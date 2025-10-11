Bà Melania Trump tiết lộ đã nói chuyện riêng với ông Putin suốt nhiều tháng

Đệ nhất phu nhân Melania Trump tiết lộ bà đã duy trì liên lạc trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin suốt nhiều tháng để đưa trẻ em Ukraine bị ly tán trở về với gia đình, trong một nỗ lực nhân đạo hiếm có giữa hai bên.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump tiết lộ bà đã trực tiếp liên lạc với Tổng thống Nga Vladimir Putin suốt nhiều tháng qua, trong một nỗ lực ngoại giao hậu trường nhằm đưa các trẻ em Ukraine bị ly tán do chiến sự trở về đoàn tụ với gia đình.

Kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022, Moscow đã sơ tán nhiều trẻ em khỏi vùng chiến sự và đưa đến nơi an toàn chờ ngày đoàn tụ. Tuy nhiên, chính quyền Kiev cáo buộc Nga “bắt cóc” trẻ em.

Phát biểu hôm 10/10, bà Melania cho biết quá trình liên lạc bắt đầu khi bà gửi một bức thư cho ông Putin hồi tháng 8 năm ngoái. “Ông ấy đã phản hồi bằng văn bản, thể hiện thiện chí hợp tác trực tiếp với tôi”, bà nói. Từ đó, hai bên duy trì “kênh liên lạc mở về phúc lợi của những đứa trẻ này”.

Theo Đệ nhất phu nhân Mỹ, cả hai phía đã tiến hành một số cuộc gặp và trao đổi qua kênh riêng trong 3 tháng qua, “tất cả đều trong thiện chí”. Những nỗ lực này đã giúp 8 trẻ em Ukraine được đoàn tụ với gia đình chỉ trong vòng 24 giờ qua.

“Mỗi đứa trẻ đều đã sống trong khủng hoảng”, bà nói. Có 3 em bị tách khỏi cha mẹ do giao tranh ở tiền tuyến và được đưa sang Nga, trong khi 5 em khác bị chia cắt khỏi người thân ở các quốc gia khác nhau. Trong số đó có “một bé gái vừa được đoàn tụ từ Ukraine sang Nga”.

Bà Melania nói đại diện của mình đã làm việc trực tiếp với nhóm của ông Putin để hỗ trợ quá trình đoàn tụ, và phía Nga đã cung cấp đầy đủ tài liệu, bao gồm tiểu sử, ảnh chụp và báo cáo về tình trạng chăm sóc của các em. “Chính phủ Mỹ đã xác nhận các thông tin trong bộ hồ sơ này là chính xác”, bà nói thêm.

Theo bà Melania, sứ mệnh của bà là “tối ưu hóa sự trao đổi minh bạch, tự do về thông tin sức khỏe” và “tạo điều kiện để trẻ em có thể liên lạc thường xuyên với gia đình cho đến khi tất cả đều được trở về nhà”.

“Đây là một nỗ lực đang tiếp diễn”, bà kết luận. “Kế hoạch đưa thêm nhiều trẻ em trở về đã được triển khai. Tôi hy vọng hòa bình sẽ đến sớm. Mọi điều tốt đẹp có thể bắt đầu từ những đứa trẻ của chúng ta”.

Ủy viên quyền trẻ em của Nga, bà Maria Lvova-Belova, đã gửi lời cảm ơn Đệ nhất phu nhân Mỹ vì những nỗ lực nhân đạo của bà.

“Tôi muốn gửi lời biết ơn tới Đệ nhất phu nhân Mỹ vì sự quan tâm và lòng trắc ẩn dành cho các gia đình có con bị ảnh hưởng bởi xung đột quân sự”, bà Lvova-Belova nói trong một thông điệp video hôm 10/10.

Theo RT