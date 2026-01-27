Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết tái xuất sau thời gian sức khỏe nguy kịch

Từng không thể đến tòa vì nguy cơ tử vong cao, Cựu Chủ tịch HĐQT FLC Trịnh Văn Quyết vừa xuất hiện tại cuộc gặp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam.

Tập đoàn FLC và Bamboo Airways vừa có cuộc gặp Đại sứ Choi Youngsam tại trụ sở Đại sứ quán Hàn Quốc. Cựu Chủ tịch HĐQT, nhà sáng lập FLC Trịnh Văn Quyết xuất hiện tại cuộc gặp này.

Cuộc gặp nhằn trao đổi định hướng hợp tác và mở rộng kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.



Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết tái xuất sau 4 năm vắng bóng. (Ảnh: FLC).

Đại sứ Choi Youngsam cho biết FLC là đoàn doanh nghiệp đầu tiên đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Hàn Quốc nhân dịp năm mới. Ông đánh giá cao vai trò và định hướng phát triển đa lĩnh vực của Tập đoàn FLC, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt – Hàn đi vào chiều sâu, thông qua các dự án đầu tư, hợp tác kinh doanh và giao lưu kinh tế – du lịch.

Ông Choi Youngsam nhấn mạnh Đại sứ quán Hàn Quốc sẽ tiếp tục đồng hành, đóng vai trò cầu nối giữa các doanh nghiệp Hàn Quốc với thị trường Việt Nam nói chung và FLC nói riêng, đặc biệt trong những lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và nhiều tiềm năng bổ trợ như du lịch, nghỉ dưỡng, bất động sản, hàng không, dịch vụ chất lượng cao….

Theo lãnh đạo FLC, Hàn Quốc là một trong những đối tác chiến lược quan trọng trong định hướng phát triển dài hạn của tập đoàn. Tại các quần thể nghỉ dưỡng FLC, du khách Hàn Quốc chiếm phần lớn, với hơn 50% tổng lượng khách quốc tế mỗi năm.

Ngay từ giai đoạn đầu mở rộng ra thị trường quốc tế, Bamboo Airways sớm xác định Hàn Quốc là một trong những thị trường trọng điểm. Từ năm 2019, hãng đã khai trương đường bay thẳng đầu tiên kết nối Việt Nam và Hàn Quốc, từ Đà Nẵng đến Seoul (Incheon), sau đó mở rộng mạng lưới với các tuyến bay thường lệ từ Cam Ranh và Hà Nội tới Incheon.

Đến năm 2022, Bamboo Airways tiếp tục ký kết hợp tác toàn diện với Công ty TD&T Co., Ltd (Hàn Quốc), triển khai gần 30 chuyến bay charter đưa du khách Hàn Quốc tới quần thể nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn.

Sự tái xuất của ông Trịnh Văn Quyết nhận được sự chú ý của dự luận, nhất là sau thời gian có thời gian có thông tin cho rằng ông đối diện nguy cơ tử vong cao.

Ông Quyết bị bắt tháng 3/2022 về tội "Thao túng thị trường chứng khoán", sau đó bị khởi tố thêm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan việc nâng khống vốn FLC Faros.

Bản án sơ thẩm tuyên bị cáo Trịnh Văn Quyết 21 năm tù về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Thao túng thị trường chứng khoán

Đến tháng 6/2025, sau khj nộp 1.886 tỷ đồng khắc phục hậu quả vụ án, cựu Chủ tịch FLC được giảm án xuống còn 7 năm tù vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, áp dụng hình phạt tiền 4 tỷ đồng đối với tội thao túng thị trường chứng khoán.

Tại phiên phúc thẩm, ông Trịnh Văn Quyết có đơn xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe. Công văn của bệnh viện trả lời trại tạm giam cho biết ông Quyết đang trong tình trạng mệt nhiều, khó thở, mắc nhiều bệnh và "nguy cơ tử vong rất cao" do bị suy giảm nhiều chức năng đang phải duy trì dùng kháng sinh, thuốc kháng lao cần theo dõi lâu dài tại bệnh viện.

Luật sư của ông Trịnh Văn Quyết cũng cho biết bệnh viện đã có tiên lượng tình trạng sức khỏe của cựu chủ tịch FLC "nguy cơ tử vong rất cao" (trước đó là "nguy cơ tử vong cao").