sinh thái với 20 công ty con. Egroup giữ vai trò trung tâm trong huy động vốn, điều phối, đầu tư tiền.

Tuy nhiên, do kinh doanh thua lỗ và triển khai các dự án mở rộng trong lĩnh vực giáo dục Tiếng Anh, chuỗi trường mầm non, chăm sóc sức khỏe, thực phẩm hữu cơ, ông Thủy chỉ đạo sử dụng Công ty Egame để huy động vốn bằng hình thức chuyển nhượng cổ phần Egroup, thực chất là bán cổ phần khống.

Ông Thủy cũng chỉ đạo các bị can Nguyễn Mạnh Phú (Giám đốc Tài chính Công ty Egroup, Kế toán trưởng Công ty Egame), Phạm Thị Thanh Thọ (Kế toán trưởng Công ty Egroup) thực hiện nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần của Công ty Egroup từ 32 tỷ đồng (tương đương 32 triệu cổ phần) lên 962,5 tỷ đồng (tương đương 962,5 triệu cổ phần).

Ngoài ra, ông Nguyễn Ngọc Thủy "móc nối" với Đặng Văn Hiền (Trưởng Ban quan hệ cổ đông) chỉ đạo 23 quản lý và các nhân viên kinh doanh Công ty Egame tìm kiếm khách hàng, đưa thông tin gian dối để khách hàng tin tưởng mua cổ phần.

Hệ thống chân rết giúp sức cho ông Thủy là bộ phận kinh doanh với hơn 530 nhân viên dốc sức quảng cáo. Họ nói "kinh doanh giáo dục lợi nhuận cao và bền vững" nên hứa hẹn lợi nhuận 15-20% một năm.

Khi lôi kéo được nhà đầu tư, Shark Thủy sẽ đại diện Công ty Egame chuyển nhượng cho nhà đầu tư một số lượng cổ phần với giá 38.000 đồng/cổ phần. Ông Thủy cam kết mua lại sau một năm với giá 42.000 đồng/cổ phần để nhà đầu tư ủy quyền toàn bộ các quyền, nghĩa vụ cổ đông cho ông.

Thời gian đầu khách hàng đầu tư số tiền ít, ngắn hạn nên Công ty Egame trả gốc, lãi đầy đủ, đúng hạn và còn tặng tiền, vàng vào các dịp lễ, Tết. Càng về sau, do áp lực trả lãi rất lớn, trong khi các dự án mà Egroup đầu tư chưa có doanh thu nên công ty trở nên khó khăn, dẫn đến mất khả năng chi trả.

Bằng thủ đoạn trên, từ năm 2015 đến 2023, ông Nguyễn Ngọc Thủy và đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 người bị hại.

Cáo trạng xác định Nguyễn Ngọc Thủy là người chủ mưu, chỉ đạo toàn bộ hành vi phạm tội, chịu trách nhiệm chính với toàn bộ số tiền chiếm đoạt. Các bị can Đặng Văn Hiền, Nguyễn Mạnh Phú, Phạm Thị Thanh Thọ và Nguyễn Thị Hoài Hương bị xác định là đồng phạm giúp sức, tham gia nâng khống vốn, tổ chức bán cổ phần và quản lý dòng tiền theo chỉ đạo của Thủy.