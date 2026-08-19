Tin nóng công nghệ 19/8: Xe hydro lập kỷ lục hơn 653 km/h

Router Wi-Fi có thể phát hiện chuyển động trong nhà, Google được cho là chuyển sản xuất Pixel khỏi Trung Quốc và xe hydro lập kỷ lục hơn 653 km/h là những tin công nghệ đáng chú ý ngày 19/8.

1. Router Wi-Fi có thể phát hiện chuyển động trong nhà

Hàng triệu router Xfinity tại Mỹ sắp có thêm khả năng phát hiện chuyển động trong nhà mà không cần lắp camera hay cảm biến riêng. Tính năng WiFi Motion của Comcast nhận biết những thay đổi của tín hiệu Wi-Fi khi có người di chuyển và có thể gửi cảnh báo tới điện thoại của chủ nhà.

Router Xfinity XB7 trở lên có thể phát hiện chuyển động trong nhà thông qua tín hiệu Wi-Fi. Ảnh: Comcast.

Tính năng hoạt động dựa trên sự thay đổi tín hiệu giữa router và các thiết bị Wi-Fi trong nhà. Người dùng có thể chọn các chế độ theo dõi khi ở nhà, đi vắng hoặc ban đêm. WiFi Motion chỉ hoạt động khi người dùng chủ động bật và hỗ trợ các router Xfinity XB7 trở lên.

Comcast cho rằng công nghệ này có thể hỗ trợ bảo vệ nhà ở mà không cần mua thêm thiết bị. Tuy nhiên, hãng thừa nhận WiFi Motion hiện chưa thể thay thế hoàn toàn camera và các cảm biến an ninh chuyên dụng.

2. Google tính rút toàn bộ Pixel khỏi Trung Quốc, mở rộng sản xuất tại Việt Nam

Google được cho là sẽ chuyển toàn bộ hoạt động sản xuất điện thoại, đồng hồ và tai nghe Pixel ra khỏi Trung Quốc từ năm 2027. Theo Nikkei Asia, Việt Nam và Ấn Độ sẽ đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch chuyển dịch chuỗi sản xuất này.

Pixel 11 được cho là đã được Google phát triển và sản xuất tại Việt Nam. Ảnh: Engadget.

Google đã mở rộng sản xuất tại Việt Nam trong những năm gần đây. Riêng Pixel 11 được cho là phát triển và sản xuất tại Việt Nam, đòi hỏi hãng đầu tư máy móc, thiết bị kiểm tra và hoàn thiện quy trình sản xuất ngay tại đây.

Nguồn tin cho rằng thành công với Pixel 11 giúp Google tự tin chuyển thêm sản phẩm ra khỏi Trung Quốc. Việt Nam cũng có lợi thế nhờ chuỗi cung ứng smartphone được Samsung xây dựng trong nhiều năm. Google chưa chính thức công bố kế hoạch này.

3. Xe chạy bằng hydro đạt vận tốc hơn 650 km/h

Chiếc JCB Hydromax vừa đạt tốc độ trung bình 406,32 mph, tương đương gần 654 km/h, qua 2 lượt chạy tại Bonneville Salt Flats, Mỹ. Thành tích này giúp nó trở thành chiếc xe dùng động cơ đốt trong chạy bằng hydro nhanh nhất từng được ghi nhận.

JCB Hydromax trở thành chiếc xe dùng động cơ đốt trong chạy bằng hydro nhanh nhất thế giới. Ảnh: JCB.

Trong 2 lượt chạy ngày 11/8, xe lần lượt đạt khoảng 645 km/h và 663 km/h. Người cầm lái là Andy Green, cựu phi công Không quân Hoàng gia Anh, người từng lập kỷ lục tốc độ trên mặt đất hơn 1.227 km/h vào năm 1997.

Hydromax không phải mẫu xe được phát triển để bán thương mại. Xe sử dụng 2 động cơ vốn dành cho máy móc xây dựng, được cải tiến để chạy bằng hydro và phục vụ mục tiêu lập kỷ lục tốc độ.

4. Vì sao phi hành gia dễ bị táo bón ngoài không gian?

Một nghiên cứu trên 52 phi hành gia từng sống tại Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) cho thấy môi trường vi trọng lực có thể khiến thức ăn di chuyển chậm hơn qua đường ruột. Đây có thể là một trong những nguyên nhân khiến táo bón thường xảy ra với phi hành gia khi sống ngoài không gian.

Vi trọng lực có thể làm thay đổi hoạt động của hệ tiêu hóa và vi khuẩn đường ruột của phi hành gia. Ảnh: Getty.

Các nhà khoa học phân tích 488 mẫu máu của những phi hành gia sống trên ISS từ 2 đến 9 tháng. Kết quả cho thấy vi khuẩn đường ruột có xu hướng phân giải protein nhiều hơn khi họ ở ngoài không gian, dấu hiệu cho thấy quá trình tiêu hóa có thể diễn ra chậm hơn bình thường.

Nghiên cứu chưa trực tiếp đo tốc độ thức ăn di chuyển qua đường ruột nên chưa thể khẳng định chắc chắn nguyên nhân. Nhóm nghiên cứu cho rằng tăng một số loại chất xơ trong khẩu phần có thể giúp cải thiện tình trạng này trong những chuyến bay dài ngày tới Mặt Trăng hoặc Sao Hỏa.

Theo Space, Engadget, The Verge