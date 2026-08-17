Tin nóng công nghệ 17/8: Trung Quốc công bố bản đồ địa chất Mặt Trăng mới

Trung Quốc công bố bản đồ địa chất Mặt Trăng mới, trong khi làn sóng xây trung tâm dữ liệu AI và một vụ lộ dữ liệu khách hàng SafePal... là những tin công nghệ đáng chú ý ngày 17/8.

1. Trung Quốc vẽ lại bản đồ Mặt Trăng, muốn dùng "chuẩn riêng" cho các hành tinh

Các nhà khoa học Trung Quốc vừa công bố bản đồ địa chất Mặt Trăng mới với tỷ lệ 1:5 triệu. Đáng chú ý, nước này muốn dùng các quy chuẩn trong bản đồ cho những chương trình lập bản đồ hành tinh khác khi mở rộng hoạt động thám hiểm không gian.

Bản đồ địa chất Mặt Trăng mới của Trung Quốc có tỷ lệ 1:5 triệu và cập nhật nhiều dữ liệu địa chất. Ảnh: CCTV/IGCAGS.

Bản đồ được Viện Địa chất thuộc Viện Khoa học Địa chất Trung Quốc công bố ngày 6/8, dựa trên phiên bản năm 2024. Các nhà khoa học đã điều chỉnh ranh giới của một số thời kỳ địa chất cổ trên Mặt Trăng và cập nhật dữ liệu về thành phần bề mặt.

Trung Quốc cho biết hệ thống màu sắc, cách phân chia địa chất và nhiều quy chuẩn khác có thể được áp dụng cho bản đồ các thiên thể khác trong tương lai.

2. Lưu ảnh, tài liệu trên cloud vẫn có thể mất dữ liệu

Lưu ảnh, giấy tờ hay tài liệu quan trọng trên iCloud, Google Drive hoặc OneDrive không đồng nghĩa dữ liệu đã được sao lưu an toàn. Nếu đây là bản duy nhất, người dùng vẫn có nguy cơ mất dữ liệu khi tài khoản bị khóa, tệp bị xóa hoặc dịch vụ gặp sự cố.

Người dùng nên giữ thêm một bản sao riêng với những dữ liệu quan trọng. Ảnh: Getty.

Nguyên nhân là nhiều dịch vụ cloud hoạt động theo cơ chế đồng bộ. Khi người dùng xóa một tệp trên điện thoại hoặc máy tính, tệp đó có thể bị xóa luôn trên cloud. Nếu không khôi phục kịp trong thời gian cho phép, dữ liệu có thể mất hoàn toàn.

Với ảnh, giấy tờ và tài liệu quan trọng, người dùng nên giữ thêm một bản trên ổ cứng, USB hoặc thiết bị lưu trữ riêng. Các tài liệu nhạy cảm cũng nên được mã hóa trước khi tải lên cloud để tăng tính riêng tư.

3. 60 trung tâm dữ liệu Big Tech có thể phát thải ngang 24 triệu ôtô

Làn sóng xây trung tâm dữ liệu phục vụ AI đang kéo theo nhu cầu điện rất lớn tại Mỹ.

Theo Financial Times, 60 dự án của Amazon, Microsoft, Google và Meta có thể tạo ra khoảng 101,5 triệu tấn CO2 mỗi năm khi hoạt động đầy đủ, tương đương lượng phát thải của khoảng 24 triệu ô tô chạy xăng.

Trung tâm dữ liệu trị giá 1 tỷ USD của Meta đang được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 210 ha tại Beaver Dam, bang Wisconsin, Mỹ. Ảnh: Reuters.

Nguyên nhân là nhiều trung tâm dữ liệu vẫn phải sử dụng điện từ khí đốt và than. Khoảng 3/4 các công ty điện lực phục vụ 60 dự án trên đang lên kế hoạch hoặc xây thêm nhà máy điện khí, trong khi một số nơi trì hoãn đóng cửa nhà máy than để đáp ứng nhu cầu điện tăng nhanh.

Amazon, Microsoft và Alphabet đều ghi nhận lượng phát thải tăng trong quá trình mở rộng hạ tầng. Dù các tập đoàn này vẫn đầu tư vào năng lượng sạch, mức tiêu thụ điện ngày càng lớn của AI đang khiến mục tiêu giảm khí thải trở nên khó đạt hơn.

4. Gần 40.000 khách mua ví SafePal bị lộ tên, địa chỉ

SafePal vừa công bố một sự cố bảo mật khiến thông tin đặt hàng của 39.798 khách hàng bị truy cập trái phép. Dữ liệu bị ảnh hưởng gồm tên, email, số điện thoại, địa chỉ giao hàng và sản phẩm đã mua.

SafePal vừa công bố sự cố làm lộ thông tin đặt hàng của gần 40.000 khách hàng. Ảnh: The Economic Times.

Sự cố bắt nguồn từ lỗi phân quyền trong hệ thống theo dõi đơn hàng, khiến người không có thẩm quyền có thể xem thông tin khách hàng. SafePal khẳng định thông tin về khóa riêng, mật khẩu ví, tài khoản ngân hàng và thẻ thanh toán không bị lộ.

Dù tài sản trong ví không bị ảnh hưởng trực tiếp, dữ liệu cá nhân bị lộ có thể bị lợi dụng để thực hiện các vụ lừa đảo khác. SafePal cho biết đã gỡ hơn 30 website và đường link giả mạo, đồng thời rút thời gian lưu thông tin khách hàng xuống còn 90 ngày.

Theo Reuters, Space, Financial Times, BGR