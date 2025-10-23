Giải pháp nào cho làng cổ Đà Nẵng trước tốc độ đô thị hoá như vũ bão?

Diễn ra từ 22-26/10, hơn 100 kiến trúc sư đến từ 7 tỉnh thành trên cả nước cùng đội ngũ kiến trúc sư Đà Nẵng bàn các giải pháp gìn giữ kiến trúc làng cổ trong bối cảnh tốc độ đô thị hoá quá nhanh.

Đến Đà Nẵng bàn gìn giữ cảnh quan làng cổ

Sáng 23/10, tại Đà Nẵng, Trại sáng tác kiến trúc 2025 do Hội Kiến trúc sư Việt Nam phối hợp với Hội Kiến trúc sư thành phố Đà Nẵng tổ chức đã khai mạc với sự tham dự của gần 100 kiến trúc sư đến từ 7 tỉnh thành trên cả nước, cùng các chuyên gia, giảng viên khoa kiến trúc các trường đại học trên địa bàn và đội ngũ kiến trúc sư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Theo TS.KTS Tô Văn Hùng, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Đà Nẵng, Trại sáng tác kiến trúc là một hoạt động thường niên do Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức với mục đích trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực sáng tác kiến trúc, khuyến khích cộng đồng kiến trúc sư đóng góp nghiên cứu, thực hành kiến trúc vì mục tiêu phát triển bền vững về kinh tế - văn hoá - xã hội.

Với hội trại sáng tác lần này, Đà Nẵng vinh dự được chào đón các KTS đến từ 7 tỉnh thành trên cả nước đến để chia sẻ, đóng góp các giải pháp để đưa ra các kiến nghị trong việc quy hoạch phát triển đô thị bền vững trong bối cảnh đô thị hoá nhanh.

“Trại sáng tác kiến trúc 2025, Trong bối cảnh phát triển đô thị như vũ bão, di sản kiến trúc truyền thống và cảnh quan làng quê ngày càng bị mất dần. Do đó, cần có sự đóng góp những ý tưởng về quy hoạch, kiến trúc cảnh quan, kiến trúc công trình nhằm giúp địa phương xây dựng chương trình hành động cụ thể vừa bảo tồn được cảnh quan làng quê, vừa khai thác phát triển du lịch đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế của người dân và của thành phố. Cũng với ý nghĩa đó trại sáng tác năm nay được chọn chủ đề “Neo giữ bản sắc làng cổ giữa lòng đô thị”, ông Tô Văn Hùng chia sẻ.

Đoàn kiến trúc sư đi thực địa công trình cổ tại làng Phong Nam, Đà Nẵng.

Gìn giữ giá trị làng cổ là nhu cầu chính đáng

Phát biểu đề dẫn, PGS.TS.KTS Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng khoa Kiến trúc, Đại học Bách khoa Đà Nẵng chia sẻ câu chuyện về việc chính quyền một xã ở Hà Tĩnh chi hàng trăm triệu đồng để di chuyển nguyên bản một cổng làm nằm trong khu vực quy hoạch của đường giao thông để nói lên vai trò của quy hoạch với gìn giữ bản sắc văn hoá.

“Việc chính quyền xã chi hàng trăm triệu đồng để di dời nguyên vẹn một cổng làng cho thấy ý thức gìn giữ nét văn hoá truyền thống, gắn với những giá trị lịch sử là một nhu cầu chính đáng. Bên cạnh đó cũng cho thấy công tác quy hoạch, đô thị hoá cũng cần gìn giữ đối với các di sản văn hoá làng cổ. Đó là trách nhiệm của xã hội, trong đó vai trò của kiến trúc sư rất quan trọng”, PGS.TS.KTS Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ.

Làng cổ Phong Nam (Đà Nẵng) đứng trước áp lực đô thị hoá. Ảnh: Vinhblv

Quay trở lại với Đà Nẵng, PGS.TS.KTS Nguyễn Anh Tuấn chỉ ra những tác động của đô thị hoá đến các làng cổ trên địa bàn. “Nếu như từ những năm 2000, làng cổ Phong Nam còn gìn giữ được nét kiến trúc truyền thống thì sau 20 năm, khi tuyến đường giao thông lớn đi ngang qua, kiến trúc, cảnh quan và tốc độ đô thị hoá của làng đã thay đổi rất nhanh, số công trình nhà ở đã tăng gấp nhiều lần, kèm đó là tác động rất lớn đến cảnh quan làng cổ. Thậm chí những công trình kiến trúc quý đang bị xâm hại nghiêm trọng”, PGS.TS.KTS Nguyễn Anh Tuấn nói.

Thông qua phát biểu đề dẫn, PGS.TS.KTS Nguyễn Anh Tuấn mong muốn nhận được nhiều ý kiến phản biện, góp ý và những đề xuất để gìn giữ làng cổ Phong Nam, từ đó nhân rộng ra đối với các làng cổ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung.

PGS.TS.KTS Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng khoa Kiến trúc, Đại học Bách khoa Đà Nẵng trình bày tham luận.

Xuyên suốt trong hội trại sáng tác kiến trúc, các chuyên gia đến từ các trường đại học trên địa bàn và các kiến trúc sư đã trình bày các tham luận mang chủ đề về kiến trúc cảnh quan làng văn hoá Việt Nam, thực trạng các làng cổ trong bối cảnh đô thị hoá… và thảo luận đề xuất các giải pháp bảo tồn đối với các làng cổ trong bối cảnh hiện nay.