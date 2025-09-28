Bão số 10 đổ bộ trong đêm, Phó thủ tướng yêu cầu các địa phương hết sức cảnh giác

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết cường độ bão Bualoi khi vào bờ vẫn ở cấp 11-13, gió giật mạnh tới cấp 13, có khả năng gây hư hại lớn cho nhà cửa và công trình. Thời gian bão đổ bộ lại rơi vào ban đêm, gây khó khăn cho ứng phó.

Các địa phương căng mình ứng phó bão số 10

Chiều 28/9, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương về công tác ứng phó khẩn cấp cơn bão số 10 tại Thanh Hóa.



Tại hội nghị, đại diện các địa phương, bộ, ban, ngành Trung ương đã báo cáo sơ bộ bước đầu thiệt hại và những phương án phòng, chống bão số 10.

Về thiệt hại bước đầu, đến nay, đã có 4 người thiệt mạng và mất tích, cùng 76 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng.

Theo lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, dọc tuyến Nghi Sơn cũ đến thị xã Kỳ Anh, tỉnh đã lên phương án di dời triệt để hơn 6.700 hộ dân đến nơi an toàn. Lực lượng công an, quân sự, biên phòng ứng trực 24/24, tập trung hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa.

Tại Nghệ An, công tác tuyên truyền và sự vào cuộc của chính quyền, nhân dân được triển khai nghiêm túc. Các sở, ngành, chính quyền địa phương đã thành lập đoàn công tác đến các điểm xung yếu, đồng thời tỉnh cũng lập 3 đoàn kiểm tra. Toàn bộ phương tiện đã vào nơi neo đậu an toàn, tàu thuyền chằng chống kỹ lưỡng; kiểm tra và thực hiện ứng trực tại các khu vực xung yếu.

Nghệ An có hơn 1.000 hồ, trong đó 937 hồ đầy nước đã được kiểm tra, các hồ lớn chủ động xả đón lũ, điển hình như hồ Bản Vẽ. Về đê điều, 5 trọng điểm xung yếu đã có phương án ứng phó. Công tác tiêu úng, sơ tán dân đến nơi an toàn được triển khai, an ninh trật tự đảm bảo.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà. Ảnh: VGP.

Tại Thanh Hóa, lãnh đạo UBND tỉnh đã cử các đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó tại 17 xã, phường ven biển. Đến nay toàn bộ tàu thuyền đã vào nơi tránh trú. Ngành giao thông, xây dựng huy động nhân lực gấp đôi, gấp ba để cùng với thiết bị sẵn sàng xử lý sạt lở, đảm bảo thông đường. Tỉnh cũng bố trí tổ công tác ứng trực gần các điểm có nguy cơ chia cắt tại miền núi để xử lý khi có tình huống bất ngờ xảy ra.

Tại TP Huế, UBND thành phố đã chuẩn bị kịch bản ứng phó, chỉ đạo xuống từng địa phương. Hiện gió và mưa tại Huế đã giảm, song nguy cơ mưa lớn cục bộ, lũ ống, lũ quét, ngập lụt vẫn hiện hữu.

Trong khi đó, tại Quảng Trị, địa phương huy động khoảng 18.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân cùng phương tiện về các vị trí xung yếu; chuẩn bị lương thực, thực phẩm để bảo đảm người dân vùng chia cắt không thiếu đói, rét; sơ tán toàn bộ dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở.

Toàn tỉnh có 8.577 tàu thuyền đã được kêu gọi vào nơi tránh trú an toàn. Các hồ đập trên địa bàn hiện mới đạt 60-68% dung tích, đang được kiểm soát chặt chẽ, trực 24/24 giờ để ứng phó kịp thời.

Bộ Quốc phòng đã bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực bão số 10 là 344.413 cán bộ chiến sĩ, 8.166 phương tiện các loại.

Quân khu 4 đã huy động 9.852 cán bộ, chiến sĩ, cùng phương tiện tham gia phòng chống, cứu hộ, cứu nạn. Ngoài ra, khoảng 2.000 cán bộ, chiến sĩ được bố trí sẵn tại 16 khu vực trọng điểm, mang theo lương khô, bảo đảm liên lạc và hậu cần trong điều kiện địa hình hiểm trở, có khả năng bị chia cắt, cô lập. Các lực lượng này vừa sẵn sàng hỗ trợ nhân dân trong bão, vừa thực hiện nhiệm vụ sau bão, khắc phục hậu quả sau thiên tai.

Người dân chỉ yên tâm di dời khi nhà cửa, tài sản an toàn, được bảo vệ

Kết luận cuộc họp, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết theo dự báo, bão số 10 đang di chuyển dọc theo ven biển và có xu hướng đi lên phía Bắc. Tâm bão dự kiến sẽ đổ bộ vào khu vực Hà Tĩnh, Nghệ An – nơi gió mạnh nhất sẽ ảnh hưởng trực tiếp.

Ngoài Hà Tĩnh và Nghệ An, thì tỉnh Ninh Bình, đặc biệt là vùng ven biển tỉnh Nam Định cũ, cũng nằm trong vùng gió mạnh cấp 7-8 và cần hết sức cảnh giác.

Thủ tướng nhấn mạnh 3 nhóm vấn đề trọng tâm cần tập trung ứng phó với bão số 10.

Thứ nhất, cường độ bão khi vào bờ vẫn ở cấp 11-13, gió giật mạnh tới cấp 13, có khả năng gây hư hại lớn cho nhà cửa và công trình. Thời gian bão đổ bộ lại rơi vào ban đêm, gây khó khăn cho ứng phó. Vì vậy, công tác bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, nuôi trồng thủy sản phải hoàn tất trước chiều 28/9.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 tại cảng cá Chiến Thắng, xã Ngọc Bích, Nghệ An. Ảnh. Ảnh: VGP,

Thứ hai, công tác di dời dân phải thực hiện quyết liệt, không được chủ quan. Kinh nghiệm cho thấy, khi triều cường dâng 1,5-2 m, sóng có thể cao 3-5 m, nên phạm vi ảnh hưởng không chỉ trong bán kính 200 m từ bờ biển. Các địa phương cần tính toán thực tiễn để khoanh vùng, tổ chức sơ tán an toàn.

Thứ ba, lượng mưa dự báo từ 200-500 mm, song thực tế có thể lớn hơn do hoàn lưu bão rộng, gây mưa lớn ở cả những vùng ngoài bán kính tác động trực tiếp, như Tây Thanh Hóa, miền núi Nghệ An, Sơn La, Đông Bắc Bộ. Nhiều hồ chứa đã gần đầy, có nơi đạt cấp độ 1-2, nguy cơ lũ quét, sạt lở, ngập lụt rất cao.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cơ quan khí tượng thủy văn theo dõi sát, tăng cường cảnh báo, nhất là ở lưu vực sông liên vùng, kể cả các sông từ nước ngoài đổ về miền Trung.

Phó thủ tướng cũng lưu ý bài học từ bão số 5, sau khi tâm bão đi qua, vùng gió mạnh vẫn kéo dài thêm 6 giờ. Do đó, không thể chủ quan khi thấy bão tạm lắng vào chiều tối. Các địa phương tiếp tục duy trì cảnh giác suốt đêm – thời điểm nguy hiểm nhất.

Về bảo vệ tài sản, Phó thủ tướng nhấn mạnh khi sơ tán dân phải đồng thời có lực lượng bảo vệ tài sản, đặc biệt là khu vực nuôi trồng thủy hải sản. “Người dân chỉ yên tâm di dời khi nhà cửa, tài sản an toàn, được bảo vệ".

Phó thủ tướng đề nghị các khu vực trọng điểm bảo đảm dự trữ xăng dầu cho máy phát điện, nước, lương thực, thực phẩm thiết yếu cho nhiều ngày; bố trí lực lượng tại chỗ rõ ràng, có phương án “trong đánh ra, ngoài đánh vào” để ứng phó khi bị chia cắt.

“Tinh thần là sau mỗi cơn bão như sau một trận đánh, chúng ta cần rút kinh nghiệm để khi xuất hiện những cơn bão sau thì có ngay kịch bản và phương án cụ thể, xác định rõ thời điểm cần tập trung cao độ,” Phó thủ tướng nói.

Kết thúc cuộc họp, Thủ tướng đề nghị các địa phương tiếp tục kiểm tra, huy động, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; lực lượng quân đội, công an luôn sẵn sàng hỗ trợ, nếu trước 17h cùng ngày, còn có nơi trọng yếu mà lực lượng tại chỗ không đáp ứng được, địa phương phải báo cáo Trung ương ngay để kịp thời điều động, hỗ trợ.