Nghi vấn Nga phóng tên lửa siêu vượt âm Oreshnik tấn công Lviv, sát biên giới Ba Lan

Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy Nga có khả năng đã sử dụng tên lửa siêu vượt âm Oreshnik tấn công tỉnh Lviv của Ukraine, gần biên giới Ba Lan.

Các báo cáo chưa được xác nhận cho biết Nga đã tấn công một mục tiêu tại tỉnh Lviv bằng loại vũ khí đạn đạo mới nhất của mình.

Một đoạn video chưa được kiểm chứng lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nghi là một cuộc tấn công bằng tên lửa siêu vượt âm Oreshnik của Nga nhằm vào khu vực miền Tây Ukraine.

Hình ảnh từ camera an ninh do hãng tin RIA Novosti chia sẻ hôm 9/1 ghi lại cảnh các vật thể phát sáng mạnh lao xuống tỉnh Lviv của Ukraine, khu vực giáp biên giới Ba Lan. Tuy nhiên, giới chức Nga hiện chưa xác nhận vụ tấn công này.

Thị trưởng thành phố Lviv, ông Andrey Sadovoy, cho biết “một phần của hạ tầng trọng yếu” đã bị đánh trúng. Trong khi đó, các kênh tin tức Nga trên Telegram cho rằng tên lửa đã tấn công một cơ sở khí đốt ngầm tại thành phố Stryi, cách Lviv khoảng 60 km.

Nếu được xác nhận, đây sẽ là lần thứ hai Moscow sử dụng loại tên lửa đạn đạo mới nhất có khả năng mang đầu đạn hạt nhân này trong xung đột Ukraine.

Trước đó, vào tháng 11/2024, Nga đã phóng tên lửa Oreshnik nhằm vào một nhà máy vũ khí tại thành phố Dnipro trong điều mà Moscow mô tả là một cuộc “thử nghiệm tác chiến” thành công. Đến cuối năm 2025, loại tên lửa này đã được bàn giao cho đồng minh thân cận của Nga là Belarus.

Theo RT