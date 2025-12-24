Vụ Thuận An: Căn cứ nào để tòa phúc thẩm giảm án cho ông Phạm Thái Hà và các bị cáo?

Sáng 24/12, TAND Tối cao tuyên án phúc thẩm đối với các bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An và một số địa phương.

Hội đồng xét xử nhận định cấp sơ thẩm đã áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ, quyết định mức hình phạt phù hợp với hành vi phạm tội. Bị cáo Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An, chịu trách nhiệm cao nhất trong vụ án này.

Bị cáo đã lợi dụng mối quan hệ với lãnh đạo các cơ quan Trung ương, địa phương để tác động, can thiệp vào hoạt động đấu thầu; dùng tiền để tác động các cán bộ, công chức tại các Ban Quản lý dự án, UBND một số tỉnh có liên quan để được trúng thầu; chỉ đạo những cán bộ, nhân viên khác trong Tập đoàn Thuận An thực hiện các hành vi vi phạm trong đấu thầu.

Hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, vi phạm các quy định về đảm bảo khách quan, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế, uy tín của cơ quan Nhà nước, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 120 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong quá trình xét xử phúc thẩm, các bị cáo đã nộp khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án.

Trong đó, ông Nguyễn Duy Hưng, nộp 47 tỷ đồng; các bị cáo khác nộp từ 50 đến 500 triệu đồng. Các bị cáo cũng thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhiều người có hoàn cảnh khó khăn hoặc xuất hiện thêm tình tiết giảm nhẹ mới. Đây là căn cứ để tòa chấp nhận kháng cáo, giảm án.

Đối với ông Phạm Thái Hà – cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội – cùng một số bị cáo không kháng cáo hoặc đã rút kháng cáo, tòa phúc thẩm vẫn xem xét giảm án do có thêm tình tiết giảm nhẹ và hậu quả vụ án đã được khắc phục triệt để.

Tại tòa, vợ ông Hà xuất trình bệnh án mắc nhiều bệnh mãn tính, gia đình có công.

Cấp phúc thẩm do đó chấp nhận kháng cáo của 14 người có đơn, đồng thời giảm án cho 8 người không có đơn, trong đó có ông Hà và ông Lê Ô Pích, (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang).

Ông Pích được gia đình xuất trình thêm một số giấy tờ về thành tích, gia đình. Tòa đánh giá ông Pích là cấp phó giữ vai trò thứ yếu, làm việc theo yêu cầu cấp trên, có thêm tình tiết giảm nhẹ...

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: N.H.

Từ những nhận định trên, HĐXX Tòa phúc thẩm tuyên phạt ông Phạm Thái Hà 4 năm 9 tháng tù về tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Ông Hà phải chịu hình phạt bổ sung là nộp 100 triệu đồng. Trước đó ông Hà đã rút đơn kháng cáo xin giảm nhẹ, chấp nhận bản án 5 năm 6 tháng tù mà tòa sơ thẩm tuyên.

Ông Lê Ô Pích (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang) cũng được tòa phúc thẩm quyết định giảm 9 tháng tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông phải chịu mức án 2 năm 3 tháng tù. Án sơ thẩm ông Pích bị tuyên phạt 3 năm tù.

Tòa phúc thẩm cũng chấp nhận kháng cáo, giảm án cho ông Nguyễn Duy Hưng (cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An) 3 năm tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Hưng phải chịu bản án phúc thẩm 7 năm 6 tháng tù. Trước đó ông Hưng bị tòa sơ thẩm tuyên 10 năm 6 tháng tù.

Cùng tội này, Tòa phúc thẩm tuyên Trần Anh Quang (cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An) 5 năm tù (án sơ thẩm 7 năm tù); Nguyễn Khắc Mẫn (cựu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An) 3 năm tù (án sơ thẩm 4 năm tù).

Một số bị cáo được Tòa phúc thẩm cho hưởng án treo, gồm: Nguyễn Ngọc Hòa (cựu Chủ tịch Công ty 168 Việt Nam), Nguyễn Chí Cường (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Hà Nội), Lê Văn Măng (cựu cán bộ Ban quản lý dự án Hà Nội) và Trịnh Văn Thanh (cựu Phó phòng, Ban quản lý dự án Hà Nội)...

Theo bản án sơ thẩm, Tập đoàn Thuận An đã tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công nhiều gói thầu tại Bắc Giang, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hà Nội và Bộ Giao thông Vận tải (cũ), gồm cầu Đồng Việt, cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ (giai đoạn 1), đường ven sông Hạ Long – Đông Triều, cầu Vĩnh Tuy (giai đoạn 2) và quốc lộ 14E. Để trúng thầu, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng lợi dụng quan hệ với một số lãnh đạo cơ quan Nhà nước, trong đó có ông Phạm Thái Hà, để nhờ giới thiệu, tác động, tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Hưng chỉ đạo nhân viên phối hợp với các công ty liên danh, thông đồng từ khâu khảo sát, lập hồ sơ thiết kế, dự toán, gửi hồ sơ dự thầu để chấm trước, đồng thời thỏa thuận chi tiền “cơ chế” cho một số cá nhân có trách nhiệm. Hành vi này gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 120,4 tỷ đồng. Riêng ông Phạm Thái Hà bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, tác động đến cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang (cũ) Dương Văn Thái, dẫn đến việc Ban Quản lý dự án Bắc Giang cùng đơn vị tư vấn thiết kế và Thuận An thông đồng, giúp doanh nghiệp trúng thầu trái quy định, gây thiệt hại hơn 96 tỷ đồng. Sau khi trúng thầu, ông Hưng nhiều lần đưa tiền “cảm ơn” ông Hà, gồm 500 triệu đồng tại nhà riêng và 250 triệu đồng vào các dịp lễ, Tết.

.