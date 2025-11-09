Bắc Bộ sắp chuyển rét

Bắc Bộ từ đêm 9/11 có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa vài nơi. Ngày 13 và 14/11 có khả năng trời chuyển rét vào đêm và sáng.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết sáng 9/11, bão Fung Wong đang ở trên vùng biển phía đông khu vực miền Trung Philippines, sức gió mạnh nhất 183 km/h, cấp 15, giật trên cấp 17 và đang theo hướng tây tây bắc với tốc độ 30 km/h.

Đến 7h ngày mai, bão ở trên vùng biển phía đông của bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất cấp 13, giật cấp 16, giữ hướng, tốc độ giảm còn 25 km/h. Bão sau đó giữ cường độ và hướng đi trong 24h tiếp theo.

Một ngày sau đó, bão trên vùng đông bắc của bắc Biển Đông, sức gió giảm còn cấp 12, giật cấp 15, sau đó chuyển hướng bắc tây bắc rồi bắc đông bắc với tốc độ 10-15 km/h.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km và cường độ có xu hướng giảm dần.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 9/11

TP Hà Nội: Trời nhiều mây, có mưa rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26-28 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Phía bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ phía bắc 27-29 độ, phía nam 30-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam đến tây cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ.

TP. HCM: Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 9/11 đến ngày 17/11

Bắc Bộ: Từ đêm 9-11/11, có mưa rào và dông rải rác; sau có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Khoảng từ ngày 13/11, ngày 14/11 có khả năng trời chuyển rét vào đêm và sáng.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: từ đêm 9-11/11 có mưa, mưa rào rải rác; sau có mưa vài nơi.

Từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi: có mưa vài nơi, từ khoảng ngày 14/11, ngày 15/11 khả năng có mưa, mưa rào và dông rải rác.

Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều và tối thời kỳ từ đêm 9-10/11 có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.