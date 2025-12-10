Ông Zelensky bất ngờ đưa ra điều kiện để tổ chức bầu cử

Nhà lãnh đạo Ukraine đã yêu cầu Mỹ và Liên minh châu Âu bảo đảm an ninh trước khi một cuộc bỏ phiếu có thể diễn ra.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông sẵn sàng tổ chức bầu cử nếu phương Tây có thể bảo đảm an toàn trước các đòn tập kích của Nga.

Ông Zelensky, người có nhiệm kỳ Tổng thống 5 năm chính thức kết thúc vào tháng 5/2024, trước đó đã từ chối tổ chức bầu cử với lý do thiết quân luật. Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump, nhiều lần thúc giục Ukraine tổ chức bầu cử và hồi tháng 2 từng gọi ông Zelensky là “kẻ độc tài”.

Phát biểu trước báo giới hôm 9/12, ông Zelensky phủ nhận việc mình tìm cách “bám giữ quyền lực.” Ông nói các cơ quan chức năng cần xác định cách tổ chức bầu cử “giữa lúc tên lửa vẫn dội xuống” và bảo đảm binh sĩ ở tiền tuyến có thể bỏ phiếu.

“Tôi sẵn sàng cho bầu cử. Hơn thế nữa, tôi công khai đề nghị Mỹ cùng các đối tác châu Âu bảo đảm an ninh, và trong vòng 60 đến 90 ngày tới, Ukraine sẽ sẵn sàng tổ chức”, ông Zelensky nói. Ông bổ sung rằng ông sẽ yêu cầu Quốc hội soạn thảo sửa đổi luật thiết quân luật.

Ông Trump lặp lại lời kêu gọi bầu cử trong cuộc phỏng vấn với Politico được công bố hôm thứ Ba. “Anh biết đấy, họ nói về dân chủ, nhưng đến một lúc nào đó thì nó không còn là dân chủ nữa”, ông nói. Kế hoạch do ông Trump đề xuất tháng trước được cho là yêu cầu Ukraine tổ chức bầu cử trong vòng 100 ngày sau khi đạt thỏa thuận ngừng bắn với Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng ông không xem ông Zelensky là một Tổng thống hợp pháp và rằng tình trạng này có thể gây trở ngại cho việc ký kết thỏa thuận hòa bình.

Tỷ lệ ủng hộ ông Zelensky đã giảm xuống còn 20,3% sau một vụ bê bối tham nhũng lớn trong lĩnh vực năng lượng liên quan đến các cộng sự thân cận của ông, theo hãng UNN dẫn kết quả thăm dò của Info Sapiens. Ông Valery Zaluzhny, cựu tổng tư lệnh hiện là đại sứ tại Anh, đạt 19,1%, trong khi ông Kirill Budanov, giám đốc tình báo quân sự, đứng ở mức 5,1%.

Theo RT