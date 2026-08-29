Trung Quốc: Thêm 5 tướng bị bãi tư cách đại biểu “Nhân đại” và bãi chức ủy viên Chính Hiệp

Hội nghị lần thứ 24 của Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Nhân đại-Quốc hội) khóa XIV hôm 28/8 quyết định miễn chức Phó Chủ tịch Ủy ban quân sự nước CHND Trung Hoa đối với Trương Hựu Hiệp, chức Ủy viên đối với Lưu Chấn Lập.

Đồng thời, tư cách đại biểu Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Nhân Đại, tức Quốc hội) của 4 người gồm 3 Thượng tướng Trương Hựu Hiệp, Lưu Chấn Lập, Cự Càn Sinh và Trung tướng Chung Thiệu Quân cũng bị bãi bỏ.

Trước đó, ngày 24/1/2026, Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo các ông Trương Hựu Hiệp, Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, cùng Lưu Chấn Lập, Ủy viên Quân ủy Trung ương kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp, bị lập án điều tra với cáo buộc “vi phạm kỷ luật, pháp luật nghiêm trọng”.

Ông Trương Hựu Hiệp. Ảnh: Reuters.

Trương Hựu Hiệp: “Hồng nhị đại” từng tham chiến

Ông Trương Hựu Hiệp năm nay 76 tuổi, quê tỉnh Thiểm Tây. Ông thuộc thế hệ “Hồng nhị đại” – những người sinh ra trong các gia đình có cha mẹ là cán bộ cấp cao của Trung Quốc. Cha ông là Trương Tông Tốn, một trong những Thượng tướng thế hệ khai quốc của Trung Quốc.

Ông Trương Hựu Hiệp cũng là một trong số ít tướng lĩnh cấp cao của quân đội Trung Quốc đương nhiệm từng có kinh nghiệm thực chiến.

Với thâm niên quân đội dày dạn, ông từng giữ các chức vụ Phó Tư lệnh Quân khu Bắc Kinh, Tư lệnh Quân khu Thẩm Dương. Sau Đại hội XVIII của ĐCSTQ năm 2012, ông được bổ nhiệm làm Tổng cục trưởng Tổng cục Trang bị.

Đến Đại hội XIX năm 2017, ông Trương Hựu Hiệp được thăng chức Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, đồng thời trở thành Ủy viên Bộ Chính trị. Tại Đại hội XX năm 2022, ông tiếp tục được giữ lại vị trí này.

Tướng Lưu Chấn Lập. Ảnh: Zaobao.

Lưu Chấn Lập cũng bị xử lý

Ông Lưu Chấn Lập năm nay 62 tuổi, quê tỉnh Hà Bắc. Ông từng lần lượt giữ nhiều vị trí quan trọng như Tư lệnh Tập đoàn quân 38 thuộc Quân khu Bắc Kinh cũ, Tham mưu trưởng Lực lượng Cảnh sát Vũ trang, Tham mưu trưởng Lục quân và Tư lệnh Lục quân.

Năm 2021, ông được phong quân hàm Thượng tướng. Tại Đại hội XX năm 2022, ông trở thành thành viên trẻ nhất của Quân ủy Trung ương, đồng thời giữ chức Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp Quân ủy Trung ương.

Trong hơn 2 năm qua, quân đội Trung Quốc đã trải qua một chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn, trong đó hệ thống trang bị và hệ thống công tác chính trị trở thành những lĩnh vực chịu ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng. Nhiều tướng lĩnh, kể cả các quan chức cấp cao của Quân ủy Trung ương, đã bị điều tra và xử lý.

Tháng 8/2023, ông Lý Thượng Phúc, Thượng tướng, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, là một trong những quan chức cấp cao đầu tiên bị “ngã ngựa”. Tiếp đó là Miêu Hoa, Thượng tướng, cựu Chủ nhiệm Bộ Công tác Chính trị Quân ủy Trung ương, vào tháng 11/2024.

Đến tháng 10/2025, ông Hà Vệ Đông, Thượng tướng, cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, cũng bị điều tra.

Và tháng 1/2026, hai ông Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập trở thành hai quan chức cấp cao tiếp theo bị đưa vào diện điều tra.

Việc cả ông Trương Hựu Hiệp và ông Lưu Chấn Lập chính thức bị miễn chức trong Ủy ban Quân sự quốc gia, đồng thời mất tư cách đại biểu Nhân Đại, đánh dấu một bước leo thang mới trong chiến dịch thanh lọc và chống tham nhũng đang diễn ra trong quân đội Trung Quốc.

Ông Cự Cán Sinh. Ảnh: Singtao.

Cự Cán Sinh – Thượng tướng, cựu Tư lệnh Lực lượng Hỗ trợ Chiến lược

Ông Cự Cán Sinh là một trong những tướng lĩnh cấp cao của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), từng giữ chức Tư lệnh Lực lượng hỗ trợ chiến lược mới được thành lập trong đợt cải cách quân đội.

Điểm đáng chú ý, ông Cự Cán Sinh là Ủy viên Trung ương khóa XX, mang quân hàm Thượng tướng và từng là một trong những nhân vật đứng đầu hệ thống tác chiến không gian, mạng và thông tin của PLA.

Theo thông tin được công bố ngày 28/8, Đại hội đại biểu quân nhân của Lực lượng Hỗ trợ Thông tin đã quyết định bãi nhiệm tư cách đại biểu Nhân Đại khóa XIV của ông Cự Cán Sinh. Ủy ban Thường vụ Nhân Đại Toàn quốc sau đó xác nhận tư cách đại biểu của ông chấm dứt.

Điều này khá đặc biệt bởi Lực lượng hỗ trợ chiến lược đã được cải tổ mạnh trong năm 2024, với việc Trung Quốc giải thể lực lượng này và thành lập các lực lượng mới, trong đó có Lực lượng hỗ trợ thông tin. Vì vậy, chức vụ cũ của ông Cự Cán Sinh hiện không còn tồn tại.

Ông Cự Cán Sinh không xuất hiện tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XX vào tháng 10/2025. Đến tháng 3/2026, ông tiếp tục vắng mặt tại các hoạt động của đoàn đại biểu quân đội trước và trong kỳ họp Nhân đại. Sau đó, ông hầu như không còn xuất hiện công khai.

Vì vậy, việc đến ngày 28/8/2026 Trung Quốc chính thức bãi tư cách đại biểu Nhân đại của ông được xem là bước xử lý công khai đầu tiên sau một thời gian dài ông biến mất khỏi đời sống chính trị-quân sự.

Tuy nhiên, hiện chưa có thông báo chính thức cho biết Cự Cán Sinh bị điều tra vì tội danh hay sai phạm gì.

Ông Chung Thiệu Quân. Ảnh: Baidu.

Chung Thiệu Quân, Trung tướng – Chủ nhiệm văn phòng Chủ tịch Quân ủy

Nếu ông Cự Cán Sinh đáng chú ý vì vị trí trong hệ thống quân sự, thì ông Chung Thiệu Quân lại đặc biệt vì quan hệ với các lãnh đạo cấp cao.

Ông Chung Thiệu Quân mang quân hàm Trung tướng, từng là Chủ nhiệm Văn phòng Quân ủy Trung ương, đồng thời giữ chức Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch Quân ủy Trung ương.

Theo các tài liệu được công khai, năm 2002, khi ông Tập Cận Bình từ Phúc Kiến chuyển sang làm Bí thư Tỉnh ủy Chiết Giang, Chung Thiệu Quân khi đó mới 34 tuổi đã được bố trí làm thư ký cho ông Tập.

Sau khi ông Tập Cận Bình trở thành Tổng Bí thư và Chủ tịch Quân ủy Trung ương, Chung Thiệu Quân được đưa vào hệ thống quân đội. Ông từng giữ vị trí tại Văn phòng Quân ủy Trung ương trong khoảng 11 năm, tham gia sâu vào các vấn đề như cải tổ quân đội, chống tham nhũng trong quân đội và công tác nhân sự cấp cao.

Tháng 4/2024, ông Chung Thiệu Quân rời vị trí Chủ nhiệm Văn phòng Quân ủy Trung ương để chuyển sang làm Chính ủy Đại học Quốc phòng Trung Quốc. Truyền thông chính thức Trung Quốc không công bố rộng rãi quyết định điều chuyển này vào thời điểm đó. Tuy nhiên, việc ông giữ chức Chính ủy Đại học Quốc phòng Trung Quốc đã được xác nhận gián tiếp trong một hoạt động ngoại giao quốc phòng: Tháng 8/2025, Chung Thiệu Quân với tư cách Chính ủy Đại học Quốc phòng Trung Quốc đã tiếp đoàn quan chức quốc phòng Singapore sang thăm.

Nói cách khác, ít nhất đến tháng 8/2025, Chung Thiệu Quân vẫn giữ một vị trí cấp cao trong quân đội Trung Quốc.

Sau lần xuất hiện đó, Chung Thiệu Quân gần như biến mất khỏi các hoạt động công khai. Đến ngày 28/8/2026, thông báo chính thức của Nhân Đại Trung Quốc xác nhận: Đại hội đại biểu quân nhân của Văn phòng Quân ủy Trung ương đã quyết định bãi nhiệm chức vụ đại biểu Nhân Đại khóa XIV của Trương Hựu Hiệp và Chung Thiệu Quân.

Sau đó, Ủy ban Thường vụ Nhân Đại xác nhận tư cách đại biểu của Chung Thiệu Quân chấm dứt. Đáng chú ý, thông báo chính thức không nói Chung Thiệu Quân phạm tội gì, có bị điều tra hay không, cũng không công bố quyết định miễn nhiệm chức vụ quân sự cụ thể nào đối với ông.

Ông Triệu Tông Kỳ bị bãi chức Ủy viên Chính Hiệp toàn quốc. Ảnh: Singtao.

Thượng tướng Triệu Tông Kỳ bị bãi chức Ủy ban Thường vụ Chính Hiệp toàn quốc

Đáng chú ý, trước đó 2 ngày, hôm 26/8, Hội nghị lần thứ 18 Ủy ban Thường vụ Hội nghị Chính Hiệp toàn quốc khóa XIV đã họp thông qua quyết định bãi chức Ủy viên thường vụ của ông Triệu Tông Kỳ, Thượng tướng, nguyên Tư lệnh Chiến khu Miền Tây, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tôn giáo và dân tộc của Chính Hiệp toàn quốc. Tuy nhiên, sai phạm của ông Triệu Tông Kỳ không được nhắc tới.

Theo Singtao, Worldjournal.