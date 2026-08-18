Tin nóng công nghệ 18/8: YouTube thay đổi cách tính lượt xem

YouTube thay đổi cách tính lượt xem, Uber Eats chuẩn bị giao đồ ăn bằng drone, công nghệ chữa cháy bằng sóng âm và mẫu laptop HP có thời lượng pin hơn 18 giờ là những tin công nghệ đáng chú ý ngày 18/8.

1. YouTube thay đổi cách tính lượt xem

Từ ngày 24/8, YouTube sẽ thay đổi cách tính lượt xem với video vừa đăng. Theo đó, một lượt xem được ghi nhận ngay khi video bắt đầu phát, thay vì dựa trên cách tính cũ vốn yêu cầu phải xem một khoảng thời gian nhất định. Thay đổi này có thể khiến số view hiển thị trên nhiều video tăng nhanh hơn.

YouTube sẽ tính một lượt xem ngay khi video bắt đầu phát từ ngày 24/8. Ảnh minh họa: The Verge.

Cách tính mới gần giống TikTok và Instagram, đồng thời giúp YouTube thống nhất hơn giữa video thông thường và Shorts. Tuy nhiên, nền tảng vẫn giữ cách tính cũ dưới chỉ số "engaged views" trong phần thống kê dành cho nhà sáng tạo.

YouTube khẳng định thay đổi này không ảnh hưởng đến doanh thu hay điều kiện tham gia chương trình kiếm tiền. Thu nhập của nhà sáng tạo vẫn dựa trên các chỉ số phản ánh mức độ người dùng thực sự xem nội dung, thay vì chỉ dựa vào con số view mới.

2. Công nghệ chữa cháy không cần phun nước

Một startup Mỹ đang thử nghiệm hệ thống chữa cháy bằng sóng âm, có thể tác động vào ngọn lửa trong vài giây mà không cần phun nước hay hóa chất. Công nghệ của Sonic Fire Tech hướng tới việc giảm thiệt hại do chính quá trình chữa cháy gây ra, đặc biệt tại nhà ở, nhà hàng và các tòa nhà thương mại.

Hệ thống mới sử dụng sóng hạ âm khoảng 20 Hz để tác động lên ngọn lửa thay vì phun nước hoặc hóa chất. Ảnh: Getty.

Khi cảm biến phát hiện cháy, thiết bị tạo ra sóng hạ âm khoảng 20 Hz và truyền qua các đường ống trên trần nhà tới khu vực có lửa. Công ty cho biết hệ thống có thể hoạt động trong vài giây, qua đó hạn chế nguy cơ đám cháy lan rộng.

Công nghệ này cũng được thử với cháy pin lithium-ion - kiểu cháy rất khó dập. Sonic Fire Tech cho biết hệ thống chưa thể dập hoàn toàn, nhưng có thể kìm ngọn lửa và hạn chế cháy lan giữa các cell pin. Sản phẩm hiện vẫn trong giai đoạn thử nghiệm và chưa được cơ quan phòng cháy tại Mỹ phê duyệt.

3. Uber muốn giao đồ ăn bằng drone trong 5-10 phút

Người dùng Uber Eats tại Mỹ có thể sớm nhận đồ ăn bằng drone thay vì chờ tài xế giao tới. Uber vừa hợp tác và đầu tư vào Zipline với mục tiêu đưa những chuyến giao hàng bằng drone đầu tiên lên nền tảng vào cuối năm nay.

Drone của Zipline sẽ bắt đầu thực hiện một số đơn hàng Uber Eats tại Mỹ vào cuối năm nay. Ảnh: Uber.

Uber cho rằng drone của Zipline có thể hoàn thành một số đơn hàng trong khoảng 5-10 phút. Dịch vụ ban đầu sẽ triển khai tại những khu vực Zipline đã hoạt động, trước khi mở rộng tới hàng chục thành phố khác ở Mỹ.

Mục tiêu dài hạn của 2 bên là đạt 1 triệu lượt giao bằng drone mỗi ngày vào cuối năm 2029. Uber từng thử nghiệm giao hàng bằng drone trước đây và hiện tiếp tục hợp tác với nhiều công ty thay vì tự phát triển toàn bộ công nghệ.

4. Laptop nặng 1,3 kg nhưng pin "trụ" hơn 18 giờ

Mẫu laptop HP OmniBook X 2026 gây chú ý với thời lượng pin hơn 18 giờ trong bài kiểm tra của Engadget. Kết quả này cho thấy máy có thể đáp ứng gần 2 ngày làm việc thông thường mà chưa cần cắm sạc, dù thời gian sử dụng thực tế còn tùy thuộc vào tác vụ.

HP OmniBook X 2026 nặng khoảng 1,3 kg và đạt hơn 18 giờ trong bài kiểm tra pin. Ảnh: Engadget.

Thân máy được làm bằng nhôm, nặng khoảng 1,3 kg và đi kèm màn hình 14 inch. Phiên bản cao cấp được Engadget thử nghiệm sử dụng chip Intel Core Ultra X9 388H, RAM 32 GB và màn hình OLED 3K 120 Hz. Máy cũng có USB-C, USB-A, HDMI và cổng tai nghe nhưng không trang bị khe đọc thẻ SD.

HP công bố thời lượng pin tối đa có thể đạt 29 giờ, cao hơn đáng kể kết quả thử nghiệm thực tế. Máy đi kèm sạc GaN 65 W có thể sạc lên 50% trong khoảng 45 phút. Trong thử nghiệm, thời gian đo được là 46 phút. Tại Mỹ, mẫu laptop này có giá niêm yết 1.400 USD, tương đương 36,7 triệu đồng.

Theo Engadget, TechCrunch, The Verge