Bão Bualoi giật cấp 15, đổ bộ rạng sáng 29/9, sóng biển cực mạnh

Theo cơ quan dự báo, đến 4h ngày 29/9, vị trí tâm bão Bualoi trên đất liền các tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh, cường độ cấp 10 - 11, giật cấp 13.

Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia cho biết vào lúc 18h ngày 28/9, vị trí tâm bão Bualoi (bão số 10) cách bắc Quảng Trị khoảng 90km về phía đông. Sức gió mạnh cấp 12 (118 - 133km/h), giật cấp 15.

Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h.

Theo cơ quan dự báo, đến 4h ngày 29/9, vị trí tâm bão trên đất liền các tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh, cường độ cấp 10 - 11, giật cấp 13. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 - 25km/h.

Đến 16h ngày 29/9, vị trí tâm bão ở khu vực thượng Lào. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ 20-25km/h, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Dự báo tác động của bão, vùng biển từ Thanh Hoá đến TP Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15, sóng biển cao từ 6,0-8,0m, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh, có thể đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn).

Dự báo hướng di chuyển của bão Bualoi. Ảnh: Trung tâm khí tượng thủy văn.

Khu vực bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 6-7, phía Nam (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) cấp 8-9 (biển động rất mạnh, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền), giật cấp 11, sóng biển cao, biển động rất mạnh.

Vùng ven biển và các đảo từ Hưng Yên - Hà Tĩnh có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m, riêng Thanh Hóa và Nghệ An cao 1,0-1,5m. Nguy cơ ngập cao vào sáng ngày 29/9 tại các khu vực trũng thấp, đường ven biển, ven cửa sông do nước biển dâng, sóng và mưa trong bão.

Thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền, khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Huế gió mạnh cấp 6-7 (cây cối rung chuyển, khó đi ngược gió), giật cấp 8-9. Khu vực từ Thanh Hoá đến bắc Quảng Trị có gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12 (sức gió có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện, gây thiệt hại rất nặng), giật cấp 14. Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, có nơi cấp 8, giật cấp 10.

Khu vực từ nam Quảng Trị đến TP Huế gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Khu vực từ Thanh Hoá đến bắc Quảng Trị có gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12 (sức gió có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện, gây thiệt hại rất nặng), giật cấp 14. Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, có nơi cấp 8, giật cấp 10.

Từ chiều 28/9 đến sáng 29/9 khu vực nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng có mưa vừa mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Từ chiều tối 28/9-30/9, ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, phía nam các tỉnh Sơn La, Lào Cai và các tỉnh từ Thanh Hóa đến phía bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 200-350mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 200mm/3h).

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết chiều 28/9 mắt bão số 10 đã hình thành rõ nét. Dự báo khoảng 1h sáng 29/9, tâm bão sẽ chạm bờ.

Theo ông Lâm, cơn bão số 10 có vùng ảnh hưởng gió mạnh, mưa lớn kéo dài vài trăm km, tính từ tâm bão. Dự báo từ tối và đêm nay 28/9 cho đến khoảng 4 - 5h sáng 29/9 sẽ là thời gian cao điểm của gió bão mạnh, mưa bão lớn nhất, đây cũng là giai đoạn nguy hiểm nhất trong cơn bão số 10.

Ông Lâm cho hay dự báo khu vực trọng tâm chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 10 được xác định là các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và phía bắc Quảng Trị (tỉnh Quảng Bình cũ), cường độ gió mạnh cấp 10 - 12.