Radar Ukraine có thật sự “mù” trước Su-57? Tiết lộ gây chú ý từ Rostec

Tổng giám đốc Rostec Sergey Chemezov tiết lộ tiêm kích tàng hình Su-57 của Nga đã né tránh thành công radar và tác chiến điện tử Ukraine trong các nhiệm vụ xâm nhập sâu, không chiến và chế áp phòng không.

Cuối tháng 12 vừa qua, ông Sergey Chemezov, Tổng giám đốc tập đoàn quốc doanh Rostec của Nga, tiết lộ rằng các tiêm kích Su-57 của Lực lượng Hàng không – Vũ trụ Nga đã chứng minh khả năng né tránh bị phát hiện bởi nhiều loại hệ thống radar khác nhau, đồng thời vượt qua các đòn tấn công tác chiến điện tử, khi được triển khai trong các chiến dịch tại chiến trường Ukraine.

“Ít nhất thì quân đội của chúng tôi cũng hài lòng. Chiếc máy bay vượt qua mọi loại chướng ngại rất tốt – tôi muốn nói tới radar và các hệ thống tác chiến điện tử”, ông Chemezov phát biểu trước một cuộc họp của Hội đồng Nhà nước trong tuần cuối cùng của tháng 12.

Ông cho biết Rostec nhận được phản hồi về toàn bộ các trang bị được triển khai tại chiến trường, và các khí tài này liên tục được hiện đại hóa dựa trên đề xuất cũng như nhận xét từ Lực lượng Vũ trang Nga, với kết quả là “phần lớn trang bị quân sự đã được nâng cấp so với cấu hình ban đầu”.

Máy bay chiến đấu Su-57 với ba khoang chứa vũ khí mở, tên lửa chống bức xạ Kh-58 và tên lửa không đối không R-74. Ảnh: MW.

Su-57 được xác nhận đã hoạt động trong không phận do Ukraine kiểm soát nhưng được phòng thủ dày đặc, nổi bật nhất là vào giữa năm 2024, khi một chiếc Su-57 được giao nhiệm vụ xâm nhập sâu để bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) tàng hình S-70 Okhotnik gặp trục trặc, nhằm ngăn thiết bị này rơi vào tay phương Tây.

Chiếc S-70 khi đó đang hoạt động gần Konstantynivka, thuộc khu vực tranh chấp Donetsk, cách tuyến phòng thủ của Ukraine khoảng 15 km – một trong những khu vực phòng không được bảo vệ nghiêm ngặt nhất trên toàn chiến trường. Việc Su-57 có thể xâm nhập khu vực này và thực hiện tiêu diệt trong tầm nhìn trực tiếp bằng tên lửa không đối không tầm ngắn R-74 cho thấy năng lực tàng hình né radar ở trình độ rất cao.

Phương tiện phóng tên lửa đất đối không thuộc hệ thống S-300PS. Ảnh: MW.

Các loại tiêm kích khác của Nga nhìn chung đều tránh xa hệ thống phòng không Ukraine, chủ yếu dựa vào việc phóng tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình hoặc thả bom lượn từ khoảng cách an toàn để tấn công mục tiêu. Khả năng tránh bị radar khóa mục tiêu là một trong những lợi thế quan trọng nhất của tiêm kích thế hệ 5 so với các tiêm kích “thế hệ 4+”.

Mạng lưới phòng không mặt đất của Ukraine được đánh giá rộng rãi là mạnh nhất châu Âu, bao gồm ở tầng thấp là số lượng rất lớn các hệ thống phòng không vác vai của Liên Xô và phương Tây; ở tầng trung là các hệ thống chủ yếu như Buk-M1 và S-125 thời Liên Xô. Các hệ thống tầm xa đang được sử dụng gồm nhiều biến thể của S-300, hệ thống Patriot MIM-104 của Mỹ, cùng các tổ hợp tầm rất xa S-200D.

Việc tập trung với mật độ lớn các khí tài phòng không từ kho dự trữ của các nước NATO tại Ukraine tiếp tục tạo ra thách thức lớn đối với Lực lượng Hàng không – Vũ trụ Nga. Trong bối cảnh đó, số lượng rất hạn chế tiêm kích thế hệ 5 đang phục vụ trở thành một rào cản lớn đối với khả năng đối phó hiệu quả các hệ thống phòng không này.

Những chậm trễ nghiêm trọng của chương trình Su-57 vì thế đã gây tác động bất lợi đáng kể tới nỗ lực chiến tranh của Nga, khi không có dòng tiêm kích nào khác sở hữu năng lực tương đương.

Chiếc máy bay Su-57 sản xuất hàng loạt đầu tiên được bàn giao vào năm 2020. Ảnh: MW.

Các hoạt động tác chiến của Su-57 tại Ukraine bao gồm chế áp phòng không, không chiến, và nhiều nhiệm vụ tấn công chính xác khác nhau. Trước đó, phát biểu tại Triển lãm Hàng không Dubai vào tháng 11 năm ngoái, ông Chemezov đã nói rõ kế hoạch tiếp tục hiện đại hóa Su-57 dựa trên kinh nghiệm tác chiến thực tế.

“Chiếc máy bay vẫn đang được tinh chỉnh… công việc đang được tiến hành hướng tới một chương trình hiện đại hóa toàn diện, bao gồm các thành phần, hệ thống điện tử và vũ khí”, ông cho biết. Ông cũng nhấn mạnh rằng tiêm kích này đã “nhận được đánh giá rất cao từ cả các đối tác quốc tế lẫn các phi công Nga”.

Su-57 được xác nhận đã bắt đầu bàn giao cho khách hàng xuất khẩu từ tháng 11/2025, cụ thể là Algeria, trong khi một thỏa thuận sản xuất theo giấy phép với quy mô lên tới 140 máy bay hiện đang được thảo luận với Bộ Quốc phòng Ấn Độ. Tuy vậy, nhiều yếu tố liên quan tới tương lai của chương trình Su-57 – bao gồm cả số lượng mà Lực lượng Vũ trang Nga sẽ mua sắm – vẫn còn chưa rõ ràng.

Theo MW