Anh bác bỏ cáo buộc Iran có thể tấn công châu Âu

Anh tuyên bố không có bằng chứng Iran đủ khả năng tấn công châu Âu bằng tên lửa đạn đạo, đồng thời nhấn mạnh sẽ không bị kéo vào chiến tranh nhưng vẫn bảo vệ lợi ích khu vực.

Một bộ trưởng trong nội các Anh đã lên tiếng bác bỏ các cảnh báo rằng Iran đang lên kế hoạch tấn công châu Âu bằng tên lửa đạn đạo, đồng thời nhấn mạnh không có đánh giá tình báo nào cho thấy Tehran có ý định hoặc năng lực làm điều đó.

Phát biểu hôm 22/3, ông Steve Reed cho biết không có bất kỳ cơ sở nào ủng hộ những tuyên bố rằng Iran đang chuẩn bị tấn công các thành phố châu Âu.

Trước đó một ngày, Lực lượng Phòng vệ Israel đăng trên mạng xã hội rằng Iran sở hữu các tên lửa “có thể vươn tới London, Paris hoặc Berlin”.

Tuy nhiên, ông Reed nói với BBC: “Không có đánh giá nào chứng minh những gì đang được nói”.

Ông nhấn mạnh thêm: “Tôi không biết có bất kỳ đánh giá nào cho thấy họ thậm chí đang cố nhắm mục tiêu vào châu Âu, chứ chưa nói đến việc họ có thể làm được điều đó”.

Trong một cuộc phỏng vấn riêng với Sky News, ông Reed cũng đề cập đến phát biểu gây tranh cãi của Donald Trump – người đã đe dọa “xóa sổ” các nhà máy điện của Iran nếu Tehran không mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ.

Ông Reed cho rằng ông Trump đang tự phát biểu quan điểm cá nhân của mình.

Khi được hỏi về lập trường của Anh đối với tối hậu thư này, ông nói: “Tổng thống Mỹ hoàn toàn có khả năng tự nói và bảo vệ những gì ông ấy phát biểu”.

Quan chức Anh cũng khẳng định rõ lập trường của London: “Chúng tôi sẽ không bị kéo vào cuộc chiến, nhưng sẽ bảo vệ lợi ích của mình trong khu vực. Chúng tôi sẽ làm việc với các đồng minh để hạ nhiệt căng thẳng”.

Theo Reuters