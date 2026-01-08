Bóng tối bao trùm nhiều vùng ở Ukraine sau đòn không kích của Nga

Nga gia tăng không kích vào hệ thống năng lượng Ukraine, khiến Dnipropetrovsk và Zaporizhzhia rơi vào mất điện diện rộng, hàng triệu người dân đối mặt nguy cơ thiếu điện, nước và sưởi giữa đợt rét đậm.

Các quan chức Ukraine hôm 8/1 đã chạy đua khôi phục nguồn điện sau khi các cuộc không kích của Nga khiến hai khu vực ở đông nam nước này rơi vào tình trạng mất điện gần như hoàn toàn trong đêm, buộc nhiều hạ tầng thiết yếu phải vận hành bằng nguồn dự trữ.

Moscow đang gia tăng các đợt tấn công nhằm vào hệ thống năng lượng của Ukraine, trong bối cảnh lực lượng Ukraine cố gắng chặn đà tiến công của Nga trên chiến trường và Kiev phải đối mặt với sức ép từ Mỹ về việc đạt được một thỏa thuận hòa bình.

Phó Thủ tướng Ukraine Oleksiy Kuleba cho biết công tác sửa chữa vẫn đang được tiến hành để khôi phục nguồn sưởi ấm và nước sinh hoạt cho hơn 1 triệu người dân tại vùng công nghiệp Dnipropetrovsk.

Bộ Năng lượng Ukraine thông báo gần 800.000 hộ tiêu thụ tại khu vực này vẫn chưa có điện vào sáng sớm thứ Năm theo giờ địa phương, trong khi nguồn điện tại khu vực còn lại bị ảnh hưởng là Zaporizhzhia đã được khôi phục.

Thống đốc vùng Zaporizhzhia Ivan Fedorov cho biết đây là lần đầu tiên trong “nhiều năm gần đây” khu vực của ông phải đối mặt với tình trạng mất điện hoàn toàn, song các cơ quan chức năng đã phản ứng rất nhanh.

“Một đêm khó khăn đối với khu vực. Nhưng ‘ánh sáng’ luôn chiến thắng”, ông viết trên Telegram vào thứ Năm.

Bộ Năng lượng Ukraine cho biết tám mỏ khai thác tại vùng Dnipropetrovsk đã bị mất điện, song toàn bộ công nhân đã được sơ tán an toàn.

Nguồn cung cấp nước cho thành phố chiến lược Pavlohrad và các khu vực lân cận có thể mất tới một ngày để khôi phục, theo ông Mykola Lukashuk, Chủ tịch Hội đồng khu vực Dnipropetrovsk.

Ukraine hiện đang phải đối mặt với một đợt rét đậm sắp xảy ra trong tuần này. Thủ tướng Yulia Svyrydenko cảnh báo muộn vào tối thứ Ba rằng thời tiết lạnh giá nhiều khả năng sẽ làm trầm trọng thêm các đợt gián đoạn về điện và sưởi ấm.

Bộ Năng lượng Ukraine cũng cho biết hôm thứ Tư rằng điều kiện thời tiết xấu đã khiến một số khu dân cư tại ít nhất bốn khu vực khác bị cắt điện.

Theo Reuters