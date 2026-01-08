“Thử thách nghèo đói” gây bão mạng Hàn Quốc: Khoe giàu chạm vào lằn ranh phản cảm

Một trào lưu mạng xã hội mới tại Hàn Quốc mang tên “poverty challenge” (thử thách nghèo đói) đang gây làn sóng phẫn nộ trong dư luận, khi những người giàu có khoe khoang tài sản xa xỉ nhưng lại mỉa mai, châm biếm khái niệm nghèo khó.

Việc khoe giàu trên mạng xã hội đã tồn tại từ những ngày đầu của các nền tảng trực tuyến. Khi địa vị xã hội và của cải vật chất ngày càng trở thành thước đo giá trị trong đời sống của nhiều người trẻ, xu hướng này không những không giảm mà còn trở nên trầm trọng hơn.

Tuy nhiên, khoe của là một chuyện, còn vừa khoe của vừa mỉa mai hoàn cảnh nghèo khó – bằng cách đăng tải những thứ mà nhiều người thực sự phải dựa vào để sinh tồn – lại là chuyện hoàn toàn khác.

“Thử thách nghèo khó” tại Hàn Quốc chứng kiến người dùng đăng hình siêu xe, hàng hiệu, thời trang xa xỉ, biệt thự đắt tiền, rồi cố tình đặt cạnh những món đồ giá rẻ như mì ăn liền, cơm cuộn kimbap bình dân, kèm theo lời than thở về “cảnh nghèo không chịu nổi”.

Ban đầu chỉ là một trò đùa, trào lưu này nhanh chóng trở thành hiện tượng gây tranh cãi, khi nhiều người cho rằng nó đã tầm thường hóa nỗi khó khăn kinh tế thực sự.

Hình ảnh các món ăn giá rẻ được đặt cạnh chiếc chìa khóa xe Ferrari. Ảnh: OC.

Trên mạng xã hội Hàn Quốc, hàng loạt hình ảnh đang được lan truyền: gói mì ăn liền và kimbap rẻ tiền đặt cạnh chìa khóa Ferrari; một chiếc Ferrari đỏ rực với các túi mì chất đầy trên nắp capo; hay căn phòng treo đầy tác phẩm nghệ thuật đắt giá, kèm chú thích mỉa mai kiểu “tất cả những gì tôi có chỉ là vài bức tranh và một con chó”.

Dù trào lưu gây tranh cãi này đã hứng chịu nhiều chỉ trích trong thời gian qua, làn sóng phản đối càng bùng lên mạnh mẽ hơn sau khi ca sĩ kiêm diễn viên Kim Dong-wan công khai bày tỏ lo ngại trên tài khoản mạng xã hội cá nhân.

Bức ảnh khoe của khác cho thấy một xấp tiền dày được đặt trên một bát mì ăn liền. Ảnh: OC.

“Nghèo đói không phải là một cảm xúc để đem ra đùa cợt”, ông Kim viết. “Có những từ ngữ và cách mô tả không bao giờ nên được sử dụng, kể cả để mua vui. Vẫn còn những sinh viên đại học phải đắn đo xem mình có đủ tiền mua nổi một chiếc kimbap tam giác hay không. Tôi cũng đã có quãng thời gian dài sống cùng người mẹ đơn thân trong một căn hộ bán hầm. Từ ‘nghèo đói’ luôn là điều chạm rất gần tới tôi”.

Các nhà phê bình lo ngại rằng những trào lưu như “Thử thách nghèo khó” phản ánh sự suy giảm trong độ nhạy cảm xã hội đối với khó khăn kinh tế, đồng thời cho thấy khoảng cách ngày càng lớn giữa tầng lớp tiêu dùng giàu có và những người đang phải vật lộn mưu sinh trong bối cảnh kinh tế nhiều bất ổn.

Theo OC