Băng hình gây sốc vạch trần vụ đặc vụ ICE nổ súng bắn chết bà mẹ ba con ở Minneapolis

Phân tích mới cho thấy đặc vụ ICE đã bắn phát súng đầu tiên khi chiếc xe của nạn nhân đang di chuyển, làm dấy lên tranh cãi gay gắt về hành vi tự vệ, sử dụng vũ lực và trách nhiệm của lực lượng thực thi pháp luật Mỹ.

Đặc vụ Lực lượng Di trú và Hải quan (ICE) liên quan đến vụ nổ súng khiến một người mẹ 37 tuổi thiệt mạng tại Minneapolis đã bắn phát súng đầu tiên trong tổng số 3 phát khi chiếc xe của nạn nhân đang di chuyển ngang qua ông ta, theo phân tích của Reuters dựa trên các hình ảnh hiện có.

Những khoảnh khắc cuối cùng trong cuộc đời của bà Renee Nicole Good, công dân Mỹ và là mẹ của 3 người con, đã bị mổ xẻ không ngừng kể từ khi bà bị bắn chết trong chiếc SUV màu đỏ sẫm của mình trong một chiến dịch thực thi luật nhập cư tại khu dân cư ở Minneapolis hôm thứ Tư.

Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng bà Good đã “cán qua đặc vụ ICE, người dường như đã bắn để tự vệ”. Tuy nhiên, Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey, trong cuộc họp báo hôm thứ Tư, đã bác bỏ khẳng định của chính quyền Trump và cho biết sau khi xem đoạn video vụ nổ súng, ông tin rằng các tuyên bố về tự vệ là “vớ vẩn”.

Phân tích của Reuters dựa trên các đoạn video do người chứng kiến quay lại, đã được hãng tin này xác minh độc lập. Không đoạn video nào ghi lại cảnh chiếc xe đang di chuyển từ góc nhìn của đặc vụ ICE.

Các video được Reuters xem xét ghi lại khoảng 20 giây trong cuộc đối đầu chết người giữa bà Good và ICE. Hình ảnh cho thấy đặc vụ ICE đã nổ súng gây tử vong đang đứng phía trước chiếc xe đang di chuyển khi ông ta rút súng lần đầu.

Một giây sau đó, ông ta bắt đầu nổ súng, bắn tổng cộng 3 phát. Phát đầu tiên xuyên qua kính chắn gió khi chiếc xe của bà Good đang chạy ngang qua. Hai phát tiếp theo được bắn vào phía cửa bên lái khi chiếc xe tiếp tục di chuyển qua vị trí của đặc vụ này.

Khi được hỏi về các phát hiện của Reuters, người phát ngôn Bộ An ninh Nội địa Mỹ, bà Tricia McLaughlin, gọi bà Good là một kẻ bạo loạn bạo lực, đã biến chiếc xe thành vũ khí trong một hành động “khủng bố trong nước”.

Xe của bà Good chặn ngang trên đường, một chiếc xe khác băng qua. Ảnh: Reuters.

Một chiếc xe của ICE tiếp cận. Ảnh: Reuters.

Các đặc vụ ICE ra khỏi xe của họ. Ảnh: Reuters.

Họ tiếp cận xe của bà Good. Ảnh: Reuters.

Một đặc vụ cố gắng mở cửa xe của bà Good. Ảnh: Reuters.

Xe của bà Good bắt đầu đi lùi. Một đặc vụ ICE quanh quẩn ở đầu xe của bà. Ảnh: Reuters.

Xe bắt đầu đánh lái sang phải trong lúc tiến lên. Ảnh: Reuters.

Đặc vụ ICE bắt đầu rút súng và chĩa vào bà Good. Phát súng đầu tiên được bắn về phía kính chắn gió. Phát súng thứ hai và thứ ba được bắn về bên hông xe. Ảnh: Reuters.

Xe của bà Good di chuyển tiến lên thêm một đoạn ngắn và đâm vào bên lề đường. Phần túi khí của xe có dính máu. Ảnh: Reuters.

Hai chuyên gia được Reuters tham vấn cho rằng hành động của đặc vụ ICE cần được xem xét kỹ lưỡng hơn.

Ông Geoffrey Alpert, giáo sư ngành tội phạm học và tư pháp hình sự tại Đại học South Carolina, đặt câu hỏi vì sao đặc vụ ICE lại đứng chắn trước một chiếc xe đang di chuyển.

Ông Alpert cho rằng vị trí đứng của đặc vụ này có thể là ví dụ của “nguy cơ do chính cảnh sát tạo ra”. Ông giải thích: “Cốt lõi của khái niệm này là việc tự đặt mình vào tình huống buộc phải sử dụng vũ lực để phản ứng lại hành động của nghi phạm, thay vì chỉ phản ứng để bảo vệ tính mạng của bản thân hay người khác”.

Bà Ashley Heiberger, chuyên gia về sử dụng vũ lực của cảnh sát với hơn 20 năm kinh nghiệm thực thi pháp luật tại bang Pennsylvania, cho biết bà không thể đưa ra kết luận dứt khoát nếu không có một phân tích chi tiết hơn.

Bà nói rằng việc sử dụng vũ lực trong một vụ việc không phải tội phạm bạo lực cần phải tương xứng. Tuy nhiên, bà cũng cảnh báo rằng việc đặc vụ ICE bắn hai phát sau xuyên qua cửa sổ bên lái không tự động đồng nghĩa với việc sử dụng vũ lực không phù hợp. Theo bà, não bộ của đặc vụ phải nhận thức được mối đe dọa đã chấm dứt rồi mới truyền tín hiệu cho cơ thể ngừng bắn, và “hai quá trình đó không diễn ra đồng thời”.

Theo Reuters