Nhân viên dùng AI công cộng, doanh nghiệp Việt lo rò rỉ dữ liệu

Doanh nghiệp Việt đang đẩy mạnh ứng dụng AI nhưng phải đối mặt với bài toán chi phí, nhân lực và nguy cơ rò rỉ dữ liệu khi nhân viên sử dụng các công cụ AI công cộng.

TP.HCM xây nền tảng AI dùng chung, mở dữ liệu cho doanh nghiệp

Sáng 14/8, tại TP.HCM, Hội nghị AI, Cloud, An toàn dữ liệu và Hạ tầng số - GrowthVerse Cloud Day 2026 diễn ra với sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý, hiệp hội, chuyên gia và doanh nghiệp công nghệ. Hội nghị mở ra nhiều vấn đề về hạ tầng AI, dữ liệu, bảo mật và những rào cản doanh nghiệp Việt đang gặp khi đưa AI vào hoạt động thực tế.

Ông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, phát biểu khai mạc Hội nghị AI, Cloud, An toàn dữ liệu và Hạ tầng số - GrowthVerse Cloud Day 2026. Ảnh: Thượng Tâm.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, cho rằng AI muốn phát triển cần nguồn dữ liệu lớn và năng lực tính toán mạnh. Cùng với đó, an toàn thông tin không còn là câu chuyện riêng của ngành công nghệ mà đã trở thành một phần trong năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và quốc gia.

Từ yêu cầu xây dựng hạ tầng số đủ mạnh và bảo đảm an toàn dữ liệu, phiên tọa đàm đi sâu vào cách các cơ quan quản lý và doanh nghiệp đang triển khai AI trong thực tế.

Bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM, cho biết thành phố đang vận hành hệ thống điện toán đám mây dùng chung, kết nối đồng bộ tới 168 phường, xã. Dữ liệu đất đai cũng đã cơ bản được hoàn thiện để phục vụ các giao dịch không phụ thuộc địa giới hành chính.

Một hướng đi đáng chú ý là kế hoạch xây dựng nền tảng AI dùng chung cho thành phố, hướng đến khả năng chủ động hơn trong quản lý và bảo vệ dữ liệu.

Bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM, chia sẻ về hạ tầng điện toán đám mây dùng chung, dữ liệu mở và định hướng xây dựng nền tảng AI dùng chung cho thành phố. Ảnh: Thượng Tâm.

Theo bà Trinh, TP.HCM đang thúc đẩy mở dữ liệu về trường học, bệnh viện và giao thông để doanh nghiệp phát triển sản phẩm, dịch vụ mới. Thành phố cũng nghiên cứu cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) trong quá trình xây dựng chính sách phát triển đô thị, tạo điều kiện thử nghiệm các mô hình, công nghệ mới.

Ba nút thắt của doanh nghiệp Việt khi triển khai AI

Từ thực tế triển khai, ông Võ Đại Chuyên, đại diện GreenNode, đơn vị cung cấp giải pháp AI và điện toán đám mây, cho rằng chuyển đổi AI khác với chuyển đổi số ở cách khai thác dữ liệu. Nếu chuyển đổi số giúp tập hợp dữ liệu để ra quyết định nhanh hơn, AI có thể đưa ra nhiều phương án cùng lúc, đòi hỏi người quản lý có năng lực đánh giá và lựa chọn quyết định phù hợp.

Ông Võ Thanh Mỹ, Tổng giám đốc kiêm đồng sáng lập Công ty Navee, chia sẻ tại phiên tọa đàm về chính sách phát triển hạ tầng số, AI, trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây tại Việt Nam. Ảnh: Thượng Tâm.

Trong khi đó, ông Võ Thanh Mỹ, Tổng giám đốc kiêm đồng sáng lập Navee, doanh nghiệp Việt đang gặp 3 nút thắt lớn khi triển khai AI gồm vốn, nhân lực và bảo mật dữ liệu.

Theo ông Mỹ, chi phí sử dụng các dịch vụ AI có thể tăng rất nhanh khi triển khai trên quy mô hàng trăm nhân viên, trong khi thị trường vẫn thiếu khoảng 30% nhân sự cấp cao có kinh nghiệm thực chiến. Rủi ro rò rỉ dữ liệu cũng gia tăng khi nhân viên thường xuyên sử dụng các công cụ AI công cộng trong công việc.

Thay vì bắt đầu bằng những dự án lớn, ông Mỹ cho rằng doanh nghiệp nên chọn một bài toán kinh doanh cụ thể để thử AI, đo hiệu quả rồi mới mở rộng.

Với những ngành có nghiệp vụ đặc thù, giải pháp cũng cần được bản địa hóa và tùy biến theo nhu cầu thực tế, thay vì cố xây một nền tảng có thể giải quyết mọi vấn đề. Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp kiểm soát chi phí tốt hơn, đồng thời giảm rủi ro khi công nghệ AI vẫn thay đổi với tốc độ rất nhanh.

Phần trao đổi với doanh nghiệp tiếp tục đặt ra vấn đề chủ quyền AI và chủ quyền dữ liệu. Một ý kiến cho rằng nếu doanh nghiệp Việt phụ thuộc hoàn toàn vào mô hình AI, hạ tầng hoặc phần cứng từ nước ngoài, rủi ro sẽ xuất hiện khi nguồn cung bị hạn chế.

Hội nghị GrowthVerse Cloud Day 2026 có sự tham dự của ông Vũ Kiêm Văn, Tổng Giám đốc Mobifone Global và ông Nguyễn Bá Kiên, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử VietTimes. Ảnh: Thượng Tâm.

Trong khi đó, Việt Nam vẫn thiếu các bộ dữ liệu mở có thể sử dụng cho mục đích thương mại, đặc biệt là dữ liệu giọng nói và dữ liệu nghiệp vụ đã được gắn nhãn để huấn luyện mô hình.

Từ những chia sẻ tại tọa đàm, có thể thấy doanh nghiệp muốn ứng dụng AI hiệu quả phải giải quyết đồng thời bài toán dữ liệu, bảo mật, nhân lực và chi phí. Trong khi đó, hạ tầng dùng chung, dữ liệu mở và cơ chế thử nghiệm phù hợp sẽ là những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp triển khai AI nhanh hơn và giảm rủi ro.