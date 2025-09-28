Huế yêu cầu người dân hạn chế ra đường, nhiều cảng hàng không ngừng khai thác do bão Bualoi

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Huế yêu cầu người dân hạn chế ra đường trong khoảng thời gian từ 10h đến 14h hôm nay (28/9).

Sáng 28/9, UBND thành phố Huế phát đi cảnh báo khẩn về việc ứng phó với bão số 10 (bão Bualoi). Theo cơ quan chức năng, do ảnh hưởng của bão số 10, trong ngày 28/9, trên vùng ven biển thành phố Huế có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9; sâu trong đất liền có gió cấp 5, giật cấp 6-7, mưa to, đến rất to, đặc biệt là các xã/phường ven biển.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Huế yêu cầu người dân hạn chế ra đường trong khoảng thời gian từ 10h - 14h ngày 28/9 (trừ các lực lượng làm nhiệm vụ và các trường hợp đặc biệt) cho đến khi có thông báo của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố.

Bên cạnh đó, UBND thành phố Huế yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường theo dõi sát diễn biến của cơn bão tại địa phương, theo phân cấp, thẩm quyền chỉ đạo các lực lượng tuyên truyền người dân tại địa bàn quản lý, phòng tránh bão đảm bảo an toàn khi có gió mạnh.

Cùng ngày, Cục Hàng không Việt Nam đã phát đi thông báo tạm dừng các chuyến bay tại khu vực. Cụ thể, tại Cảng hàng không Đồng Hới: ngừng tiếp thu tàu bay từ 13h -22h ngày 28/9; tại Cảng hàng không Thọ Xuân: ngừng tiếp thu tàu bay từ 22h ngày 28/9 đến7h ngày 29/9; tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài: ngừng tiếp thu tàu bay từ 8h-14h ngày 28/9; tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng: ngừng tiếp thu tàu bay từ 6h-11h ngày 28/9.

Dự báo hướng di chuyển của bão Bualoi. Ảnh: Trung tâm khí tượng thủy văn.

Lúc 7h hôm nay, vị trí tâm bão Bualoi cách Quảng Trị khoảng 350km về phía Đông Đông Nam, cách TP Đà Nẵng khoảng 130km về phía Đông. Sức gió mạnh cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15.

Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.

Theo cơ quan dự báo, đây là cơn bão di chuyển rất nhanh (gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Dự báo, đến chiều 28/9, bão di chuyển trên vùng biển Nghệ An - Quảng Trị với cường độ 12 - 13, giật cấp 16 và có khả năng tăng mạnh thêm. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 30km/h.

Đến rạng sáng 29/9, bão đi vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh với cường độ cấp 9-10, giật cấp 13. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 25 - 30km/h, đi vào đất liền các tỉnh Trung Bộ. Thời điểm này, vùng biển phía Tây khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi bị ảnh hưởng.

Một ngày sau, bão số 10 đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau là một vùng áp thấp trên khu vực thượng Lào.