Những uẩn khúc phía sau việc ông chủ Prince Group Chen Zhi bị dẫn độ về Trung Quốc

Chính phủ Campuchia hôm 7/1 thông báo đã bắt giữ Chủ tịch kiêm nhà sáng lập Prince Group (Tập đoàn Thái Tử) Chen Zhi (Trần Chí) cùng hai công dân Trung Quốc là Từ Kế Lượng, Thiệu Kế Huy và tiến hành trục xuất họ trở về Trung Quốc để phục vụ điều tra. Campuchia vào tháng trước (12/2025) đã tước quốc tịch của Chen Zhi, do đó hiện ông ta chỉ mang quốc tịch Trung Quốc.

Campuchia dẫn độ Chen Zhi, tiếp quản Prince Bank

Theo báo Campuchia tiếng Hoa Thời báo Campuchia-Trung Quốc ngày 8/1, Bộ Nội vụ Campuchia tối 7/1 cho biết, theo yêu cầu từ phía Trung Quốc, người sáng lập Tập đoàn Prince Chen Zhi cùng hai công dân Trung Quốc đã bị Campuchia bắt giữ vào ngày 6/1 và bàn giao cho Trung Quốc.

Sau khi Chủ tịch Tập đoàn Prince Group, Chen Zhi, bị bắt và bị dẫn độ về Trung Quốc; ngày 8/1, Ngân hàng Quốc gia Campuchia ra thông cáo cho biết, căn cứ theo luật và quy định liên quan của Campuchia, Prince Bank đã chính thức bị đưa vào quy trình thanh lý.

Thông cáo cho biết Ngân hàng Quốc gia Campuchia đã chỉ định Công ty Morisonkak MKA CPA Audit-Accounting làm đơn vị thanh lý. Kể từ thời điểm thông cáo được ban hành, công ty này sẽ toàn quyền tiếp quản và quản lý mọi hoạt động và tài sản của Prince Bank. Trong thời gian này, Prince Bank tạm dừng cung cấp mọi dịch vụ ngân hàng mới, bao gồm nhận tiền gửi và giải ngân các khoản vay.

Ngân hàng Quốc gia Campuchia nhấn mạnh rằng khách hàng đã mở tài khoản và gửi tiền tại Prince Bank vẫn có thể rút tiền theo quy định hiện hành. Khách hàng chỉ cần chuẩn bị hồ sơ rút tiền cần thiết, ngân hàng sẽ xử lý theo thứ tự ưu tiên được quy định trong Luật Ngân hàng và Tổ chức Tài chính. Ngoài ra, những khách hàng vay vốn tại Prince Bank vẫn phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ trả nợ đúng hạn.

Chen Zhi (Trần Chí) bị Campuchia bắt và trao cho Trung Quốc hôm 6/1. Ảnh: Cc-times.

Phương Tây không hài lòng khi Campuchia trao Chen Zhi cho Trung Quốc

Các chuyên gia tội phạm xuyên quốc gia của Mỹ nhận định việc chuyển giao Chen Zhi cho Trung Quốc đồng nghĩa với việc giúp ông ta tránh được việc bị Anh – Mỹ và các nước phương Tây thẩm vấn trực tiếp.

Trong những năm gần đây, các trung tâm lừa đảo ở khu vực Đông Nam Á bùng phát mạnh, chủ yếu dụ nạn nhân tham gia các chương trình đầu tư giả để chiếm đoạt tài sản. Theo ước tính của Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC), năm 2023 thiệt hại toàn cầu từ loại tội phạm này lên tới từ 18–37 tỷ USD.

Mỹ và Anh đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Chen Zhi (38 tuổi) và các công ty của ông ta từ tháng 10/2025, chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản và dịch vụ tài chính. Giới chức Mỹ đã tịch thu số bitcoin trị giá khoảng 14 tỷ USD liên quan đến Chen Zhi và các hoạt động của ông ta, cáo buộc Chen Zhi phạm tội lừa đảo viễn thông và rửa tiền có tổ chức. Chen Zhi còn bị cáo buộc bóc lột lao động, hối lộ quan chức nước ngoài, và sử dụng mạng lưới đánh bạc trực tuyến và khai thác tiền mã hóa để rửa tiền.

Về vụ dẫn độ lần này, Văn phòng Công tố liên bang Brooklyn (Mỹ) – nơi ra lệnh truy tố Chen Zhi – hiện chưa đưa ra bình luận. Cá nhân Chen Zhi và Prince Group trước đó phủ nhận mọi cáo buộc của các công tố viên Mỹ. Nhà chức trách Trung Quốc cũng chưa bình luận về việc tiếp nhận Chen Zhi cùng hai công dân Trung Quốc .



Ông Jacob Daniel Sims, học giả Trung tâm nghiên cứu châu Á Đại học Harvard và là chuyên gia tội phạm xuyên quốc gia, nhận định chính phủ Campuchia đang phải đối mặt với áp lực quốc tế rất lớn và đã không thể tiếp tục làm ngơ. Ông cho rằng: “Giao Chen Zhi cho Trung Quốc là con đường ít trở ngại nhất. Việc này vừa có thể giảm sức ép điều tra từ phương Tây, vừa phù hợp với mong muốn của Trung Quốc – đó là loại bỏ các vụ án nhạy cảm về chính trị khỏi phạm vi xét xử của tòa án Mỹ và Anh”.

Vì sao quốc tịch Campuchia là vấn đề then chốt?

Một điểm quan trọng là Chen Zhi (Trần Chí) từng được nhập tịch Campuchia theo diện đầu tư, sau đó trở thành một trong những doanh nhân có ảnh hưởng lớn nhất tại Phnom Penh.

Tại Campuchia, chương trình nhập quốc tịch thông qua đầu tư từng bị phương Tây đánh giá là “cửa hậu ngoại giao” (diplomatic backdoor): chỉ cần đầu tư hoặc đóng góp tài chính là có thể trở thành công dân, không cần quy trình kiểm tra nghiêm ngặt. Điều này khiến Phnom Penh trở thành điểm đến ưu tiên của các doanh nhân Trung Quốc muốn chuyển tài sản khỏi Trung Quốc hoặc tránh bị giám sát.

Việc Campuchia tước quốc tịch của Chen Zhi trước khi dẫn độ là động thái pháp lý quan trọng, vì: Campuchia rất hiếm khi tước quốc tịch doanh nhân lớn; quy trình này cho phép Campuchia tái xác định Chen Zhi là công dân Trung Quốc, mở đường cho việc dẫn độ theo yêu cầu của Bắc Kinh. Đồng thời khóa quyền bảo hộ lãnh sự của quốc gia thứ ba (nếu Chen Zhi mang nhiều quốc tịch hoặc quyền cư trú quốc tế).

Điều này khiến phương Tây đặt câu hỏi liệu có phải Campuchia đang dọn đường pháp lý cho Trung Quốc tiếp nhận vụ án, thay vì để Mỹ – Anh can thiệp bằng luật chống tội phạm xuyên quốc gia.

Theo Newtalk, YahooNews, Cc-times

