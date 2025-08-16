Đệ nhất phu nhân Melania dọa kiện con trai ông Biden, đòi bồi thường 1 tỷ USD

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump dọa sẽ kiện Hunter Biden, con trai cựu Tổng thống Joe Biden, đòi bồi thường hơn 1 tỷ USD. Trước đó, Hunter tuyên bố rằng bà Melania quen biết ông Trump nhờ kẻ phạm tội tình dục Jeffrey Epstein giới thiệu.

Bà Melania dọa kiện, Hunter không nao núng

Luật sư đại diện của Đệ nhất phu nhân Melania, người kết hôn với ông Donald Trump vào năm 2005, cho rằng phát ngôn của Hunter Biden là “bịa đặt, bôi nhọ, vu khống và mang tính kích động”.

Hunter Biden đã đưa ra tuyên bố này trong một cuộc phỏng vấn hồi đầu tháng. Hôm thứ Năm (14/8), ông đã lên tiếng bảo vệ mình và dường như không có ý định lùi bước trước lời đe dọa kiện tụng của bà Melania.

Ông Trump đã từng là bạn với Epstein, nhưng ông nói rằng hai người đã cắt đứt quan hệ từ đầu những năm 2000, sau khi Epstein lôi kéo nhân viên từ khu spa trong câu lạc bộ golf của ông tại Florida.

Trong thư gửi luật sư của Hunter Biden, phía Đệ nhất phu nhân yêu cầu Hunter rút lại cáo buộc và xin lỗi, nếu không sẽ phải đối mặt với vụ kiện đòi “hơn 1 tỷ USD bồi thường”.

Theo bức thư, cáo buộc của Hunter Biden đã gây ra cho bà Melania Trump “thiệt hại to lớn về tài chính và uy tín”. Thư cũng cáo buộc Hunter Biden “lâu nay lợi dụng tên tuổi của người khác để mưu lợi” và nhắc lại cáo buộc này nhằm “thu hút sự chú ý về bản thân”.

Trong cuộc phỏng vấn với đạo diễn phim Andrew Callaghan hồi đầu tháng 8, Hunter Biden nói rằng những tài liệu chưa công bố liên quan đến Jeffrey Epstein sẽ “liên lụy” ông Trump. Ông nói: “Epstein đã giới thiệu bà Melania với ông Trump — mối quan hệ của họ sâu rộng và chặt chẽ đến vậy”.

Jeffrey Epstein thời còn làm mưa làm gió. Ảnh: Getty.



Báo đã gỡ bài, nhưng người dẫn lại không xin lỗi

Thư pháp lý của Đệ nhất phu nhân nêu rằng một phần cáo buộc này bắt nguồn từ nhà báo Michael Wolff, tác giả cuốn tiểu sử phê phán ông Trump.

Theo truyền thông Mỹ, Wolff gần đây nói trong một cuộc phỏng vấn với trang The Daily Beast rằng khi gặp ông Trump, bà Melania từng quen biết Epstein và một cộng sự của ông Trump.

Tuy nhiên, The Daily Beast sau đó đã rút lại bài viết này, sau khi nhận được thư từ luật sư của bà Melania Trump, đặt vấn đề về tính xác thực và khung nội dung của bài báo.

Khi được hỏi trong chương trình YouTube Channel 5 của Andrew Callaghan rằng liệu ông có xin lỗi bà Melania hay không, Hunter Biden đã trả lời “Không!”.

Trong cuộc phỏng vấn được phát sóng hôm thứ Năm (14/8), Hunter Biden nói rằng những đe dọa kiện tụng này “ngoài việc cố tình đánh lạc hướng thì chẳng có ý nghĩa gì”. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng nếu vụ kiện diễn ra, ông sẽ có cơ hội chất vấn vợ chồng ông Trump tại tòa, điều mà ông “rất sẵn lòng tạo cơ hội cho họ”.

Hiện không có bằng chứng nào cho thấy vợ chồng Tổng thống Trump quen biết nhau nhờ Epstein. Kẻ tội phạm này đã tự sát trong nhà giam năm 2019 trong khi chờ xét xử.

Trong bức thư pháp lý của phía Đệ nhất phu nhân Melania, Hunter Biden bị cáo buộc đã dựa vào một bài báo hiện đã bị xóa để làm căn cứ cho lời cáo buộc của mình, và điều này bị gọi là “vu khống và bịa đặt”.

Phiên bản lưu trữ trực tuyến của The Daily Beast có ghi chú: “Sau khi bài báo được đăng tải, The Daily Beast nhận được thư từ luật sư của bà Melania Trump, chất vấn tiêu đề và nội dung bài viết. Sau khi rà soát, The Daily Beast đã gỡ bỏ bài báo và xin lỗi vì đã gây ra bất kỳ sự nhầm lẫn hay hiểu lầm nào”.

Khi được hỏi về lời đe dọa kiện, luật sư Alejandro Brito của bà Melania Trump đã chuyển cho các phóng viên văn bản tuyên bố của trợ lý bà Melania, ông Nick Clemens. Tuyên bố viết: “Luật sư của Đệ nhất phu nhân Melania Trump đang nỗ lực đảm bảo rằng những kẻ lan truyền những lời nói dối bôi nhọ ác ý phải ngay lập tức rút lại và xin lỗi”.

Jeffrey Epstein đã tự sát trong nhà giam năm 2019. Ảnh: Dealmoon.



Trong một bài phỏng vấn nhân vật của tờ Harper’s Bazaar số ra tháng 1/2016, bà Melania kể rằng bà gặp ông Trump lần đầu vào tháng 11/1998 trong một bữa tiệc do nhà sáng lập công ty quản lý người mẫu tổ chức.

Melania, khi đó 28 tuổi, nói rằng bà đã từ chối cho ông Trump số điện thoại của mình vì đang hẹn hò với người khác. Bài báo cũng cho biết, vào thời điểm đó, ông Trump đã ly thân với người vợ thứ hai Marla Maples và chính thức ly hôn năm 1999. Trước đó, ông đã kết hôn với người vợ đầu Ivana Trump và cuộc hôn nhân giữa hai người duy trì từ từ 1977 đến 1990.