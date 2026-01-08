Tổng thống Đức: “Đừng để thế giới thành hang ổ cướp bóc”

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đưa ra cảnh báo hiếm thấy về chính sách đối ngoại của Mỹ dưới thời ông Donald Trump.

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đã đưa ra những chỉ trích mạnh mẽ hiếm thấy nhằm vào chính sách đối ngoại của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế không để trật tự thế giới tan rã thành một “hang ổ cướp bóc”, nơi những kẻ vô liêm sỉ muốn lấy gì thì lấy.

Trong phát biểu đặc biệt cứng rắn, được cho là ám chỉ các hành động như việc lật đổ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vào cuối tuần qua, cựu Ngoại trưởng Đức cảnh báo rằng nền dân chủ toàn cầu đang bị tấn công ở mức độ chưa từng có.

Dù vai trò của Tổng thống Đức chủ yếu mang tính nghi lễ, nhưng những phát ngôn của ông Steinmeier vẫn có trọng lượng nhất định, và ông có không gian rộng hơn so với các chính trị gia đương nhiệm để bày tỏ quan điểm cá nhân.

Từng gọi việc Nga sáp nhập Crimea và mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là một bước ngoặt lịch sử, ông Steinmeier cho rằng hành vi của Mỹ hiện nay đại diện cho một sự “đứt gãy lịch sử” thứ hai.

“Sau đó là sự sụp đổ về giá trị đến từ đối tác quan trọng nhất của chúng ta – nước Mỹ, quốc gia từng góp phần xây dựng nên trật tự thế giới này”, ông Steinmeier phát biểu tại một hội thảo vào tối muộn ngày thứ Tư.

“Vấn đề đặt ra là phải ngăn chặn thế giới biến thành một hang ổ cướp bóc, nơi những kẻ vô đạo đức nhất chiếm đoạt mọi thứ họ muốn, nơi các khu vực hay thậm chí cả quốc gia bị đối xử như tài sản riêng của một vài cường quốc”, ông nói.

Theo Tổng thống Đức, cộng đồng quốc tế cần có những hành động can thiệp chủ động trong các tình huống đe dọa nghiêm trọng, đồng thời phải thuyết phục các quốc gia như Brazil và Ấn Độ cùng chung tay bảo vệ trật tự thế giới hiện nay.

Theo Reuters