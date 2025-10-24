Anh kêu gọi đồng minh tịch thu tài sản Nga, tăng cường hỗ trợ Ukraine

Thủ tướng Anh Keir Starmer kêu gọi đồng minh tịch thu tài sản Nga bị đóng băng để hỗ trợ Ukraine, khi Tổng thống Volodymyr Zelensky tới London tìm kiếm vũ khí và tên lửa tầm xa.

Anh hôm 24/10 đã kêu gọi các đồng minh của Ukraine đạt được một thỏa thuận nhằm sử dụng tài sản Nga bị đóng băng để tăng sức mạnh cho Kiev trong các cuộc đàm phán hòa bình tương lai, khi Tổng thống Volodymyr Zelensky có mặt tại London để thảo luận với các đồng minh.

Văn phòng của Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết ông cũng sẽ thúc giục nhóm “Liên minh Tự nguyện” (Coalition of the Willing) loại bỏ dầu và khí đốt Nga khỏi thị trường toàn cầu, đồng thời cung cấp thêm tên lửa tầm xa cho Ukraine.

Các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) hôm 23/10 đã đồng ý đáp ứng “nhu cầu tài chính cấp bách” của Ukraine trong hai năm tới, nhưng vẫn chưa phê chuẩn kế hoạch sử dụng tài sản Nga bị đóng băng để cấp một khoản vay lớn cho Kiev, do Bỉ còn bày tỏ lo ngại.

Tổng thống Ukraine tìm kiếm khoản vay và vũ khí

Ông Zelensky hôm thứ Năm đã yêu cầu các nhà lãnh đạo EU tại Brussels cung cấp tên lửa tầm xa và sử dụng tài sản Nga bị đóng băng để mua thêm vũ khí.

Ông cũng hoan nghênh Tổng thống Mỹ Donald Trump vì đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với hai tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga – một bước ngoặt đáng chú ý chỉ vài ngày sau khi ông Trump tuyên bố kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Starmer cho rằng ông Putin không nghiêm túc trong việc chấm dứt chiến tranh.

“Hết lần này đến lần khác, chúng tôi đã cho ông Putin cơ hội để chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa này, để ngừng giết chóc và rút quân, nhưng ông ta liên tục từ chối mọi đề xuất và cơ hội hòa bình”, ông Starmer nói trong một tuyên bố. “Chúng ta phải tăng cường sức ép lên Nga và phát huy hành động dứt khoát của Tổng thống Trump”.

Nga cảnh báo “phản ứng đau đớn”

Moscow đã cảnh báo sẽ có một “phản ứng đau đớn” nếu tài sản của Nga bị tịch thu. Ông Putin cũng cho rằng các lệnh trừng phạt nhắm vào doanh nghiệp dầu mỏ là “hành động không thân thiện”, song khẳng định điều đó sẽ không ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế Nga.

Trong một nỗ lực khác nhằm cắt giảm nguồn thu của Moscow, EU đã thông qua gói trừng phạt thứ 19, bao gồm lệnh cấm nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga.

Các cuộc đàm phán hôm thứ Sáu tại London dự kiến diễn ra kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến, với sự tham gia của Tổng thư ký NATO Mark Rutte, Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen, cùng ông Starmer và ông Zelensky.

Ông Zelensky bắt đầu chuyến thăm bằng cuộc gặp với Vua Charles III tại Lâu đài Windsor. Nhà vua nhiều lần bày tỏ sự ủng hộ đối với Ukraine, đặc biệt là sau khi tiếp đón ông Zelensky tại dinh thự riêng của mình không lâu sau cuộc gặp căng thẳng giữa nhà lãnh đạo Ukraine và ông Trump hồi tháng 2.

Theo Reuters