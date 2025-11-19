Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

Miền Bắc rét đậm, vùng núi cao có nơi chỉ hơn 3 độ C

Không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng đến các địa phương miền Bắc khiến trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại, nhiệt độ thấp nhất tại đỉnh Mẫu Sơn, Lạng Sơn sáng nay chỉ hơn 3 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết sáng 19/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa, mưa rào.

Theo cơ quan dự báo, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Nam Trung Bộ. Ở khu vực Bắc Bộ trong ngày và đêm 19/11 trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại; từ Thanh Hóa đến TP Huế trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ; Bắc Trung Bộ từ 12-15 độ; ở tỉnh Quảng Trị và TP Huế từ 16-19 độ.

Khu vực Hà Nội ngày và đêm 19/11 có mưa vài nơi. Trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12–14 độ0.

Một số điểm cao có nhiệt độ thấp hơn như Sìn Hồ (Lai Châu) 9,1 độ C; Sa Pa (Lào Cai) 7,2 độ C; Đồng Văn (Tuyên Quang) 8,3 độ C; Tam Đảo (Phú Thọ) 8 độ C; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 3,6 độ C.

Anh 1.jpg
Miền Bắc rét đậm, vùng núi cao có nơi hơn 3 độ C.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa có mưa lớn diện rộng.

Trời rét và rét đậm có khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm; ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Mưa lớn có thể gây ngập úng vùng trũng, thấp; lũ quét trên sông suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc.

Miền Bắc rét đậm Không khí lạnh tăng cường

