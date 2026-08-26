Tính năng mới giúp bớt say xe khi xem điện thoại trên ô tô

Android bổ sung tính năng giúp giảm cảm giác say xe khi nhìn điện thoại, WhatsApp tăng bảo vệ tài khoản và Uber cho phụ huynh xem trực tiếp hành trình của con là những tin công nghệ đáng chú ý ngày 26/8.

1. Xem điện thoại trên ô tô có thể bớt say xe nhờ các chấm nhỏ trên màn hình

Google đang triển khai Motion Assist trên Android 17, tính năng nhằm giảm cảm giác say xe khi nhìn điện thoại trên xe đang chạy. Công cụ hiển thị các chấm nhỏ ở rìa màn hình và cho chúng chuyển động theo hướng xe tăng tốc, phanh hoặc vào cua.

Các chấm trên màn hình di chuyển theo chuyển động của xe để giúp người dùng bớt say khi nhìn điện thoại. Ảnh: The Verge.

Say xe thường xảy ra khi mắt tập trung vào màn hình đứng yên, trong khi tai trong lại cảm nhận cơ thể đang chuyển động. Motion Assist tạo thêm tín hiệu thị giác để 2 cảm nhận này khớp nhau hơn, qua đó có thể giảm khó chịu khi đọc tin nhắn hoặc sử dụng điện thoại trên xe.

Người dùng có thể để tính năng tự bật khi phát hiện đang ở trên phương tiện hoặc kích hoạt thủ công từ Quick Settings. Motion Assist đang được triển khai theo từng đợt, trước tiên trên một số điện thoại Pixel.

2. WhatsApp tăng bảo mật tài khoản

WhatsApp vừa nâng cấp tính năng xác minh 2 bước để bảo vệ tài khoản tốt hơn trước các vụ lừa đảo và đánh cắp thông tin đăng nhập. Thay vì chỉ dùng mã PIN 6 số, người dùng có thể đặt mật khẩu dài hơn, kết hợp chữ, số và ký tự đặc biệt.

WhatsApp bổ sung nhiều biện pháp giúp người dùng tăng bảo mật tài khoản. Ảnh: Getty.

Lớp bảo vệ này đặc biệt hữu ích nếu kẻ xấu đã lấy được mã xác thực dùng một lần của nạn nhân. WhatsApp cũng cho phép lưu nhiều passkey trên cùng tài khoản, thuận tiện với người sử dụng cả điện thoại Android và iPhone.

Người dùng Android còn được xem thêm thông tin khi có số lạ gọi đến, chẳng hạn cuộc gọi đến từ quốc gia nào và 2 bên có nhóm chung hay không. Những dữ kiện này có thể giúp nhận biết các cuộc gọi đáng ngờ trước khi bắt máy.

3. Phụ huynh có thể xem trực tiếp con đang đi Uber

Uber đang bổ sung tính năng cho phép phụ huynh xem video trực tiếp khi con sử dụng tài khoản dành cho thanh thiếu niên. Hình ảnh được lấy từ camera phía trước của tài xế và phụ huynh sẽ nhận thông báo khi chuyến đi hỗ trợ tính năng này.

Phụ huynh có thể theo dõi video trực tiếp khi con sử dụng tài khoản Uber dành cho thanh thiếu niên. Ảnh: Uber.

Chỉ tài khoản phụ huynh hoặc người giám hộ đã liên kết mới được xem video. Khi họ bắt đầu theo dõi, cả tài xế và hành khách trẻ đều được thông báo. Video cũng không còn cho người dùng truy cập sau khi chuyến xe kết thúc.

Uber cho biết video được mã hóa nhưng chưa làm rõ liệu đây có phải mã hóa đầu cuối hay không. Tính năng hiện có tại 9 bang ở Mỹ và dự kiến được mở rộng trên toàn quốc trong những tuần tới.

4. Vòng tay có thể gửi vị trí cầu cứu ngay cả khi không mang điện thoại

Hai nhà đồng sáng lập Fitbit vừa giới thiệu Luffu Link, vòng đeo tay theo dõi sức khỏe và an toàn có kết nối LTE riêng. Người dùng có thể gửi yêu cầu giúp đỡ kèm vị trí ngay cả khi không có điện thoại bên cạnh.

Luffu Link có GPS và LTE, cho phép gửi yêu cầu trợ giúp mà không cần điện thoại. Ảnh: Luffu.

Thiết bị theo dõi các chỉ số như vận động, giấc ngủ, nhịp tim nghỉ, nhịp thở và sự thay đổi trong thói quen hằng ngày. Người đeo cũng có thể ghi nhanh bằng giọng nói về thuốc đang dùng, triệu chứng, bữa ăn hoặc tâm trạng để ứng dụng sắp xếp lại thông tin.

Khi cần trợ giúp, người dùng có thể gửi tin nhắn thoại cùng vị trí, mức pin và một số dữ liệu sức khỏe tới người thân. Luffu Link đang được đặt trước với giá 250 USD, khoảng 6,6 triệu đồng, dự kiến giao từ đầu năm 2027.

Theo TechCrunch, The Verge