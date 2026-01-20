close Đăng nhập

Bắc Bộ rét đậm, có nơi dưới 6 độ C

Quỳnh An
Dự báo đêm 20/1, không khí lạnh tràn xuống miền Bắc, trời chuyển rét. Từ ngày 21 đến 23/1, Bắc Bộ rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 20/1, bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Hiện khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-21 độ C.

Từ chiều tối và đêm 20/1, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó lan rộng ra Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Gió trên đất liền chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ chiều tối 20/1 đến 22/1, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rải rác.

Ngày 21-22/1, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi - Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 20/1, Bắc Bộ chuyển rét; Bắc Trung Bộ chuyển rét từ ngày 21/1.

Từ ngày 21 đến 23/1, Bắc Bộ xảy ra rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này ở Bắc Bộ phổ biến 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến 13-16 độ C.

Riêng khu vực Hà Nội, từ chiều tối 20/1 đến 22/1 có mưa, trời chuyển rét; ngày 21-23/1 trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày 23/1, khu vực Hà Tĩnh - Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai tiếp tục có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng núi cao Bắc Bộ cần đề phòng hiện tượng băng giá.

Từ khóa:

#Không khí lạnh #Bắc Bộ rét đậm #Miền Bắc chuyển rét #Nhiệt độ

