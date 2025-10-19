Bắc Bộ sắp chuyển rét, bão Fengshen vào Biển Đông hôm nay

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết một bộ phận không khí lạnh tiến đến gần vùng biên giới phía Bắc. Trong khi bão Fengshen sẽ vào Biển Đông hôm nay để trở thành bão số 12.

Dự báo từ ngày 20 đến 22/10, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn nên diện ảnh hưởng sẽ mở rộng ra Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Từ đêm 20/10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19-21 độ C, vùng núi và trung du Bắc Bộ 17-19 độ, núi cao có nơi dưới 16 độ.

Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ chuyển rét. Ảnh: Lam Hạ.

Theo cơ quan dự báo, khu vực Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi. Từ đêm 20/10, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 19-21 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu cơn bão Fengshen, trong ngày và đêm 19/10, khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; riêng vùng biển phía Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh, sóng biển cao 2,5-5,0m.

Từ chiều tối và đêm 19/10, ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1,5-3,0m.

Cơ quan khí tượng lưu ý không khí lạnh đầu mùa có thể kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường suất lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

Hôm nay bão Fengshen vào Biển Đông

Cùng ngày, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết rạng sáng nay, tâm bão Fengshen ở phía đông miền Trung Philippines, sức gió mạnh nhất 74 km/h, cấp 8, giật cấp 10 và đang theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20 km/h.

Chiều nay, bão vượt qua đảo Lu-Dông Philippines vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 12. Được tiếp thêm năng lượng từ biển, Fenghen mạnh lên cấp 9, đến 1h ngày mai thì ở trên vùng biển phía đông của Bắc Biển Đông, tiếp tục giữ hướng tây bắc, tốc độ 20-25 km/h.

Đến 7h sáng 20/10, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, có cường độ cấp 9, giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, với tốc độ 20-25 km/h.

Một ngày sau, bão trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 220 km về phía Đông Bắc với cường độ cấp 10-11, giật cấp 13. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, với tốc độ 20 km/h.

Đến 7h ngày 22/10, bão di chuyển trên vùng biển phía Tây đặc khu Hoàng Sa, với cường độ cấp 10, giật cấp 13. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, 10 km/h.

Dự báo hướng di chuyển của bão Fengshen. Ảnh: Hệ thống giám sát Việt Nam.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định bão Fengshen di chuyển vào Biển Đông lại đang chịu tác động của không khí lạnh, khối không khí lạnh chắn ở phần phía Tây của cơn bão khiến cho bão ít khả năng di chuyển chính Tây để di chuyển vào Bắc Bộ hay đi lên khu vực Trung Quốc (do bị chặn ở phía Bắc và chặn ở phía Tây), vì thế khi di chuyển vào tới khu vực đặc khu Hoàng Sa đạt cường độ mạnh nhất là cấp 11, giật cấp 13 bão số 12 sẽ bị không khí lạnh xâm nhập và cường độ suy yếu dần, nhiều khả năng sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi ảnh hưởng đến đất liền các tỉnh miền Trung.

Theo cơ quan dự báo, dù khả năng duy trì cường độ bão để ảnh hưởng đất liền miền Trung là không cao, tuy nhiên với tác động của hoàn lưu bão cộng với không khí lạnh ở các vùng biển Bắc, giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển vịnh Bắc Bộ cũng như khu vực biển từ Quảng Trị-Quảng Ngãi trong những ngày tới sẽ thường xuyên có gió mạnh từ cấp 6-8 trở lên, sóng biển cao từ 3-4m, biển động mạnh.

Ngoài ra do ảnh hưởng của hoàn lưu hậu bão số 12 cộng với tác động của không khí lạnh từ ngày 23-26/10 ở khu vực từ Hà Tĩnh trở vào đến Quảng Ngãi sẽ xuất hiện một đợt mưa vừa đến mưa to trên diện rộng.