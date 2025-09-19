Từ “đừng nhìn tôi” đến váy vàng lộng lẫy: Hai thái cực phong cách của bà Melania Trump

Melania Trump gây ấn tượng tại Anh với mũ rộng vành che kín mặt ban ngày và váy dạ hội vàng táo bạo buổi tối, thu hút mọi ánh nhìn.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đã đội một chiếc mũ che mặt khác, tương tự như chiếc mũ bà đội trong lễ nhậm chức của chồng, trong chuyến thăm cấp nhà nước gần đây nhất của họ tới Vương quốc Anh. Ảnh: Reuters.

Phong cách bí ẩn đặc trưng của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump – chiếc mũ rộng vành che gần hết gương mặt – đã trở lại trong chuyến thăm Anh vừa qua. Và lần này, chiếc mũ còn tạo nên bóng đổ thấp và sát hơn, khiến mọi biểu cảm của bà càng thêm khó đoán.

Đệ nhất phu nhân xuất hiện với dáng vẻ trang nghiêm trong hôm 17/9, khi Thái tử và Công nương xứ Wales chào đón bà cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump tại lâu đài Windsor trong chuyến công du cấp Nhà nước thứ hai chưa từng có tiền lệ tới Anh. Diện bộ đồ Dior màu xám than, cựu người mẫu như ẩn mình dưới chiếc mũ màu mận sẫm, rộng như chiếc ô.

Khi dạo bước bên trong khuôn viên lâu đài cùng Nữ hoàng Camilla, sự đối lập càng rõ rệt. Khuôn mặt Nữ hoàng sáng bừng dưới vành mỏng, uốn cong của chiếc mũ Philip Treacy, trong khi gương mặt bà Melania lại khuất sâu trong bóng của chiếc mũ, với đường viền góc cạnh tạo thêm vẻ nghiêm nghị cho bộ váy vest phong cách quân đội. Nếu không vì lý do thực tế (tháng 9 ở Anh vốn hiếm khi cần che nắng), thì thông điệp từ chiếc mũ dường như là: “Đừng nhìn tôi”.

Từ trái sang phải, ông Donald Trump, Vua Charles III, bà Melania Trump và Nữ hoàng Camilla đi trước Catherine, Công nương xứ Wales và Hoàng tử William tại Lâu đài Windsor. Ảnh: AFP.

Bà Melania thường dùng phụ kiện – từ mũ đến kính râm khổ lớn – như một lớp “áo giáp”. Trong lễ nhậm chức của ông Trump tháng 1 vừa qua, bà phối bộ đồ navy trầm với chiếc mũ rộng bản đến mức khiến Tổng thống Trump không thể hôn lên má vợ. Sự lựa chọn này kéo theo sự soi xét của giới truyền thông.

Trong chuyến đi vừa qua – vốn ít sự kiện công khai và bị phủ bóng bởi làn sóng biểu tình ở Windsor và London – bà dường như tiếp tục nhấn mạnh hình ảnh kín đáo suốt nhiệm kỳ hai của chồng.

Tuy nhiên, bà Melania cũng thường khiến giới quan sát thời trang bối rối. Bởi nếu bộ đồ ban ngày là để tránh ánh nhìn, thì chiếc váy dạ hội ban đêm lại thu hút sự chú ý.

Bà Melania Trump đã chọn một chiếc váy trễ vai của Carolina Herrera cho buổi tiệc tối cấp Nhà nước. Chiếc thắt lưng vuông vức màu hồng pastel của bà cũng sẽ khiến nhiều người phải ngạc nhiên. Ảnh: Getty.

Đến bữa tiệc cấp Nhà nước, chiếc mũ đã được cất đi – bởi chỉ hoàng gia cấp cao mới đội vương miện hoặc vương miện nhỏ trong sự kiện này. Và thay vì ẩn mình, Đệ nhất phu nhân xuất hiện nổi bật trong bộ váy vàng bồ công anh của Carolina Herrera.

Các bữa tiệc cấp Nhà nước là chuẩn mực cao nhất trong xã hội Anh. Dù quy tắc trang phục nữ giới không thành văn và mang tính linh hoạt, nhưng váy của bà Melania nằm ở ranh giới táo bạo. Chiếc váy dài tay, chấm đất, nhưng vai trần hở hoàn toàn – điều ít người dám chọn (ngoài Tiffany Trump). Thắt lưng vuông bản lớn màu hồng pastel càng làm tăng phần nổi bật.

Tóm lại, như nhà thiết kế nổi tiếng Marian Kwei nhận định trên BBC: “Một chút táo bạo”. Diễn giải ra sao tùy người nhìn.

Trang phục du lịch của bà Melania khi đến Sân bay Stansted, London là một chiếc áo khoác dài chấm đất hiệu Burberry — gợi nhớ đến di sản của Anh. Ảnh: AFP.

Bà Melania rõ ràng ít bận tâm đến thông điệp trang phục hơn so với nhiều Đệ nhất phu nhân tiền nhiệm. Nhiều lúc, thời trang của bà chẳng mang ẩn ý gì, khi bà ưa chuộng các nhãn hiệu xa xỉ châu Âu quen thuộc (Dior thường xuyên trong số đó) thay vì các nhà thiết kế trẻ.

Nhưng cũng có lúc, lựa chọn của bà lại gây tranh cãi, như chiếc áo khoác in dòng chữ “I REALLY DON’T CARE, DO U?” (Tôi thực sự không quan tâm, bạn thì sao?) trong chuyến thăm trung tâm giam giữ trẻ em nhập cư tại Texas năm 2018 – buộc phát ngôn viên của bà phải thanh minh rằng “không có thông điệp ẩn nào”.

Dẫu vậy, bà Melania vẫn tuân thủ những chuẩn mực tối thiểu của thời trang ngoại giao.

Đơn cử, chọn mặc đồ từ thương hiệu của nước chủ nhà luôn là hành động lịch sự. Hôm thứ Tư, bà diện áo trench coat dài chấm đất của Burberry – cổ dựng cao, kết hợp kính Saint Laurent khổ lớn – khi lên chuyên cơ Không lực Một tại Washington DC, rồi giữ nguyên bộ đồ khi đáp xuống sân bay Stansted (London). Họa tiết caro đặc trưng của Burberry thấp thoáng khi tà áo tung bay. Một lựa chọn dễ đoán, nhưng chắc chắn không bị bỏ qua.

Theo CNN