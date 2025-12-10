Anh lần đầu xác nhận có binh sĩ thiệt mạng tại Ukraine

Anh vừa thông báo về trường hợp thương vong quân sự chính thức đầu tiên tại Ukraine. Bộ Quốc phòng xác nhận một binh sĩ Anh đã thiệt mạng trong một vụ việc ở Ukraine, nhưng không công bố chi tiết.

Đây là lần đầu tiên chính phủ Anh thừa nhận có binh sĩ Quân đội Hoàng gia thiệt mạng trong diễn biến liên quan tới chiến sự Ukraine. Trong thông báo đăng trên nền tảng X vào ngày 9/12 theo giờ địa phương, Bộ Quốc phòng Anh cho biết: “Chúng tôi vô cùng đau buồn khi thông báo rằng rạng sáng nay, một thành viên lực lượng vũ trang Hoàng gia Anh đã tử vong tại Ukraine”.

Theo thông tin được công bố, người lính này gặp tai nạn và bị thương khi đang quan sát quân đội Ukraine thử nghiệm năng lực phòng thủ mới. BBC cho biết đây không phải là sự cố do hỏa lực đối phương gây ra.

Tờ The Telegraph, dẫn lời một nguồn tin quốc phòng, khẳng định đây là trường hợp tử vong quân sự chính thức đầu tiên của Anh tại Ukraine.

Thủ tướng Keir Starmer đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình binh sĩ và viết trên X: “Sự cống hiến và hy sinh của họ sẽ luôn được chúng ta ghi nhớ”.

Năm ngoái, Anh chính thức thừa nhận có “một số ít nhân sự” đang thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ tại Ukraine. Anh cũng là một trong những nhà cung cấp vũ khí quan trọng nhất cho Ukraine và có hơn 56.000 binh sĩ Ukraine đã được huấn luyện trong khuôn khổ chương trình “Operation Interflex” - chương trình huấn luyện quân sự quy mô lớn do Anh chủ trì, phối hợp với hơn 10 quốc gia NATO và đối tác - dành cho binh sĩ Ukraine.

“Operation Interflex” được khởi động từ tháng 6/2022 sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine. Chương trình này được thực hiện tại nhiều căn cứ quân sự trên lãnh thổ Anh; tham gia huấn luyện hỗ trợ ngoài Anh còn có Canada, New Zealand, Hà Lan, Đan Mạch, Phần Lan, Lithuania, Na Uy, Thụy Điển…

Phía Nga nhiều lần tuyên bố rằng việc phương Tây cung cấp vũ khí và huấn luyện quân đội Ukraine khiến các nước này “thực tế trở thành bên tham chiến”, đồng thời cảnh báo rằng mọi lực lượng nước ngoài xuất hiện trong lãnh thổ Ukraine đều là “mục tiêu hợp pháp”.

Theo The Telegraph, kể từ năm 2022, đã có ít nhất 40 công dân Anh tử vong khi tham gia chiến đấu cùng quân đội Ukraine, nhưng đây mới là trường hợp quân nhân tử vong đầu tiên được Anh chính thức xác nhận trong phạm vi nhiệm vụ quân sự.

Theo Ifeng, China.com