Đà Nẵng kích hoạt toàn hệ thống ứng phó với bão Kalmaegi

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang chỉ đạo cả hệ thống chính trị của thành phố vào cuộc chủ động, quyết liệt, triển khai hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” để ứng phó với bão số 13, tên quốc tế Kalmaegi.

Theo Đài khí tượng thuỷ văn Trung Trung Bộ, vào hồi 16h ngày 4/11, vị trí tâm bão số 13 ở vào khoảng 10,7 độ vĩ Bắc - 121,3 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Tây khu vực miền Trung Phillipine, cách đảo Song Tử Tây khoảng 770 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149 km/h), giật cấp 16. Di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 25 km/h.

Dự báo trong 24 đến 72 giờ tới, bão số 13 sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây và Tây Tây Bắc với tốc độ di từ 20-25 km/h.

Đến 16h ngày 5/11, bão di chuyển vào Biển Đông, ở vị trí 12,2 độ vĩ Bắc - 116,5 độ kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 240 km về phía Đông Đông Bắc và có thể mạnh thêm. Sức gió vùng tâm bão đi qua mạnh cấp 13-14, giật cấp 17.

Đến 16h ngày 6/11, bão số 13 sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ di chuyển khoảng 25 km/h; vị trí tâm bão ở 13,6 độ vĩ Bắc-111,0 độ kinh Đông, cách bờ biển tỉnh Gia Lai khoảng 220km về phía Đông Đông Nam và có khả năng mạnh thêm. Sức gió vùng tâm bão đi qua mạnh cấp 14, giật cấp 17.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang yêu cầu cả hệ thống chính trị của thành phố vào cuộc chủ động, quyết liệt, triển khai hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”; đồng thời đề nghị các lực lượng vũ trang, công an, Quân khu 5 cùng chính quyền các cấp đã phối hợp nhịp nhàng trong công tác di dời dân khỏi vùng nguy hiểm, cứu hộ, cứu nạn, tiếp tế lương thực, khắc phục sạt lở và đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Đà Nẵng cần phương án ứng phó bão 13 đảm bảo an toàn cho người dân khi mà địa phương đã hứng chịu tình trạng ngập lụt và sạt lở đất nghiêm trọng.

Với “bài kiểm tra thực tế” từ bão số 12 và tình hình mưa lũ trong tuần qua, Bí thư Đà Nẵng yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị, các cấp, các ngành tuyệt đối không chủ quan, lơ là, vừa tập trung khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó bão mới.

“Đề nghị các địa phương đảm bảo đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm và thuốc men cho người dân vùng ngập sâu, cô lập. Rà soát, dự trữ nguồn gạo, hàng hóa thiết yếu, đề nghị Trung ương mở kho cấp phát khi cần thiết. Bên cạnh đó, cần huy động nguồn lực xã hội hóa, sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân để kịp thời cung cấp lương thực, thực phẩm đến những khu vực khó khăn, tránh để người dân thiếu đói, mất an toàn”, ông Lê Ngọc Quang nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng lưu ý ngành y tế và lực lượng cứu hộ phải tăng cường phương tiện, nhân lực để đáp ứng nhu cầu cấp cứu, chăm sóc y tế trong vùng ngập, nhất là tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, nơi giao thông bị chia cắt; đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, nhất là ở những khu vực có nguy cơ cô lập, nhằm kịp thời báo cáo, xử lý các tình huống khẩn cấp.

Bí thư Thành uỷ yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát, hỗ trợ xây dựng lại nhà cửa cho người dân vùng bị sạt lở, lũ quét, lũ ống. Phối hợp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng phương án di dời, bố trí dân cư tại các khu vực có nguy cơ cao, đảm bảo an toàn tính mạng và ổn định đời sống lâu dài.

“Đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, đoàn kết, trách nhiệm như trong đợt ứng phó bão số 12 vừa qua, để khắc phục nhanh hậu quả thiên tai và sẵn sàng ứng phó hiệu quả với bão số 13 và hoàn lưu sắp tới,” Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.